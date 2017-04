Barcelona 0-0 Juventus: Svartvitt styrkebesked

För första gången på 21 hemmamatcher i Champions League lämnar Barcelona Camp Nou mållösa. Juventus visade att man måste tas på allvar.

Tiden går fort när man har roligt.Det var inte länge sedan vi ställde upp med Grygera och Zebina i backlinjen mot Fulham med 3-1 att luta sig tillbaka på i Europa League . Den matchen slutade 4-1 till Fulham och där och då kändes det mer svart än svartvitt.Det var inte länge sedan vi såg våra hjältar darra som asplöv mot Galatasaray i Champions League trots total dominans i Serie A . Vi fick se ett Juventus som ständigt transformerades från ståtliga och respektlösa till försynta och rädda så fort det vankades spel i Europa.Det var inte länge sedan majoriteten juventini svor och tog sig för ansiktet när Andrea Agnelli och Giuseppe Marotta presenterade Massimiliano Allegri som ny tränare för klubben.Nu står vi här inför spel i semifinal, igen. Den här gången har vi gått hela vägen fram med pondus och lämnat styrkebesked efter styrkebesked. Att lämna Camp Nou utan att ha släppt in ett mål, det händer inte ofta. Nu får vi se ett Juventus som spelar som man gör i Serie A. Utan rädsla och med tro på sin egna förmåga. Under 90 minuter är visserligen Barcelona nära mål vid ett par tillfällen, dessa tillfällen går att räkna på en hand. Juventus vågar hålla i bollen. Vågar spela sig ur pressade situationer för att sedan kunna kontra. Med lite mer skärpa framför mål kunde även Juventus ha gjort ett och annat mål igår kväll.Efter att ha sett matchen kan man konstatera att det finns många scener som var fantastiska. Jag har valt ut två som kommer att bo kvar på näthinnan och i hjärtat.Det första är alla highfives laget emellan. Gång på gång rensar Chiellini eller Bonucci bort bollen och gång på gång reser de sig upp för att highfivea varandra och sina lagkamrater. Vi skådar levande legender. Om 30 år kommer jag kunna berätta om Buffon, Barzagli, Bonucci och Chiellini. Vilken mur de var och vilken fantastisk era det var.Det andra var firandet efter matchen. Inget överdrivet. Inget kasta vatten och dansa som om vi vore CL-mästare redan. Utan man tackade de tillresta fansen och gick bestämt tillbaka till omklädningsrummet med ögonen fixerade på målet - Cardiff och bucklan.Vi har kommit så långt på så kort tid. Grazie ragazzi! På fredag lottas semifinalerna.--------Behöver inte ingripa särskilt ofta men gör det med bravur när det behövs. Är ute och seglar vid en hörna som ger Messi en bra chans att göra mål men i övrigt en lugn kväll.Visar ikväll varför vi tog in honom. Visst har brassen mycket kvar att ge, det ser man. Vågar hålla i bollen och använder sin rutin på ett effektivt sätt i många situationer. Gör ett bra defensivt arbete mot en av världens bästa anfallare (Neymar).Alltid steget före Suarez och alltid på rätt plats att nicka iväg en boll. Lugn och behärskad matchen igenom. Visar återigen att han är en av om inte världens bästa mittback.Rusar runt som en galning och stressar sina motståndare hela matchen. Hur han orkar är en bra fråga. Gör en riktig monstermatch defensivt och visar prov på sin styrka och grinta men spelade också klokt - vilket han inte alltid kanske gjort tidigare i sin karriär.Hade en tyst match till skillnad mot den på Juventus Stadium. Detta beror mycket på att Barcelona anföll mer på Juventus högerkant. Gjorde det han skulle men slarv ledde till att Khedira behövde ta ett gult kort.Lugn och behärskad med boll. Spelar sig ofta ur pressade situationer och börjar likna den spelaren som vi hade hoppats på att få se. Måste också få cred för sitt disciplinerade defensiva arbete.Gör ett fantastiskt jobb defensivt och täcker upp ytor bra. Fyller även på offensivt när Juventus kontrar. Otroligt smart spelare som kommer att saknas i den första semifinalen då han är avstängd pga. det gula kortet som han drog på sig.Jobbar stenhårt både defensivt ohc offensivt och var vital för Juventus kontringsspel med sin fart och teknik. Tar lite för ofta fel beslut i mitt tycke vilket drar ner betyget en aning.Håller i bollen bra och använder sin teknik för att hjälpa laget spela sig ur pressade situationer. Får dock inte lika mycket utrymme offensivt som i hemmamatchen.Arbetar kopiöst matchen igenom. Oerhört viktig för Juventus när han hjälper Alex Sandro i defensiven och även driver kontringar. Kanske inte den vackraste av spelstilar men fysiken och huvudspelet är vitalt för laget.Behöver stänka dit chanserna han får. Kommentatorn sa under matchen att det är för såna här situationer som man köpt in honom och han har rätt. Om Pipa hade varit lite mer skärpt hade Juventus förmodligen stängt matchen tidigt.(Barzagli, Lemina och Asamoah byttes in i den ordningen. Finns inte mycket att säga förutom att Barzagli verkligen hjälpte till att täppa till defensiven i slutet av matchen)