Perisic avgör matchen med sina två mål och ger Inter 3 viktiga poäng.

Udinese 1 - 2 Inter: Spelarbetyg

Inter plockade hem 3 otroligt viktiga poäng mot ett formtoppat Udinese på bortaplan. Udinese dominerade första halvlek men Inters starka andra halvlek gav Piolis mannar segern.

Samir Handanovic 6: Trots att



Danilo D’ambrosio 5: Svag match av Inters högerback som blev ständigt bortdribblad av Udinese spelarna. Danilo förlorade alldeles för många dueller och hade inget att bidra med offensivt. Ett steg bakåt av den annars formstarka italienaren.



Joao Miranda 5,5: Tveksam insats av brassen som förlorade alldeles för många dueller mot Zapata. Joao vann även många dueller men hade stora problem mot Zapata, vilket jag har förståelse för då Colombianen är stark som en oxe.



Jeison Murillo 5,5: Mycket ojämn insats av Inters colombian. Å en sida gjorde han mycket fina brytningar som sista man, men å andra sidan missbedömde han flertalet bollar som ledde till farligheter. Måste rycka upp sig och bli mer jämn i spelet.



Christian Ansaldi 5,5: Finns det en mer onödig vårdslös spelare än Ansaldi i



Geoffrey Kondogbia 7: Vågar man hoppas att fransmannen äntligen har hittat rätt i Serie A? Följer upp den fina insatsen mot



Marcelo Brozovic 6: Jag gillar samarbetet mellan Brozovic och Kondogbia. Kroaten hade en djupare utgångsposition idag och vågade slå passar framåt i banan. Lyckas lugna ner spelet med sin fina teknik och springer mycket när det behövs. Inter spelmotor på mittfältet.



Antonio Candreva 5: Dålig insats av Italienaren idag som var väldigt hårt bevakad av Samir i Udinese. Del Neri hade gjort hemläxan och identifierat Candreva som en viktig nyckel i Inters anfallsspel. Varje gång Antonio fick bollen så hade han två Udinese spelare på sig som blodiglar. Lyckades aldrig komma loss från sin bevakning.



Ever Banega 5,5: Helt ok insats av Banega som blandar och ger. Faller bort ibland ur matchbilden men bidrar även med fina passningar och uppspel. Hade ett fint läge i andra halvlek som han bör sätta.



Ivan Perisic 7: Det här börjar bli en typiskt Perisic insats. Ibland undermålig i spelet men bidrar med avgörande aktioner i nästan varje match. Idag gör han två mål och ger Inter 3 oerhört viktiga mål. En otroligt cynisk spelare som är mycket viktig för Inter med sina spetsegenskaper.



Icardi 6: Kämparinsats av Mauro idag som jobbade hårt mot Udineses försvar. Bidrog med assisten till Perisic första mål och leder laget som en bra kapten ska göra.



Inhoppare



Eder 6,5: Vanligtvis betygsätter jag inte spelare som hoppar in i 80e minuten men Eder var avgörande idag. Ordnade frisparken som ledde till 2-1 mål och livade upp Inters spel med sin speed.



Joao Mario 6,5: Fint inhopp av Joao Mario som hoppar in i ett läge där Inter blev för obalanserade. Portugisen lugnade ner spelet med sin smarthet. Brände ett dunderläge men i slutändan spelade det lyckligtvis ingen roll.



****

Stefano Pioli 7: Italienaren har verkligen fått ordning på Inter. Inter startade matchen lite sömnigt och tillät Udinese skapa många farligheter. I andra halvlek såg vi ett helt annat Inter som dominerade matchen totalt. Pioli bytte plats på Kondogbia och Brozovic då Inter hade det svårt på högerkanten. 10 minuter in i andra halvlek bytte han in Joao Mario som gav Inter mer balans och tillät dom offensiva spelarna att gå mer framåt. Nyckeldraget var Eder mot Kondogbia för att gå för vinsten, vilket gick hem då Eder orsakade frisparken som ledde till målet.



Forza Inter!

2017-01-08 17:22:02

