2017-02-12 20:45

Cagliari - Juventus

0-2



Efter Cagliari - Juventus 0-2: Ständigt denne Higuain

Formen var fin men bortamatchen lurig den här söndagen. Lyckligtvis gjorde den gamla damen ett väldigt proffsigt jobb och vände hem från ön med tre friska pinnar. Det kan vi tacka 90-miljonersmannen från Argentina för.

Varför vann Juventus?



Det var inget skönspel vi åskådare bjöds på. Juventus vinner för att de har bättre spelare i truppen än Cagliari. Det fungerade inte helt 100 anfallsmässigt då hemmalaget sjönk djupt och Dybala hade svårt att hitta ytor mellan linjerna. I sådana matcher är det tydligt att Pjanics kreativitet saknas. Om både han och Dybala letat efter ytor framför straffområdet hade de hittat dem, men nu krävdes det istället en knivskarp anfallsgris för att låsa upp matchen. Higuains betydelse kan inte tonas ned för tillfället, han bär laget med sina mål. 90 miljoner är mycket pengar, men Higuain gör mycket mål.



Buffon - 7

Har förutom enstaka hemåtpassningar egentligen inget att göra under dryga timmen men visar absolut toppklass när det behövs som bäst. Få målvakter i världen hade stoppat Pisacanes projektil, mål där och vi har en helt annan avslutning på matchen.



Lichtsteiner - 6

Jag vet inte om jag är orättvis mot Stephan, eller om jag jämför honom för mycket med hans glansdagar tillsammans med Pirlo, men det forna lokomotivet känns mer och mer som ett lilleputtetåg med anger management issues.



Bonucci - 6.5

Bättre match den här gången från Bonny. Stängde ner öbornas anfall fint matchen igenom och var inte lika slarvig i passningsspelet. Har dock ett par steg kvar till toppformen.



Chiellini (ut 18’ betygsätts ej)

Gör en Giorgio och skadar sig i samband med en tackling som ger gult kort.



Rugani - 6.5

Kommer in istället för King Kong och lugnar ner försvaret genom att läsa spelet bra och stå rätt. Blir också en uppgradering rent tekniskt jämfört med Chiellini vilket bidrar till säkrare uppspel och högre bollinnehav.



Alex Sandro - 6

I och med att Mario ofta löper in i boxen lämnas stora ytor till Sandro på vänsterkanten. Tyvärr inget han kunde utnyttja den här matchen då han sällan fyllde på offensivt. I övrigt skötte han defensiven utan problem.



Marchisio - 7 (ut 67’)

Tillbaks efter att varit småskadad och det märktes att Prinsen var på spelhumör. Täckte skott och ytor, vann boll, fanns alltid spelbar och krönte kvällen med en finfin ass!



Khedira - 6

Sami gjorde sitt jobb men inte mycket mer än så. Var ganska osynlig vilket kan bero på ett större defensivt ansvar i 4-2-3-1-uppställningen än tidigare.



Cuadrado - 6.5

En pigg första halvlek där Juan konstant utmanade på sin högerkant följdes av en lite lugnare andra. Gjorde det bra men missade ofta sista passingen. Fantastisk spelare att ha när motståndarna jagar mål då han är livsfarlig i kontringslägen.



Dybala - 6 (ut 91’)

Det som studsade med Dybala förra säsongen har studsat emot honom den här. Det är ingen tvekan om hans enorma talang, men just nu får han inte ut den på planen. Jag räknar med att det kommer.



Mandzukic - 6

Efter en rad imponerande insatser hade Mandzu en lite lugnare dag på jobbet. Dock hann han med att bränna sin obligatoriska slängnick på bortre stolpen. Annars fint arbete som vanligt.



Higuain - 8

Ja han får en 8:a! Två chanser, två kliniska avslut och ytterligare tre poäng tack vare Gonzalos fötter. Mer avgörande än så är svårt att vara vid en 2-0-vinst.



Pjanic - 6.5

Kommer in och trillar lite fin boll sista halvtimmen.



Cagliari-Juventus Rafael

Fabio Pisacane

Nicola Murru

Bruno Alves

Marco Capuano

Daniele Dessena

Mauricio Isla

Nicolo Barella

Marco Sau

Davide Di Gennaro

Marco Borriello



Avbytare

Roberto Colombo

Luca Crosta

Alessandro Deiola

Gabriel

Victor Ibarbo

Artur Ionita

Senna Miangue

Gianluigi Buffon

Stephan Lichtsteiner

Leonardo Bonucci

Giorgio Chiellini

Alex Sandro

Sami Khedira

Claudio Marchisio

Juan Cuadrado

Paulo Dybala

Mario Mandzukic

Gonzalo Higuain



Avbytare

Dani Alves

Kwadwo Asamoah

Emil Audero

Medhi Benatia

Mario Lemina

Neto

Marko Pjaca



2017-02-13 11:29:31

