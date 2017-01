Efter Juventus-Bologna 3-0: så ska det se ut

En säker seger och en fin inledning på det nya året var ett faktum. Nu gäller det bara att fortsätta i samma stil.

Matchen:



Första halvlek





Andra halvlek

I andra halvlek tar Juventus över och kontrollerar matchen. Och efter Juventus 3-0 mål så spelas matchen bra av. En bra match av Juventus som går in och visar var skåpet ska stå.



Spelarbetyg:



Neto 6,5

Står för en stabil insats. Sätts inte på några större prov och de få gånger han testas agerar han lugnt och stabilt. En fin insats helt enkelt.



Lichtsteiner 7,5

Gör en klassisk Lichtsteiner match med mycket och spring och energi. Hotar även offensivt idag och assisterar till 3-0-målet. En mycket bra insats schweizaren.



Barzagli 6,5

Står för en mycket stabil insats. Syns inte i stort sett utan agerar i det tysta. En bra dag på jobbet.



Chiellini 6,5

Dagens kapten agerar stabilt och resolut genom hela matchen. Gör det bra ihop med Barzagli.



Asamoah 7,5

Gör nog sin bästa match för säsongen i mitt tycke. Hittade rätt direkt när han nu fick chansen som ytterback. Stabil defensivt och kändes även farlig offensivt. Dessutom lugn och trygg med boll.



Khedira 5,5 (ut 81)

Gör en bra kämpainsats på mitten. Ingen insats som sticker ut. Han slarvar dessutom en del med passningarna. Kan bättre men en godkänd insats.



Marchisio 6

Agerar stabilt och ser till att hans lag vinner mittfältet. Slarvar dock även han likt Khedira med passningsspelet. Dock positivt att han tar en del avslut och visar även att han kan vara nyttig offensivt.



Sturaro 6

En kämpe på mitten som alltid. På plussidan kan som vanligt läggas hans slit på mitten. På plussidan kan även läggas att han fixar straffen och att han tar sig till två bra lägen. Dock blir det inget av något av lägena då han agerar för osjälviskt i bägge situationerna. På minussidan kan som vanligt läggas hans fullkomligt usla bolltouch, vad är det med människan, hur svårt kan det vara att få kontroll på bollen. Hursom en godkänd insats.



Pjanic 7 (ut 70)

Står för en fin assist till första målet. Rör sig bra och börjar hitta rätt i sin nya roll, står för bra löpningar och bra passningsspel. Kul.



Dybala 6

Rör sig bra och hittar ytor. Tillslaget vill dock inte infinna sig vid målchanser. Kan mer men kul att se honom tillbaka i startelvan. Extra kul att han fick sätta straffen med tanke på missen senast.



Higuain 8 (ut 73)

En strålande insats från Higuain. Gör två mål och står rätt hela tiden. Visar varför man la de pengar man la på honom. Världsklass.



Cuadrado 6 (in 70)

Kommer in och springer på men matchen är dock redan avgjord och han kan inte uträtta så mycket.



Mandzukic (in 73)

Spelade för kort tid för att betygsättas.



Rincon (in 81)

