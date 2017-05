2017-05-17 21:00

Juventus - Lazio

2-0



Efter Juventus - Lazio 2-0: 3:e raka COPPA ITALIA!

Juventus är historiska igen efter att man försvarat cuptiteln och har nu vunnit den för 3:e gången i rad

Mot trippeln!

Matchen



Lazio hade ett stolpskott direkt i den 4:e minuten. Efter var det i princip bara Juventus. 7 skott av 7 möjliga gick på mål. Snacka om att ha siktet inställt rätt och siktet…ja det hade verkligen Sandro när han slog ett magiskt inlägg till Alves och 1-0 Juventus! Alves är man of the match i stora matcher. Sandro skulle på nytt göra en sån där magisk nickskarv till 2-0-målet. Bonucci visade hur man gör ett enkelt mål (lär dig Higuain!). Higuain hade nämligen dessförinnan missat ett gyllene läge. Något han inte får göra i den stora finalen i Cardiff. Första halvlek Juventus 2 Lazio 0.

Andra halvlek handlade det mesta om Lazio. Inte så konstigt då man var tvungna att göra minst två mål för att vinna. Personligen tyckte jag vi sjönk alldeles för lågt i vårt spel och bjöd in Lazio på ett par riktigt vassa lägen. Tack och lov hade Lazio inte samma skärpa i sina avslut som Juventus ikväll samtidigt som Neto var riktigt bra placerad i målet. Neto gjorde även en riktigt bra räddning när Immobile stormade fram. Det känns väldigt tryggt att ha Neto som back-up till Buffon. Mot slutet fick Higuain än en gång ett gyllene läge att sätta in 3-0 men det vill sig inte riktigt för argentinaren i finaler. Vi får verkligen hoppas att han inte missar på samma sätt mot Real. Dock tycker jag att han ändå gör en ok match och fyller upp sin funktion. Mer än så hände inte utan Juventus vinner och tar sitt 3:e raka COPPA ITALIA och 12:e totalt! 1/3 of the job is done!



Spelarbetyg



Neto 6.5

Stabil instats av Neto ikväll. Gör ett par riktigt bra räddningar och står oftast helt rätt i målet. Det är som sagt en fröjd för ögat att vi har en stabil keeper bakom Grande!

Barzagli 7.5

Gör en riktigt bra insats ikväll! Frågan är om han ens kan bli gammal nog för att sluta? Han blir bara bättre och bättre trots sin höga ålder. Skönt att se hur han klarar sig fint även som högerback.

Bonucci 7.0

Gör det otroligt viktiga 2-0-målet. Som alltid väldigt lugn i sitt försvarsspel och samtidigt bra med fötterna vid uppspel. Lite passiv mot slutet men vad gör det när vi håller nollan.

Chiellini 7.0

Står för en mycket bra insats. Gör det mesta helt rätt och visar vilken skicklig försvarare han är.

Alex Sandro 7.5

Outstanding i första halvlek. Två fenomenala assister av brassens om bara växer och växer. När han spelar såhär tycker jag faktiskt att han överlistar självaste Marcelo som tronen värdens bästa vänsterback den här säsongen. Försvinner lite i andra då Juventus slappnar av för mycket.

Rincon 4.5

Förstår faktiskt inte alls mig på honom. Träben, dålig teknik, dålig speluppfattning. Okej jag ska inte vara så hård, han har gjort vissa OK matcher. Men den här finalen kunde ha slutat illa om inte de andra var så bra. Gör för många felbeslut.

Marchisio 6.5

Skönt och se prinsen tillbaka på planen. Han gör en bra match och krigar som vanligt på mittfältet.

Alves 8

Planens gigant alla kategorier! Tunneln på Lulic är en riktigt delikatess. Kliver alltid fram i dessa stora matcher och det känns så skönt att vi köpte honom för 1.000.000 miljoners miljoners….juste 0 kr! Fotboll handlar inte om att köpa ett lag utan att köpa rätt spelare vid rätt tillfälle och för det rätta beloppet. Kung är du Alves!

Dybala (ut 78) 6.5

Kanske inte hans bästa match men han gör väldigt mycket rätt. Hans kvicka tekniska fötter är så viktiga i sådana matcher. Gör ett par bra framspelningar och är hela tiden delaktig i spelet, både offensivt och defensivt.

Mandzukic 7.5

Som han sliter! Helt otroligt att se hur han har växt i den här rollen som vänsterytter. Krigar offensivt. Krigar defensivt. Ger sig aldrig i nån närkamp. Kraftigt blödning i ansiktet? Det bryr han sig inte ett dugg om.

Higuain 6.0

Svårt att faktiskt sätta betyg på honom. Jag tycker han gör en okej match och hans uppgift är inte bara att göra mål. Gör ett bra defensivt arbete och håller vid vissa tillfällen i bollen på ett bra sätt. Samtidigt som han fördelar bollar till höger och vänster. Men självklart ska han sätta sina lägen i sådana viktiga matcher. Därav blir betyget bara 6.



Lemina spelade för kort tid för att betygsättas.



Plus

-Juventus reser sig direkt efter förlusten i Rom och vinner sitt 3:e raka CoppaItalia! Stark lagmoral. Vilken motivation.

-Allegri är han mästare! Vunnit alla sina mötet mot Lazio (20 gjorda mål och bara 1 insläppt)

-1/3 is done

- Alves. Frågan är om Juventus vågar spela honom på samma position i finalen mot Real?



Minus

- Vi slappnar av för mycket och bjuder in Lazio på flera lägen i andra

- Rincon är Makalös dålig

- Higuain måste sätta sina lägen. Mot Real kommer han få sina lägen och då måste det sitta!

- Varför spelar vi inte ut bollen när vår spelare ligger skadad??



FORZA JUVE FINO ALLA FINE!















































Juventus-Lazio Neto

Andrea Barzagli

Leonardo Bonucci

Giorgio Chiellini

Dani Alves

Tomas Rincon

Claudio Marchisio

Alex Sandro

Paulo Dybala

Gonzalo Higuain

Mario Mandzukic



Avbytare

Kwadwo Asamoah

Emil Audero

Medhi Benatia

Gianluigi Buffon

Juan Cuadrado

Moise Kean

Mario Lemina

Thomas Strakosha

Bastos

Stefan de Vrij

Wallace

Dusan Basta

Marco Parolo

Lucas Biglia

Sergej Milinkovic-Savic

Senad Lulic

Ciro Immobile

Balde Keita



Avbytare

Marius Adamonis

Luca Crecco

Filip Djordjevic

Felipe Anderson

Wesley Hoedt

Cristiano Lombardi

Luis Alberto



2017-05-17 23:42:00

