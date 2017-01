2017-01-15 20:45

Fiorentina - Juventus

2-1



Efter Fiorentina-Juventus: Wake up call

Stadio Artemio Franchi var mötesplatsen där ärkerivalerna skulle slå samman, prestige och eld. Ett stormöte där Allegri skulle vinna mot sin (enligt rykten) potentiella framtidsarvtagare Paulo Sousa. Juventus är alltid favoriten, men Fiorentina skulle inte bli en enkel munsbit och stod upp i 96 minuter mot ligaettan.





Juventus har haft en bra formkurva och efter senaste cupvinsten mot Atalanta kan man börja fokusera återigen på ligan. Fortfarande saknar Juventus sin totala dominans under matcherna och man har inte samma demolerande bollinnehav så motståndare får jaga boll och trötta ut sig själva.



Nyligen slog det även mig, att den dikterande fotbollen utvecklas även i Italien. Med det menar jag att lagen vill föra boll och det har fler och fler lag tagit till sig. På så sätt kan man vinna matcher och stå upp mot dom bättre lagen. Paulo Suosa har bemästrat den konsten, liksom Allegri innan honom. Innan matchen påpekade Suosa just det, att det var viktigt att ha viljan att attackera och inte backa hem. För då kommer Juventus bita dig först, och då är det ingen promenad i parken att komma tillbaka ett underläge mot giganten.



Matchen då, Juventus besökte ett blåsigt Florens som etta i tabellen, Fiorentina som haft det svårt att gå vinnande ur matcher kom in på planen med självförtroende och den filosofin som Suosa poängterade innan matchen skulle man tro stenhårt på. Fiorentina var det bättre laget genom hela första halvleken och Juventus fick springa efter bollen, men Juventus defensiv är alltid tålmodigt och har tro och i slutändan brukar det vara så att man vinner matcher genom sitt fantastiska försvarsspel. Men under söndagskvällen skulle det bli betydligt svårare än att endast förlita sig på den defensiva delen då det inte hände något framåt i inledningen. Det var en hård match och det blev en del hårt spel, bra tryck och en bra stämning på läktaren, det var ju som bäddat för en fin match. Tre gula kort viftades (Sturaro, Vecino & Chiellini) innan Fiorentina tog ledningen genom Nikola Kalinic (37'), då Juventus var i fortsatt brygga och man kom inte alls upp i nivå.



Juventus inleder den andra halveken med en injektion av självförtroende men den dör relativt snabbt då Buffon blir ställd av





Spelarbetyg:



Buffon - 6

Gjorde det han kunde. Några bra räddningar men kunde inte riktigt hålla undan vid målen.



Barzagli - 5,5 (ut 79')

Sällan ser man Barzagli underprestera. Han var inte lika dominant som har brukar vara.



Bonucci - 5,5

Samma sak gäller Bonucci, kan betydligt bättre.



Chiellini - 5,5

Jag ger hela backlinjen 5,5 i betyg för att ingen stack ut, ingen presterade nog för ett bättre betyg och samtliga kunde gjort en bättre match.



Cuadrado - 6

Löpvillig och vassa dribblingar men skapade inte så många lägen. Inte på topp.



Khedira - 5,5

Gjorde inte mycket väsen ifrån sig, låg bakom målet med sitt inlägg.



Marchisio - 5 (ut 77')

Tenderade till att försvinna från planen. Mycket jogg/gång utan bollinnehav var inte heller briljant med bollen.



Sturaro - 5,5 (ut 60')

Sprang och var tuff i spelstilen, tacklades, tilldelades en varning och var också inblandad i reduceringsmålet. Utbytt efter cirka timmen.





Som vanligt aktiv och sprang mycket, men verkade lite okoncentrerad och slog en del inlägg. Kämpade väl offensivt.



Dybala - 5

Kom inte alls till rätta varken med boll eller utan, slog en vass frispark som skulle bli bästa kvitteringsmöjlighet. Dessutom hade han ett jätteläge själv att göra mål. Vi får vänta på att La Joya ska vara tillbaka i storform helt enkelt.



Higuain - 6





Inhoppare:



Pjaca - 5

Indikerade att han ville vara med i leken och gav energi, tog några felbeslut i vissa lägen.



Fiorentina-Juventus Ciprian Tatarusanu

Carlos Sanchez

Gonzalo Rodriguez

Davide Astori

Federico Chiesa

Matias Vecino

Milan Badelj

Maximiliano Olivera

Borja Valero

Nikola Kalinic

Federico Bernardeschi



Avbytare

Khouma Babacar

Sebastian Cristoforo

Sebastian De Maio

Ianis Hagi

Josip Ilicic

Luca Lezzerini

Hrvoje Milic

Gianluigi Buffon

Andrea Barzagli

Leonardo Bonucci

Giorgio Chiellini

Juan Cuadrado

Sami Khedira

Claudio Marchisio

Stefano Sturaro

Alex Sandro

Paulo Dybala

Gonzalo Higuain



Avbytare

Kwadwo Asamoah

Emil Audero

Hernanes

Mario Mandzukic

Neto

Marko Pjaca

Miralem Pjanic



