Dags för cupfinal: Första titeln av tre ska hem till Turin

Cupfinal mot Lazio stundar, en chans till säsongens första titel. Dags att lägga den första av tre champagneflaskor på kylning, mot trippeln!

Söndagens tillställning mot Roma skänkte ingen större glädje till oss i Juventus lägret. 3-1 förlusten såg till att ligan lever ett litet tag till, men kommer med all säkerhet ändå avgöras på söndag mot Crotone. Så Roma kan få vara glada i en vecka så generösa kan vi vara. Men nu gäller det, nu finns det inte tid för någon guldfrossa. Den här veckan blir förmodligen den enskilt viktigaste i kampen om en trippel. Två segrar här och två tredjedelar av trippeln är hemma och man kan sova gott hela vägen fram till finalen. Däremot två förluster skulle leda till en missad trippel och en fight om ligasegern ända in i sista omgången, något vi naturligtvis vill undvika. Så idag gäller det, nu ska säsongens första titel komma och så ska vi se till att det blir den första av tre. Nu går vi och blir historiska som den andra klubben någonsin att ta en trippel och som den första att vinna tre raka scudetto.Juventus är som bekant regerande mästare i den här turneringen två år i rad. Bägge gångerna har segermålet kommit i förlängningen och bägge gångerna av en spelare som gör sitt sista mål i den svartvita tröjan. För två år sedan tvingade vi Lazio på knä under förlängningen tack vare Matris 2-1 mål och förra året fick Milan se sig slagna efter att Morata stänkt dit den en sista gång.Ikväll är det dags för en ny hjälte att kliva fram. Och som ni märker så har det inte varit den förväntade matchhjälten som klivit fram utan något av en outsider det två senaste finalerna. Är det då kanske en Lemina, Rincon eller en Sturaro som kliver fram? Låt oss hoppas att åtminstone någon kliver fram och visar vilket lag som är bäst i Italien och att någon om ett par veckor kliver fram och visar att vi inte bara är bäst i Italien utan i hela Europa. Mot säsongens första titel. Fino alla fine!I ligan är Europa League platsen är säkrad samtidigt som man inte längre kan nå en Champions League plats. Det vill säga att man inte har något mer att spela för i ligan. Fullt fokus lär och bör alltså ligga på dagens cupfinal då det är lagets enda chans till en titel den här säsongen. Annars är det ett Lazio som gjort stor succe i ligaspelet och cupspelet, något de får tacka Marcelo Bielsa som valde att avgå innan han ens börjat på jobbet. Något som ledde till att Simone Inzaghi som hade lett laget på slutet av förra säsongen återinsattes som tränare och har gjort stor succe sedan dess.I Lazio saknas förstemålvakt Federico Marchetti tillika vänsterbacken Jordan Lukaku. Förutom de två herrarna finns det en risk att den självskrivna mittfältaren och landslagsspelaren Marco Parolo missar matchen, om så är fallet ersätts han troligtvis av Luis Alberto. I övrigt förväntas man formera en 3-5-2 där Keita som gjort 7 mål på de senaste 4 matcherna startar på topp. Bredvid sig förväntas han ha Ciro Immobile. Det finns bara ett frågetecken egentligen vad det gäller startelvan och det är om Felipe Anderson blir bänkad eller får starta, jusr nu ser det ut att bli bänken för den duktige brassen.För Juventus del saknas det en hel del spelare. Dels saknas Khedira, Rugani och Pjaca som är skadade. Men även Pjanic saknas då han är avstängd. Frånfallet på mittfältet lär göra att Marchisio med största sannolikhet kommer att starta. Frågan är bara vem som startar bredvid. Troligtvis lär Rincon få chansen att en gång för alla visa varför han köptes. Vem vet kanske kan Rincon avgöra? I Övrigt väntas en elva formeras likt den i Champions League, det vill säga med Alves som ytter och Barzagli som högerback. Den enda skillnaden är att Neto förväntas vakta kassen då han gjort det genom hela turneringen och därför även lär får chansen att vakta målet i finalen.Taktiskt lär alltså Juventus ställa upp som mot Monaco. Frågar du mig så tycker jag att det ger ytterligare en dimension i spelet. Dels kan man enkelt koppla om och spela trebackslinje men framför allt kommer Dani Alves högre upp i banan. Att Alves kommer högre upp i banan är perfekt då han kan bidra med sina fantastiska offensiva kvaliteter samtidigt som man inte behöver vara orolig defensivt då han har en mur i form av Barzagli bakom sig. Allegri har spelat sina taktiska kort väl genom hela säsongen och jag förväntar mig inget undantag idag. För ikväll finns inga ursäkter, inga tillflykter och inga förmildrande omständigheter för ikväll ska den där jäkla cupen vinnas…NetoBarzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro Marchisio, RinconDani Alves, Dybala, MandzukicHiguainStrakoshaBastos, De Vrij, WallaceBasta, Milinkovic-Savic, Biglia, Parolo, LulicImmobile, Keita20.45Unibet eller fulstreamJuventus seger i förlängningen