2017-02-08 18:00

Crotone - Juventus

0-2



"Mormor hälsar att hon mår bra"

Efter Crotone-Juventus: jepp, tre poäng blev det

Ett reservbetonat Juventus mot nästjumbon Crotone på ett sjaskigt Stadio Ezio Scida 18:00, mitt emellan kvällsmat och läggning av barnen, en blåsig och kall onsdagkväll. Det är jag som ska skriva efterrapporten? Ok, visst Arman, jag är alltid redo. Jag är Padoin.







Första 45'



Crotone backar hem med hela laget, vill till varje pris hålla nollan. Täpper till ytor, pressar bra när bollen närmar sig farligt område.



Sista 45'



Alla italienare dricker väl espresso? Starkt kaffe det där, men gott. Antagligen dricks det en del under halvtidsvilan i ett försök att vakna till en aning. Mandzukic vaknar i alla fall till. Han håller sig fint framme på Asamoahs retur och vinklar i 60:e minuten in 0-1. Matchen känns avgjord här, Crotone känns offensivt ungefär lika farliga som en vattenpistol. För att ingen ska undra gör Higuian i den 74:e minuten 0-2 efter en vass framspelning av Rincon.





Spelarbetyg.





Buffon - 6.0: Tog fram mobilen och passade på att ringa till mormor.





Alves (ut 78') - 6.0: Vill gärna vika in i planen för att vara mer delaktig i spelet. Var farligast när han höll sig långt ut mot kanten dock.



Bonucci - 6.0: Stabil, trygg med bollen.



Rugani - 6.0: Som Bonucci.



Asamoah - 6.5: Kom med fin fart ett par gånger i offensiven. Hans nick bäddade för 0-1.







Khedira (ut 70') - 6.0: Inga fel, även om ett par djupledslöpningar till inte hade skadat.



Rincon - 6.5: Samma som Khedira + en fin assist.







Pjaca (ut 89') - 6.0: Första starten i



Dybala - 5.5: En av de svagaste prestationerna jag sett i Juventus från Dybala.



Mandzukic - 6.5: Han gjorde ju ändå det viktiga första målet, då kan man inte klaga. Så jag ska inte klaga. Även om jag är lite sugen.



Higuain - 6.5: Imponeras ständigt av ivern hos vår kanske största stjärna. Var ofta på rätt plats, utan att få till avsluten dock. Fram tills han gjorde mål.



Inhoppare:



Pjanic - 6.5: Hans lugn med bollen och spelintelligens märktes direkt.



Barzagli - 6.5: Allegri slängde in världens (kanske?) tryggaste back trots att Crotone inte hade något alls att komma med. Ungefär som att sätta på sig bilbälte när bilen står still.



Sturaro: Slog inte bort många passningar ikväll. Om man inte räknar med uppvärmningen.



Allegri: Äh, vi vann ju, så jag borde ju inte... Men behövdes det verkligen två städgummor (Khedira är mer än en städgumma, men ni fattar) på mitten?





Tack Juventus för ytterligare tre poäng. Mot scudetton! Första 45'Crotone backar hem med hela laget, vill till varje pris hålla nollan. Täpper till ytor, pressar bra när bollen närmar sig farligt område. Juventus rullar rätt saktfärdigt runt bollen, byter kant, hoppas att Crotones defensiva spelare (läs alla) ska tappa positioner, vilket de inte gör. Klockan tickar på, kameramannen somnar, jag somnar, alla somnar, domaren snarkar till i pipan, spelarna vaknar och går in till omklädningsrummet.Sista 45'Alla italienare dricker väl espresso? Starkt kaffe det där, men gott. Antagligen dricks det en del under halvtidsvilan i ett försök att vakna till en aning. Mandzukic vaknar i alla fall till. Han håller sig fint framme på Asamoahs retur och vinklar i 60:e minuten in 0-1. Matchen känns avgjord här, Crotone känns offensivt ungefär lika farliga som en vattenpistol. För att ingen ska undra gör Higuian i den 74:e minuten 0-2 efter en vass framspelning av Rincon.Spelarbetyg.Buffon - 6.0: Tog fram mobilen och passade på att ringa till mormor.Alves (ut 78') - 6.0: Vill gärna vika in i planen för att vara mer delaktig i spelet. Var farligast när han höll sig långt ut mot kanten dock.Bonucci - 6.0: Stabil, trygg med bollen.Rugani - 6.0: Som Bonucci.Asamoah - 6.5: Kom med fin fart ett par gånger i offensiven. Hans nick bäddade för 0-1.Khedira (ut 70') - 6.0: Inga fel, även om ett par djupledslöpningar till inte hade skadat.Rincon - 6.5: Samma som Khedira + en fin assist.Pjaca (ut 89') - 6.0: Första starten i Serie A för den unge kroaten. Låt oss hoppas på bättre matcher framöver.Dybala - 5.5: En av de svagaste prestationerna jag sett i Juventus från Dybala.Mandzukic - 6.5: Han gjorde ju ändå det viktiga första målet, då kan man inte klaga. Så jag ska inte klaga. Även om jag är lite sugen.Higuain - 6.5: Imponeras ständigt av ivern hos vår kanske största stjärna. Var ofta på rätt plats, utan att få till avsluten dock. Fram tills han gjorde mål.Inhoppare:Pjanic - 6.5: Hans lugn med bollen och spelintelligens märktes direkt.Barzagli - 6.5: Allegri slängde in världens (kanske?) tryggaste back trots att Crotone inte hade något alls att komma med. Ungefär som att sätta på sig bilbälte när bilen står still.Sturaro: Slog inte bort många passningar ikväll. Om man inte räknar med uppvärmningen.Allegri: Äh, vi vann ju, så jag borde ju inte... Men behövdes det verkligen två städgummor (Khedira är mer än en städgumma, men ni fattar) på mitten?Tack Juventus för ytterligare tre poäng. Mot scudetton!

