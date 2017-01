2017-01-22 12:30

Juventus - Lazio

2-0



Efter Juventus 2-0 Lazio: Tack för lunchen!

Juventus tog en komfortabel seger mot ett fantasilöst Lazio som inte hade mycket att komma med. Den gamla damen var minst sagt på spelhumör efter fiaskot mot Fiorentina.

Första halvlek





Andra halvlek

Den andra halvleken var kanske inte lika intensiv som den första, men skillnaden var dock inte särskilt påtaglig. Juventus hade fortfarande kvar greppet om taktpinnen och motståndarna var alldeles för passiva i sin approach. Även om halvleken jämförelsevis var klart mycket jämnare, krävdes det ett mirakel för att Lazio skulle kunna vända på steken. I slutet av matchen var Juventus närmare 3-0, än vad Lazio var ett reduceringsmål, men trots några halvdana målchanser av inhoppande Pjaca blev det en mållös andra halva.



Spelarbetyg

Buffon – 6

Gigi var minst sagt uttråkad i denna match. Han var så pass less på Lazios anfall att han till och med gjorde en onödig utrusning på kanten mot Immobile för att skapa lite spänning i matchen. Då vår käre målvakt aldrig blev utmanad, så är en sexa ett rimligt betyg.



Lichtsteiner – 6.5 – Utbytt 74’

Uppvisar en hög arbetsmoral och står för offensiva krafter på kanten. Är en bidragande faktor till bägge målen och gör ett fint arbete även defensivt.



Chiellini – 6

Stark i luftrummet och gör det som förväntas av honom. Ingen prestation som sticker ut i mängden, utan en godkänd insats helt enkelt.



Bonucci – 6.5

Vågar kliva upp på banan och är dessutom nära på att göra mål. Är alltid först på bollen och förlorar inga närkamper.



Asamoah – 6

Passar väl som vänsterback, även om han stundtals agerade i sin naturliga position. Spelar säkert och tar inga onödiga risker matchen igenom.



Pjanic – 6

Bidrar med balans och dynamik på mittfältet. Genomför sin arbetsuppgift som spelfördelare med bravur.



Khedira – 6.5

Står för förarbetet till ledningsmålet och gör förutom det en tapper insats. Ger sig oftast in i hetluften och släpper inga Lazio-spelare över bron.



Cuadrado – 6.5

Utmanar ständigt sina motståndare och är en riktigt jobbig spelare att hålla koll på. Står även för en assist denna match och visar upp ett par fina tekniska nummer.



Dybala – 7 (Man of the match) – Utbytt 82’

Brände ett par målchanser som visserligen kunde ha resulterat i fler mål än just ledningsmålet. Däremot är argentinaren ständigt på tårna och testar Marchetti i målet flera gånger om. Har krut i dojjan och ger sig aldrig.



Higuain – 6 – Utbytt 87’

Nätar i ett läge som han ska näta i, och gjorde dessutom ett rättvist bortdömt offsidemål. Förutom dessa sekvenser finns det i själva verket inte speciellt mycket att hämta.



Mandzukic – 6.5

Spelar förvisso inte i sin favorit position och det märks tydligt att kroaten inte passar som yttermittfältare. Däremot är betyget satt efter hans otroliga grinta och kämpaglöd på planen. Han bidrar inte med mycket rent offensivt, men på den defensiva fronten gör han ett föredömligt hemjobb som varje boxspelare i världen bör lära sig av.



Rincon, Barzagli och Pjaca spelade för kort tid för att betygsättas! Juventus kontrollerade halvleken igenom och tillät aldrig Lazio ta kommandot över spelet. Spelmässigt såg det riktigt bra ut och passningsspelet var fläckfritt. Redan i den femte minuten slår Lichtsteiner en crossboll till Khedira som nickar ner bollen till Dybala som distinkt och tekniskt dunkar in bollen i Marchettis högra hörn. Målvakten snuddade bollen med fingrarna, men var förutom det fullständigt chanslös. Den gamla damen hade inlett lunchmatchen på bästa sätt och detta satte sin tydliga prägel på den fortsatta matchbilden. Drygt tio minuten efter ledningsmålet, utökade vår andra argentinare ledningen efter ett fint förarbete av Cuadrado som via ett välplacerat inlägg hittade Higuain i straffområdet. Lazio hotade aldrig Buffon i målet och resultatet speglade prestationen på planen.Den andra halvleken var kanske inte lika intensiv som den första, men skillnaden var dock inte särskilt påtaglig. Juventus hade fortfarande kvar greppet om taktpinnen och motståndarna var alldeles för passiva i sin approach. Även om halvleken jämförelsevis var klart mycket jämnare, krävdes det ett mirakel för att Lazio skulle kunna vända på steken. I slutet av matchen var Juventus närmare 3-0, än vad Lazio var ett reduceringsmål, men trots några halvdana målchanser av inhoppande Pjaca blev det en mållös andra halva.Gigi var minst sagt uttråkad i denna match. Han var så pass less på Lazios anfall att han till och med gjorde en onödig utrusning på kanten mot Immobile för att skapa lite spänning i matchen. Då vår käre målvakt aldrig blev utmanad, så är en sexa ett rimligt betyg.Uppvisar en hög arbetsmoral och står för offensiva krafter på kanten. Är en bidragande faktor till bägge målen och gör ett fint arbete även defensivt.Stark i luftrummet och gör det som förväntas av honom. Ingen prestation som sticker ut i mängden, utan en godkänd insats helt enkelt.Vågar kliva upp på banan och är dessutom nära på att göra mål. Är alltid först på bollen och förlorar inga närkamper.Passar väl som vänsterback, även om han stundtals agerade i sin naturliga position. Spelar säkert och tar inga onödiga risker matchen igenom.Bidrar med balans och dynamik på mittfältet. Genomför sin arbetsuppgift som spelfördelare med bravur.Står för förarbetet till ledningsmålet och gör förutom det en tapper insats. Ger sig oftast in i hetluften och släpper inga Lazio-spelare över bron.Utmanar ständigt sina motståndare och är en riktigt jobbig spelare att hålla koll på. Står även för en assist denna match och visar upp ett par fina tekniska nummer.Brände ett par målchanser som visserligen kunde ha resulterat i fler mål än just ledningsmålet. Däremot är argentinaren ständigt på tårna och testar Marchetti i målet flera gånger om. Har krut i dojjan och ger sig aldrig.Nätar i ett läge som han ska näta i, och gjorde dessutom ett rättvist bortdömt offsidemål. Förutom dessa sekvenser finns det i själva verket inte speciellt mycket att hämta.Spelar förvisso inte i sin favorit position och det märks tydligt att kroaten inte passar som yttermittfältare. Däremot är betyget satt efter hans otroliga grinta och kämpaglöd på planen. Han bidrar inte med mycket rent offensivt, men på den defensiva fronten gör han ett föredömligt hemjobb som varje boxspelare i världen bör lära sig av.Rincon, Barzagli och Pjaca spelade för kort tid för att betygsättas!

