2017-01-08 12:30

Udinese - Inter

1-2



Perisic två mål säkrade segern.

Studio Nerazzurro: Perisic ser till att Inter hakar på i toppen

Inter tog med sig alla tre poängen hem efter sent ledningsmål.

Studio Nerazzurro: Perisic ser till att Inter hakar på i toppen



Udinese (4-3-3):

Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau.



Inter (4-2-3-1):

Handanovic; D’ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi.

Byten: Joao Mario (Banega) 56’, Eder (Kondogbia) 83’, Andreolli (Perisic) 91’.



Efter ett par veckors juluppehåll så var det då dags igen. Inter, i sitt hemska Sprite-ställ, gästade Udinese i dagens lunchmatch i nordöstra Italien. Två lag med bra form – Udinese med 10 poäng på de fyra senaste och Inter med fyra raka segrar. En match som på förhand var ganska jämn där Inter givetvis var favoriter mot provinslaget Udinese. Pioli ställde upp med samma elva som mot



Första halvlek:

Matchens första målchans fick hemmalaget efter en misslyckad inspark av Handanovic som till slut hamnade hos Jankto som sköt bollen utanför. Någon minut därefter kom Udinese upp i ett nytt anfall där Fofana fick till ett farligt långskott som Handanovic parerade till hörna. Inter var laget som kontrollerade matchen med stort bollinnehav (67 %) men Udinese hade dem bästa chanserna. Det dröjde bara en dryg kvart innan hemmalaget skulle komma att bryta dödläget. Ytterbacken Samir drev upp med bollen och slog en djupledsboll förbi Murillo till en frispelad Jankto som inte gjorde några misstag, 1-0 Udinese. Någon minut senare blev det farligt igen när Zapata kämpade sig förbi Murillo i utkanten av boxen och slog in bollen mot De Paul som styrde den i stolpen. Anfallet därpå hamnade Murillo återigen på efterkälken när Jankto tog sig förbi och sköt strax utanför Handanovic vänstra stolpe.

Inter fortsatte att kontrollera bollinnehavet men fick väldigt lite uträttat. I sista tredjedelen var man direkt ofarliga. Perisic lyckades dock komma fri mot mål två gånger men blev avblåst för offside – den ena helt felaktig. Men i halvlekens allra sista minut så kom kvitteringen som en blixt från klar himmel. Bollen hamnade hos Icardi som höll undan sin motståndare och slog in bollen mot Perisic i straffområdet som lade den intill närmsta hörnet.

Sammanfattningsvis så var det en ganska mörk halvlek sett med Interögon där Udinese mycket väl skulle kunna leda med 2 mål. Inter hade bollinnehavet men fick trots underläge under större delen av halvleken bara till 2 skott.



Andra halvlek:

Andra halvlek inleddes mycket piggare av Inter. Efter ett par minuter lyckades man skapa en riktigt farlig målchans när Candrevas inlägg nådde fram till en fristående Banega på bortre stolpen som på något vänster lyckades missa hela målet. Efter en ganska blek insats så byttes han tidigt ut mot Joao Mario som direkt visade att han var spelsugen. Inter pressade högt och dominerade ett tag bollinnehavet utanför Udineses box, och Udinese som i första halvlek bjöd på en rad målchanskavalkader hade ingenting i offensiv väg. Trots det så hade Inter fortfarande oerhört svårt att skapa farliga målchanser. Den farligaste chansen kom i 83:e minuten efter att D’ambrosios inlägg styrts undan av målvakten Karnezis och bollen landade hos fötterna på Joao Mario vars skott blockerades. I 87: e kom så det förlösande ledningsmålet som Inter verkligen behövde för att hänga med i toppen. Joao Mario slog in en frispark mot bortre stolpen fram till Perisic som kom högst på bollen och nickade in 2-1. Välförtjänt sett till andra halvlek som Inter kontrollerade.



Sammanfattning:

Efter en jobbig matchinledning där alla målchanser tilldelades Udinese så var det otroligt skönt att få med sig en vinst från Udine. Sett till första halvlek så var det helt oförtjänt då Udinese kunde gjort både 2 och 3 mål. Andra halvlek hade de dock inga fler kort att spela ut och Inter kontrollerade matchen ganska ordentligt, och kunde därför knipa uddamålssegern. Vi noterar också att Andreolli fick se dagens ljus efter att ha fått nöta bänk hela säsongen. Inter hakar på i toppen och ligger just nu 5 poäng från tredjeplatsen. Nästa helg får vi klara oss utan Brozovic då vi tar emot Chievo när tabellen vänder igen, och förhoppningsvis kan vi hålla den fina formen uppe.

2017-01-08 14:59:00

