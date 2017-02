Juventus har haft obegripligt svårt att komma tillbaka till ligaspel efter Champions League-matcherna och man erkände att laget var slitet inför mötet med sjuttondeplacerade Empoli. Men dessa faktorer spelade föga roll den här aftonen då Juventus utökade sitt eget rekord till 30 raka hemmasegrar efter vinst mot Empoli med två mål mot noll, då Juventus var Juventus, och Empoli var Empoli.



Allegri litar på lagets bredd tillräckligt mycket för att vila ordinarie startspelare som Buffon, Chiellini, Barzagli, Khedira och Dybala, som samtliga får vila efter Champions League -utflykten till Portugal. Den stora snackisen inför match är annars att Leo Bonucci återvänder till startelvan efter att hamnat i skamvrån efter Palermo matchen. Enligt den officiella laguppställningen spelar Juventus med en 4-2-3-1-uppställning ikväll, medan andra källor snarare menar att Allegri formerar en 4-3-3-formation. För oss som följer Juventus blir det dock snart tydligt att Allegri fortsätter med sitt ”nya” spelsystem som snarast bör betraktas som ett rakt 4-4-2, vilket blir allra tydligast när laget inte har boll utan faller ned i försvarsposition. Ikväll kliver Mandzukic upp bredvid Higuain från sin vänsterkant, medan Cuadrado och Sturaro spelar på var sin kant om innermittfältet.börjar lite oväntat med att Empoli äger mycket boll men Juve tar snabbt över taktpinnen och efter ett vackert anfall får Higuain ett fint läge i femte minuten, men avslutet är alldeles för lamt och hamnar i skopan på Skorupski.Efter tio minuter har Mandzukic ett jätteläge att spräcka nollan men styr bollen strax utanför på Cuadrados luriga inspel. Kroaten får sedan ytterligare ett par chanser att göra 1-0 men schabblar bort ett friläge efter att ha lurat ned Skorupski och når inte riktigt fram på de branta inläggen som söker honom.I den 45:e minuten får Pjanic ett lysande frisparksläge efter att Sturaro gått omkull, men skottet går i muren på ett sätt som vi inte är vana att se Pjanic leverera.Första halvlek slutar mållöst efter att ha dominerats av Juventus som dock inte lyckas i avslutningarna.börjar som den första, med visst Empolitryck, innan Juventus återigen tar över kommandot. Higuain får precis som i första halvlek ett finfint läge nära mål men stöter bollen rakt på Skorupski efter Mandzukics generösa nednickning.Just Mario Mandzukic får till slut trycka in ettan på egen nickretur efter ett hårt och skönt inlägg från Cuadrado, vilket känns helt logiskt och rätt efter kroatens hungriga insats ikväll. Tyvärr skrivs målet senare som ett självmål av Skorupski av någon anledning.Lite senare drar Sturaro ett distansskott några meter över ribban och efter ett fint anfall utökar Alex Sandro till 2-0 efter förarbete av främst Cuadrado och en listig passning av landsmannen Dani Alves . Inhoppande Paulo Dybala får ett mål helt korrekt bortdömt för offside i den 75:e minuten, men argentinaren fortsätter matchen ut att sätta sin prägel på matchen och är mycket delaktig i spelet med skön touch och smarta lösningar.Den sista kvarten spelar mästarna komfortabelt av och bjuder stundtals på riktigt läckert kombinationsspel utan att förta sig och utan att Empoli tillåts så mycket som en halvchans.vinner Juventus rättvist och komfortabelt, även om första halvlek lämnade oss något frustrerade då varken skärpa eller engagemang var på topp. Andra halvlek var dock en mer rättvisande återspegling av lagens förmåga och Juve kunde gott och väl ha tryckt in ett mål till om det verkligen behövts. När domaren blåst av kan vi slå fast att Empoli inte skapat en enda riktig målchans på hela matchen. Härmed har Juventus utökat sitt eget rekord till 30 raka hemmasegrar. Må det aldrig ta slut.Är i det närmaste overksam i första halvlek, men får hämta in ett distansskott från José Mauri i början på andra halvlek. Utöver detta prövas inte brassen nämnvärt på hela matchen. De få gånger som bollen rör sig i hans riktning är han dock alert och plockar in det lilla som finns att hämta utan besvär.Ganska låg profil i första halvlek men slår en no look-passning efter 18 minuter, bara för att överglänsa sig själv med en galet skön tittfint i 56:e. Växer ut mer i andra halvlek och visar prov på sitt kunnande när han deltar mer i offensiven och spelar fram till Alex Sandros 2-0-mål. Anpassar sig alltmer till Juventus spelstil och spelar rakare vilket också gör att samarbetet med Cuadrado funkar perfekt idag.Tillbaka i elvan efter kontroverserna och gör ett gott dagsverke. Han har full koll på Empolis anfallslinje under första halvlek och ställer dem offside vid ett par tillfällen. Bryter ett farligt anfall i början av andra halvlek men i övrigt blir det inga svårare prov för Leo och co idag. Spelar med klass och uppträder som en ledare idag, får också överta kaptensbindeln när Marchisio utgår.Reder ut ett par kniviga situationer i början på matchen när Sandro slarvar men i övrigt håller sig den unge Rugani ganska osynlig ikväll, vilket innebär att han liksom Bonucci är helt felfri idag, även om de inte ställs på några hårdare prov. Faller ofta ned bakom Bonucci men vet också när han ska kliva upp och stöta. Deras växelspel fungerar utmärkt och de som inte redan gör det bör snart börja betrakta Rugani som en färdig mittback.