Efter Juventus-Milan 2-1: Semifinal nästa

Det var en match med två ansikten. En första halvlek där Juventus körde över Milan och en andra halvlek där Milan jobbade sig tillbaka in i matchen. Men slutresultatet skrevs till 2-1 och därmed avancerar Juventus vidare i cupen.

Matchen



Första halvlek

Matchen inleds med fem minuter av



Andra halvlek

Andra halvleks insats är allt som den första halvleken inte är. Det slarvas med bollar, det bjuds på lägen och det missas lägen. Kort och gott en halvlek att glömma. Halvleken inleds med ett tidigt mål från Milans anfallare Carlos Bacca. Ett mål som uppstår efter rörig situation i straffområdet. Läget uppstår lite turligt men det är en snygg volley som Bacca får på och Neto kan inget göra. Kort därefter blir Locatelli utvisad och man tror att Juventus ska få grepp om matchen men icke. Matchen fortsätter att svänga fram och tillbaka och där finns lägen för Juventus att stänga matchen. Dock så bränns de lägena. Men det viktigaste är ju ändå slutresultatet och det skrivs till 2-1 vilket innebär att vi kommer spela cup semifinal mot Napoli



Betyg

Neto 6

Står för en stabil insats. Har inget att göra i första halvlek men sätts på betydligt fler prov i andra. Kan inget gör på målet.



Barzagli 6,5

Får dagen till ära spela på en kant och gör det med den äran. Stänger sin kant helt och ser till att ingen kommer förbi den här dagen.



Bonucci 6,5

Går in gör det han ska och visar pondus. Kapten dagen till ära och gör det med den äran.



Rugani 6

Gör det han ska och syns inte så mycket i matchen. Ser dock ovanligt seg ut i vissa löpdueller men kommer undan med ett godkänt betyg.



Asamoah 7

Ser pånyttfödd ut sedan han placerades på vänsterbacken. Flyger fram på sin kant. Bidrar med fina inlägg och är inblandad i det mesta framåt. Inblandad i bägge målen. Försvinner lite ur matchen i andra halvlek. Men en mycket bra insats av Ghananen.



Khedira 6,5

Gör ett bra jobb centralt i banan. Ser ut att trivas i det nya spelsystemet och ser dessutom ut att trivas bredvid Pjanic.



Pjanic 7

Står för mycket av fantasin i laget och gör en fantastisk första halvlek. Har liksom hela lage en något sämre andra halvlek.



Cuadrado 6

Spelsugen och påhittig. Står för en fin touch fram till första målet. Men tar för mycket felbeslut. Måste bli bättre på att inte slarva bort lägena han skapar.



Dybala (ut 67) 7,5

Har hittat rätt i mellanytan där han opererar med den äran. När han är på det här spelhumöret är det bara att luta sig tillbaka och njuta.



Mandzukic 6,5

Spelar för andra matchen i rad på den ovana positionen som vänsterbreddare. Gör det dock med den äran och erbjuder alternativ i anfallsspelet med sitt targetspel. Tycker faktiskt att Juventus tjänar på att ha hittat en roll här för Mario som gör oss mer oförutsägbara då vi både kan spela både kort och långt. Bidrar starkt till första målet och gör en bra första halvlek. Har dock en sämre andra halvlek likt hela laget.



Higuain 6

Kämpar på längst där framme och agerar bra i presspelet. Inte riktigt hans match då han inte får så mycket lägen. Men underkastar sig laget och står för en mycket bra kämpainsats.



Alex Sandro (in 67) 5,5

Alex Sandro (in 67) 5,5

Får hoppa in i ett läge där matchen böljar fram och tillbaka. Svårbedömd insats men får ses som en godkänd sådan. Kan inte bidra med så mycket med sitt inhopp.

2017-01-25 23:28:45