Juventus-Lazio Gianluigi Buffon

Stephan Lichtsteiner

Leonardo Bonucci

Giorgio Chiellini

Kwadwo Asamoah

Sami Khedira

Miralem Pjanic

Juan Cuadrado

Paulo Dybala

Mario Mandzukic

Gonzalo Higuain



Avbytare

Dani Alves

Emil Audero

Andrea Barzagli

Hernanes

Neto

Marko Pjaca

Tomas Rincon

Federico Marchetti

Patric

Stefan de Vrij

Wallace

Stefan Radu

Marco Parolo

Lucas Biglia

Sergej Milinkovic-Savic

Cristiano Lombardi

Ciro Immobile

Felipe Anderson



Avbytare

Bastos

Filip Djordjevic

Wesley Hoedt

Moritz Leitner

Luis Alberto

Jordan Lukaku

Alessandro Murgia



0 KOMMENTARER 127 VISNINGAR 0 KOMMENTARER127 VISNINGAR ARMAN FARAHBAKHSH

2017-01-22 18:32:48 2017-01-22 18:32:48

ANNONS:

Fler artiklar om Juventus

Juventus

2017-01-22 18:32:48

Juventus

2017-01-21 23:54:26

Juventus

2017-01-16 23:34:00

Juventus

2017-01-15 23:38:44

Juventus

2017-01-12 12:56:00

Juventus

2017-01-11 20:14:57

Juventus

2017-01-08 23:37:33

Juventus

2017-01-06 23:22:51

Juventus

2016-12-25 15:02:00

Juventus

2016-12-22 17:16:55

ANNONS:

Juventus tog en komfortabel seger mot ett fantasilöst Lazio som inte hade mycket att komma med. Den gamla damen var minst sagt på spelhumör efter fiaskot mot Fiorentina.På söndag är det lunchmatch som gäller. Avspark klockan 12:30 på Juventus Stadium. Gästerna är fjärdeplacerade Lazio som änsålänge har en väldigt fin säsong bakom sig. Efter det senaste debaclet mot Fiorentina är seger det enda som räknas.Nyheter, uppdateringar och skvaller om Juventus. Notizie Juve uppdateras kontinuerligt med rapporter om Juventus. Eftersom artikeln kommer användas under hela säsongen har vi inget kommentarsfält, utan hänvisar diskussion och kommentarer till forumet.Stadio Artemio Franchi var mötesplatsen där ärkerivalerna skulle slå samman, prestige och eld. Ett stormöte där Allegri skulle vinna mot sin (enligt rykten) potentiella framtidsarvtagare Paulo Sousa. Juventus är alltid favoriten, men Fiorentina skulle inte bli en enkel munsbit och stod upp i 96 minuter mot ligaettan.På onsdagkvällen var tränare Gasperini och hans mannar från Bergamo på besök i Turin för att försöka besegra storfavoriten Juventus i italienska cupen. Vilket de var inte alldeles långt ifrån att lyckas med.Italienska cupen. Juventus. Atalanta. Snöstorm där ute. Ryska från datorhögtalarna. Några reserver. Något nyförvärv. Någon tillbaka från skada. Hemmavinst? Skräll? Vi får se.En säker seger och en fin inledning på det nya året var ett faktum. Nu gäller det bara att fortsätta i samma stil.Fyra poäng ned till Roma, en bedrövlig final i Qatar, all revanschlust och all vrede ska gå ut över Bologna. Det är ett nytt år, men Juventus är fortfarande Italiens bästa lag. Det måste bevisas på söndag kväll.Omotiverade fotbollsspelare är sämre än dåliga fotbollsspelare. Och vad är mer motiverande än att förlora två raka matcher mot en av dina historiskt sett största rivaler?Det är snart dags för årets sista framträdande för de svartvita och vi avslutar året med inget mindre än en Supercoppa-final!