Spelade för kort tid för att betygsättas, men vi välkomnar Rincon till Juventus och önskar honom all lycka. Juventus tar tag taktpinnen direkt och tonen sätts av Higuains tidiga mål. Sedan utspelar sig en hård mittfältskamp mellan de bägge lagen som Juventus går segrande ur med knapp marginal. Det är Juventus som skapar de flesta målchanserna. I slutet får Juventus en straff som Dybala förvaltar. Om straffen var korrekt är inte upp till mig att bedöma…I andra halvlek tar Juventus över och kontrollerar matchen. Och efter Juventus 3-0 mål så spelas matchen bra av. En bra match av Juventus som går in och visar var skåpet ska stå.Står för en stabil insats. Sätts inte på några större prov och de få gånger han testas agerar han lugnt och stabilt. En fin insats helt enkelt.Gör en klassisk Lichtsteiner match med mycket och spring och energi. Hotar även offensivt idag och assisterar till 3-0-målet. En mycket bra insats schweizaren.Står för en mycket stabil insats. Syns inte i stort sett utan agerar i det tysta. En bra dag på jobbet.Dagens kapten agerar stabilt och resolut genom hela matchen. Gör det bra ihop med Barzagli.Gör nog sin bästa match för säsongen i mitt tycke. Hittade rätt direkt när han nu fick chansen som ytterback. Stabil defensivt och kändes även farlig offensivt. Dessutom lugn och trygg med boll.Gör en bra kämpainsats på mitten. Ingen insats som sticker ut. Han slarvar dessutom en del med passningarna. Kan bättre men en godkänd insats.Agerar stabilt och ser till att hans lag vinner mittfältet. Slarvar dock även han likt Khedira med passningsspelet. Dock positivt att han tar en del avslut och visar även att han kan vara nyttig offensivt.En kämpe på mitten som alltid. På plussidan kan som vanligt läggas hans slit på mitten. På plussidan kan även läggas att han fixar straffen och att han tar sig till två bra lägen. Dock blir det inget av något av lägena då han agerar för osjälviskt i bägge situationerna. På minussidan kan som vanligt läggas hans fullkomligt usla bolltouch, vad är det med människan, hur svårt kan det vara att få kontroll på bollen. Hursom en godkänd insats.Står för en fin assist till första målet. Rör sig bra och börjar hitta rätt i sin nya roll, står för bra löpningar och bra passningsspel. Kul.Rör sig bra och hittar ytor. Tillslaget vill dock inte infinna sig vid målchanser. Kan mer men kul att se honom tillbaka i startelvan. Extra kul att han fick sätta straffen med tanke på missen senast.En strålande insats från Higuain. Gör två mål och står rätt hela tiden. Visar varför man la de pengar man la på honom. Världsklass.Kommer in och springer på men matchen är dock redan avgjord och han kan inte uträtta så mycket.Spelade för kort tid för att betygsättas.Spelade för kort tid för att betygsättas, men vi välkomnar Rincon till Juventus och önskar honom all lycka.

0 KOMMENTARER 174 VISNINGAR 0 KOMMENTARER174 VISNINGAR LUCAS SJÖGREN

2017-01-08 23:37:33

ANNONS:

Fler artiklar om Juventus

Juventus

2017-01-08 23:37:33

Juventus

2017-01-07 14:46:00

Juventus

2017-01-06 23:22:51

Juventus

2016-12-25 15:02:00

Juventus

2016-12-22 17:16:55

Juventus

2016-12-18 11:33:13

Juventus

2016-12-16 22:27:32

Juventus

2016-12-12 15:17:18

Juventus

2016-12-12 09:46:37

Juventus

2016-12-10 19:57:10

ANNONS:

En säker seger och en fin inledning på det nya året var ett faktum. Nu gäller det bara att fortsätta i samma stil.Nyheter, uppdateringar och skvaller om Juventus. Notizie Juve uppdateras kontinuerligt med rapporter om Juventus. Eftersom artikeln kommer användas under hela säsongen har vi inget kommentarsfält, utan hänvisar diskussion och kommentarer till forumet.Fyra poäng ned till Roma, en bedrövlig final i Qatar, all revanschlust och all vrede ska gå ut över Bologna. Det är ett nytt år, men Juventus är fortfarande Italiens bästa lag. Det måste bevisas på söndag kväll.Omotiverade fotbollsspelare är sämre än dåliga fotbollsspelare. Och vad är mer motiverande än att förlora två raka matcher mot en av dina historiskt sett största rivaler?Det är snart dags för årets sista framträdande för de svartvita och vi avslutar året med inget mindre än en Supercoppa-final!Ettan mot tvåan i tabellen ger alltid lite extra krydda till en match. Speciellt när tvåan stavas Roma och ettan Juventus. Rivaliteten går inte att ta miste på; i dessa möten slår det gnistor i varenda löpduell, varenda närkamp. Gårdagens match var mer intensiv än välspelad, men vad gör väl det när det slutar med tre välsmakande poäng igen?Vargarna från Rom kommer till Turin för en tidig seriefinal, och mycket talar för en spännande duell!En paradox är en oöverenstämmelse mellan vad en teori utsäger och vad sunda förnuftet förväntar. Det var känslan inför matchen mellan Torino-Juventus. Det är derbydags och det är alltid något speciellt i luften. Teorin pekade på att matchen skulle bli oviss med två formstarka lag med spets skulle möta varandra och man inte kunde säga vem som skulle gå vinnande. Det sunda förnuftet då, säger alltid att Juventus till slut vinner.Porto och Real önskemotstånadare - av olika skäl.På söndag klockan 15.00 möts Juventus och Torino i en på förhand mycket intressant match. Båda lagen siktar högt i vad som kan bli det mest kvalitativa turinderbyt på flera år.