Är lite loj i vissa situationer, vilket vi vant oss vid, men gottgör för detta via sitt sköna 2-0-mål. Han är nästan alltid spelbar och särskilt i andra halvlek kliver han ofta upp på sin vänsterkant och överlappar Sturaro i uppspelningsfasen. Hans mål bevisar att hans främst egenskaper som fotbollsspelare snarare är offensiva än defensiva. Samtidigt passar Sandro bättre i fyrbackslinjen då hans brist på följsamhet inte blir avslöjad lika ofta som när han glömmer bort att assistera trebackslinjen.Bosniern spelar som mezzala ikväll och vill gärna delta i spelet och söker mycket boll. Får tyvärr inte så mycket uträttat och lägger en ovanligt svag frispark, men är ändå inte dålig. Hans första halvlek är ganska bra men i andra faller han ur matchen allt mer. Bidrar i bolldistributionen men gör inget större avtryck ikväll.Förblir Allegris förstaval i registapositionen och gör en stabil insats som vanligt. Idag är han också lagkapten i Buffon och Chiellinis frånvaro. Det går inte att finna några misstag i Marchisios insats idag, utan den är taktiskt perfekt även om han inte sticker ut från från mängden.Sturaror river och sliter och försöker komma till några avslut i sin roll som mezzala men resultaten uteblir. Sammantaget gör Sturaro en god insats utan att glänsa. Han är nyttig med sitt ständiga gnuggande och han är klok nog att släppa bollen på få tillslag. Sturaro är en mycket kompetent mittfältare med mycket driv men han är inte tillräckligt vass för att på allvar utmana om en ordinarie plats. Dock är han en perfekt truppspelare att använda i den här typen av matcher.Tillsammans med Mandzukic var Juan Cuadrado bäst på plan idag. Matchen mot Porto blev något av en missräkning för colombianen, vilket han återgäldade med råge ikväll. Taktiken var tydlig: utmana, ta dig förbi och sök Mandzukic vid bortre stolpen. Planen gick i lås. Flera gånger serverade Cuadrado sina medspelare med fina bollar innan Mandzukic till slut fick hål på gästerna. Inblandad även i det andra målet och slutade aldrig jobba för att utöka ledningen.Missar ett fint läge i början av matchen och ännu ett i början av andra halvlek. Detta är inte Pipitas match men Allegri låter honom ändå spela matchen ut, vilket kanske är lika bra. Tyvärr var det en besvikelse att skåda vår skytteligaledare idag. Vi är ju vana vid att Higuain inte alltid deltar så mycket i spelet, men ände levererar mål, men idag händer nästan ingenting kring argentinaren. Kanske trivs han bättre i Dybalas sällskap?Mario Mandzukics form fortsätter att hålla i sig. Tack vare hans uppoffrande spel, hans hunger i straffområdet och hans hårda arbete i defensiven håller jag honom som matchens spelare, trots att han inte är den mest delaktiga i själva spelet. Oavsett om Mandzukic spelar på kanten eller i mitten så ser han till att fylla på vid bortre stolpen på vartenda inspel som vår sydamerikanska högerkantsduo kan skrapa ihop. Och i nästan varje match resulterar i det att han eller någon av hans anfallskollegor till slut får bollen i mål. Den roll som Allegri har hittat åt Mandzukic, och som kroaten hjälpt till att skapa åt sig själv, är inte bara genialt oväntad, den är också oerhört vägvinnande. Att man berövar honom på målet och dömer det som ett självmål av Skorupski är för mig en gåta.Det lyser om vår juvel så fort han kommer in på planen. Kanske hade det varit klokt att låta Dybala stå över ikväll, men den unge argentinaren är en spelare som mår bäst av att spela mycket. Han satte genast sin prägel på matchen och sjönk djupt ner i banan för att hämta boll men var samtidigt tillräckligt mogen för att släppa den på få tillslag och inte överarbeta situationerna. Om medspelarna varit hungrigare hade han säkerligen kunnat tråckla fram ett mål eller två under den dryga kvarten han var på planen.(in 79’) och(in 85’) spelade för kort tid för att betygsättas men båda såg vassa och bollsäkra ut när de kom i spel.Neto - Dani Alves, Bonucci, Rugani, Alex Sandro - Marchisio, Pjanic, Sturaro - Cuadrado, Higuain, MandzukicSkorupski - Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual - Krunic, Diousse, Jose Mauri - El Kaddouri - Pucciarelli, Marilungo