Crotone -Juventus Alex Cordaz

Aleandro Rosi

Federico Ceccherini

Gianmarco Ferrari

Djamel Mesbah

Mario Sampirisi

Andrea Barberis

Leonardo Capezzi

Adrian Stoian

Aleksandar Tonev

Diego Falcinelli



Avbytare

Maxwell Acosty

Claiton

Giuseppe Cuomo

Noe Dussenne

Marco Festa

Andrej Kotnik

Bruno Martella

Gianluigi Buffon

Dani Alves

Leonardo Bonucci

Daniele Rugani

Kwadwo Asamoah

Sami Khedira

Tomas Rincon

Marko Pjaca

Paulo Dybala

Mario Mandzukic

Gonzalo Higuain



Avbytare

Alex Sandro

Emil Audero

Andrea Barzagli

Medhi Benatia

Juan Cuadrado

Stephan Lichtsteiner

Federico Mattiello



1 KOMMENTARER 409 VISNINGAR 1 KOMMENTARER409 VISNINGAR CHRISTIAN DAHLGREN

2017-02-08 20:41:38

ANNONS:

Fler artiklar om Juventus

Juventus

2017-02-08 20:41:38

Juventus

2017-02-07 19:50:04

Juventus

2017-02-06 10:07:55

Juventus

2017-02-05 11:51:41

Juventus

2017-01-29 19:10:11

Juventus

2017-01-29 10:04:40

Juventus

2017-01-29 08:00:00

Juventus

2017-01-25 23:28:45

Juventus

2017-01-24 22:53:00

Juventus

2017-01-22 18:32:48

ANNONS:

Ett reservbetonat Juventus mot nästjumbon Crotone på ett sjaskigt Stadio Ezio Scida 18:00, mitt emellan kvällsmat och läggning av barnen, en blåsig och kall onsdagkväll. Det är jag som ska skriva efterrapporten? Ok, visst Arman, jag är alltid redo. Jag är Padoin.Det är dags att ta igen matchen som sköts upp på grund av Supercoppa Italiana. Juventus ställs mot bottengänget Crotone i en match som de svartvita från Turin förväntas vinna utan problem. Här har ni förutsättningarna inför onsdagens match.?Söndagskväll och italienskt derby, Serie A blir inte bättre än så här. Speciellt inte när Juventus går segrande ur striden med tre färska pinnar i bagaget. Men det var långtifrån en spikrak resa dit.Det är dags för Juventus att ta emot ärkerivalen Inter. Två lag i strålande form ska ut och visa sig från sina bästa sidor i kvällens drabbning.Juventus var starka i eftermiddagens möte med Sassuolo. Mål av Higuaín och Khedira säkrade segern och förluster för Milan och Roma gör att Juventus leder serien med större marginal än innan omgången.Idag beger sig Juventus till Mapei Stadium i Emilia Romagna för att försöka ta tre poäng mot ett Sassuolo i form. Senast lagen möttes blev det hemmaseger för den gamla damen med 3-1 efter bland annat en doppietta av Higuain. Avspark denna gång är 15:00 och förväntningarna är höga nu när Mister Allegri verkar ha hittat rätt med den nyprövade 4-2-3-1 formationen.Nyheter, uppdateringar och skvaller om Juventus. Notizie Juve uppdateras kontinuerligt med rapporter om Juventus. Eftersom artikeln kommer användas under hela säsongen har vi inget kommentarsfält, utan hänvisar diskussion och kommentarer till forumet.Det var en match med två ansikten. En första halvlek där Juventus körde över Milan och en andra halvlek där Milan jobbade sig tillbaka in i matchen. Men slutresultatet skrevs till 2-1 och därmed avancerar Juventus vidare i cupen.Juventus ställs mot Milan i den italienska cupen utan ett par tongivande spelare. En match som har redan sålt ut tre dagar i förväg och en match som kommer ha det där lilla extra! Juventus visade fin form senast mot Lazio, men nu är det cupmatch och då kan allt hända. Snacka om spänning!Juventus tog en komfortabel seger mot ett fantasilöst Lazio som inte hade mycket att komma med. Den gamla damen var minst sagt på spelhumör efter fiaskot mot Fiorentina.