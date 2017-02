Efter Juventus – Inter 1-0: En ny skalp för det nya systemet

?Söndagskväll och italienskt derby, Serie A blir inte bättre än så här. Speciellt inte när Juventus går segrande ur striden med tre färska pinnar i bagaget. Men det var långtifrån en spikrak resa dit.

Fan va bra Inter var? Det är känslan jag har med mig dagen efter slutsignal. Jag tar sällan ut en seger i förskott men känslan innan matchen var att Juventus inte kunde förlora. Inte när de redan fått se sig besegrade av detta Inter. Men matchen blev jämnare än jag räknat med vilket gör vinsten ännu härligare.Det här hade lika gärna kunnat sluta oavgjort, om man bara sett till spelet på planen. Men Juventus har spetsigare spets och det fäller avgörandet i slutändan. Inter skapade en del, men i ärlighetens namn hade Juve de farligaste lägena och kunde slå vakt om ledningen tiden ut. Jag hade gärna sett ytterligare ett mål under andra halvlek för att slippa hjärtsnurr i slutskedet men tre poäng är tre poäng. Eller till och med mer när vi möter Inter, right?Inter avlossade 12 skott men Superman var bara tvungen att göra två räddningar. Vilket han gjorde bra. Var aldrig felplacerad och kändes som tryggheten själv (förutom på en hemåtpass i slutminuterna).Gör en ok match offensivt och ger Cuadrado ytor att jobba på, men idag var det defensiven som gnisslade igen. Många kontringar kom på Stephans kant och han hade problem att stänga ner Perisic matchen igenom.Lite svajig de inledande minuterna men sen ryckte Bonny upp sig och stod för en fin insats. Höll bra koll på Inters offensiv och lät kobran Icardi komma till få farliga avslut.Det är inte vackert. Men det är lika underbart att se Giorgio kriga fotboll ändå. Spelade som vanligt med hjärtat på utsidan av ränderna och dök upp som skjuten ur en kanon i de flesta situationerna i egen box.Kom inte upp i offensiven lika mycket som vi är vana att se, men det berodde till stor del på att han höll koll på Candreva. Inte riktigt 100 efter sin skada men det kommer i sinom tid.Efter ett par svagare insatser var tysken tillbaks i toppform. Det behövdes mot Inter i en 4-2-3-1-uppställning. Vann kampen på mitten åt svartvitt och fyllde på fint i anfallen. Nyttig, inte flashig.Inte lika dominant på mitten som tidigare i den nya uppställningen men det är kanske inte så konstigt i en match som handlade mer om intensitet än skönspel. Hade en del fina fasta, bland annat en frispark i ribban.Vilket. Jävla. Mål!? Hotade konstant Inters backlinje i första men mattades något i andra. Gubbe-i-lådan som dyker upp när han som bäst behövs.Kunde ha gjort två konstmål den inledande kvarten men istället blev det en sån där mellanmatch för Paulo. Aldrig dålig, men kom heller aldrig riktigt loss. Kunde ha förvaltat några av kontringslägena som bjöds i andra halvlek bättre.Var nära att assistera Dybala med huvudet i inledningen av matchen och kunde själv ha gjort någon balja men det studsade lite fel för kroaten igår. Jobbar fint som vanligt dock.Gjorde inga mål men jag fortsätter att imponeras av hans spel i uppbyggnadsfasen. Mycket bättre på att ta emot och vidarefördela boll än jag trodde vilket gör att han fyller en funktion även när målen uteblir.Kom in i slutskedet av matchen och täckte ytor framför backlinjen. Skönt att skadan inte var allvarlig.ochspelade för kort tid för att betygsättas.