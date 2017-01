Studio Nerazzurro: Total dominans när Inter vände och vann

Inter tar 5e raka segern efter att ha vänt matchen mot Chievo mycket tack vare Icardi och Perisic. Inter var totalt överlägsna men Sorrentino gjorde livet svårt för Piolis mannar.

Första halvlek

Andra halvlek

Kommentarer och snabbanalys

Forza Inter!

Inter tar tag i matchen direkt från avspark och skapar tryck mot Chievo . Hemmalaget öser på med spelare offensivt, bland annat Gagliardini som hotade med ett par hårda skott. Candreva har i vanlig ordning skjutit flera gånger, oturligt har antingen Sorrentino eller någon Chievoförsvarare stått emot. Icardi hittar flera fina ytor och får iväg två fina nickförsök men Sorrentino är med på båda. Mitt i Inters dominans får Chievo en hörna som Pellisier stöter in. D’ambrosio är den som förlorar markeringen och tillåter Pellisier helt ohotad göra mål. Oerhört orättvist med tanke på hur överlägsna Inter har varit. Inter fortsätter dominera och skapar fler lägen men det vill sig helt enkelt inte.Direkt från avspark så får Pellessier till ett lurigt skott som Handanovic är med på. Inter kommer ut och fortsätter där första halvlek slutade, dvs totalt dominans. Chievo parkerar bussen men Inter kommer ändå till flertalet lägen. I 60 minuten gör Pioli ett vågat byte, Ansaldi mot Eder. Inter går ner till 3 backslinje med Perisic och Candreva som wingbacks. Ett par minuter efter bytet får Inter äntligen till det efterlängtade målet. Candreva slår ett lågt inlägg som Icardi skarvar in i bottre stolpen. Inter tappar lite energi efter målet och tillåter Chievo att vila upp sig. I 85e nämner kommentatorn att Perisic har flera gånger avgjort matcher sent, senast mot Udinese . Ett par sekunder efter den kommentaren tar Perisic tag i bollen efter fint hemjobb av Icardi och skjuter den under Sorrentino. 2-1 Inter och Giuseppe Meazza exploderar. Eder hinner med att göra 3-1 innan domaren blåser av matchen och Inter tar sin 5e raka seger.- Det finns få spelare i Europa som är så viktiga för deras lag som Icardi är för Inter. Målet osar klass och hemjobbet som han tar i 86e minuten som leder till 2-1 målet är magnifikt. Icardi är en sann kapten och fortsätter leda sitt lag. En av Europas allra bästa anfallare just nu. 15 mål och 7 assist.- Gagliardini slängs direkt in i hetluften och gör en mycket fin match. Det är lite Thiago Motta vibbar över Italienaren som spelar lugnt och smart. Utnyttjar sin fysik på ett fint sätt och uppträder inte alls nervöst. Fortsätt så, Roberto!- Utan att ha kollat upp statistiken så måste Perisic ha ordnat 10-12 poäng till Inter denna säsong med hans avgörande mål. Kroaten är otroligt cynisk och slår till när motståndarna minst anar det. Det här är en spelare som Inter måsta hålla hårt i.- Kondogbia gör återigen en monsterinsats på mittfältet och verkar ha förvandlats till en helt ny spelare under Pioli. Visar varför Inter pungade ut 35 miljoner euro för honom. Måste fortsätta så nu!- Ansaldi hade ingen vidare match idag. Alldeles för kantig och usla inlägg.- Är det bara jag som märker hur D’ambrosio smyger sig in i straffområdet och förstår Inters anfallsförsök gång på gång?- Sorrentino gjorde nog sin livs match idag. Gjorde flertalet otroliga räddningar och utan honon skulle Inter nog ha vunnit med fler mål.