Efter Juventus-Atalanta: Håll foten på gaspedalen

På onsdagkvällen var tränare Gasperini och hans mannar från Bergamo på besök i Turin för att försöka besegra storfavoriten Juventus i italienska cupen. Vilket de var inte alldeles långt ifrån att lyckas med.

Atalanta har som bekant varit något av en sensation hittills i Serie A , där man med sina unga prospekt spelat en fin fotboll samtidigt som man lyckats plocka en hel del poäng och parkerar för närvarande på sjätte plats i ligan. När lagen mötes i ligan i december lyckades Juventus vinna med 3-1 på hemmaplan, en match som bröt Atalantas fina trend en aning.Juventus har tågat på i sedvanlig ordning och leder ligan med fyra poäng trots en match mindre spelad än konkurrenterna. Trots serieledning har dock själva spelet ifrågasatts av vissa. Man vinner utan att briljera. De dyra nyförvärven har höjt förväntningarna.Ungefär så här såg förutsättningarna ut när Marchisio, för kvällen Juventus kapten, skakade hand med domare och motståndarkaptenen. Atalanta började bäst. Januariköpet Rincon blev bortgjord på vänsterkanten nästan omgående, Asamoah stod för högt upp i banan och Atalanta lyckades förvånansvärt enkelt skapa matchens första farlighet. Juventus tog dock sakta men säkert över mer och mer. Mandzukic lyckades med solar plexus träffa stolpen efter ett fint inspel av Lichtsteiner. Något senare var Mandzukic inblandad i ytterligare ett fint anfall när han med fin precision nickade bak bollen till Dybala som klippte till på halvvolley och 1-0 var ett faktum. Vackert. Kanske tio minuter senare dog min stream och jag fick med hjälp av text-tv konstatera att Mandzukic gjort 2-0. Framspelad av Dybala kunde jag senare se när streamen återuppstod lagom till paus och man började vevade första halvlekens highlights i repris. Kliniskt avslut av Mandzukic. Higuain hade inte gjort det bättre.Dags för andra halvlek. Allegri har tidigare under säsongen ondgjort sig över att hans Juventus under ledning har en tendens att slappna av en aning. Något som upprepade sig den här matchen. Man överlät taktpinnen till Atalanta som började komma fram mer och mer. Lazio s gamle högerback Konko drämde till på volley strax utanför straffområdet. Krysset, stolpe in, otagbart för Neto. Fantastiskt mål.Lichtsteiner lät sedan rutinerat en Atalantaförsvarare springa ner honom i straffområdet. Straff. Pjanic gjorde inget misstag, 3-1 och nu var väl ändå matchen avgjord. Men icke. Vi var nog många juventinos som satte kaffe latten i vrångstrupen när Atalantas 18-åring Latte Lath smet förbi en halvsovande Lichtsteiner och lyckades tåa in 3-2 bakom Neto. Atalanta vädrade morgonluft och gjorde sitt bästa för att lyckas få in en kvittering. Petagna kom närmast, men Neto räddade och 3-2 stod sig.Efter matchen klagade Allegri på sina spelare som återigen, hans ord; "släppte på gasen" under ledning. Gasperini å sin sida klagade på att storlagen favoriseras i ligacupen då de starkare lagen alltid får spela åttondelsfinalen på hemmaplan. Båda har onekligen en poäng.Spelarbetyg:Neto - 6Gör en stabil insats med händerna. Fötterna däremot har han ofta en tendens att överskatta. Bjöd Atalanta på ett friläge genom en felpass.Lichtsteiner - 6.5Pigg offensivt. Borde haft en assist när Mandzukic istället träffade stolpen. Fixade straff. Var dock inte het nog när Latte Lath (älskar det namnet) reducerade till 3-2.Barzagli - 6Gör det mesta bra. Någon felpass bara som är ovanligt att se från honom.Rugani - 6Har vuxit sedan förra året och utstrålar mer trygghet nu. Stod dock även han för någon felpass.Asamoah - 6Började och slutade rätt dåligt. Låg för högt upp i banan några gånger inledningsvis och tappade markering ett par gånger mot slutet. Däremellan kändes han frejdig offensivt, slog inteBort lika många passningar som annars blivit standard den här säsongen.Marchisio -6.5Utgick i paus, oklart varför då han gjorde det bra som mezzala. Trygg med bollen. Tiden som defensiv mittfältare verkar dock satt sina spår då jag tyckte han låg lite väl lågt på planen i sin utgångsposition.Hernanes - 5Många felpass, problem med positioneringen. Inte alls bra insats av brasilianaren.Rincon - 6Slet och kämpade mycket. Visade prov på fin teknik några gånger och hade ett bra skott som Atalantas målvakt dock fick fingrarna på. Trots allt relativt osynlig stora delar av matchen.Pjanic - 7Besitter en underbar teknik som vi sett för lite av i Juventus. Mot Atalanta fick vi dock se prov på den. Små nätta vrickningar med utsidan av foten som är fantastiska att se. Gick ner långt för att möta boll, på gott och ont. Mål på straff.Dybala - 7Ett fint mål, en gedigen assist. Överarbetade ibland, men verkar vara på väg till toppformen igen efter sin skada.Mandzukic -7.5 (matchens lirare)Fantastisk match av kroaten. Lyckades med det mesta han företog sig. Vann nickdueller, behöll bollen inom laget med fin teknik och sin sedvanligt starka fysik. Ett mål och en assist dessutom.Inbytta:Sturaro - 6Kom in istället för Marchisio och jobbade på bra.Pjaca - 6Vi är många som längtat efter att få se den lovande kroaten spela. Nu fick han en halvtimme och vi fick se prov på bra teknik och snabba ben. En lovande insats utan att egentligen åstadkomma speciellt mycket.Bonucci - 5.5Kom in för att säkra upp men höll på att ställa till det ordentligt när han tappade bort Petagna som kom till läge och nästan kvitterade. Antagligen ringrostig efter skadan.