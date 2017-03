Efter Juventus-Napoli 3-1: Upprörda känslor i Turin

Det är mycket för Juventus nu. Ligaspurt, Champions League- slutspel och, som om det inte vore nog, dessutom semifinal i ligacupen mot formstarka Napoli. På tisdagkvällen gästade napolitanarna Turin och vi som lyckades hitta en stream på internet bjöds på en underhållande match fylld av känslor.

Italienska matcher som inte sänds på svensk television handlar mycket om ryska uttal på italienska spelare. Detta eftersom man tvingas hitta en stream på internet. Av någon anledning är det oftast ryska streamar som bjuder på den bästa kvalitén, så också ikväll. Så ikväll var det "Barzaglja", "Bonuccja" och "Chiellinja" som bildade trebackslinje, inte Barzagli, Bonucci och Chiellini. Jag väljer att se det som charmigt.Ovan nämnda Bonucci har haft en turbulent period. Efter att ha kommit tillbaka från skada och privata jobbigheter (tidigare under säsongen blev hans son allvarligt sjuk) hamnade han i strålkastarljuset efter att ha haft en beef med tränare Allegri under och efter matchen mot Palermo vilket ledde till att han blev avstängd mot Porto förra veckan. Nu var han tillbaka för att styra backlinjen på sedvanligt manér och under första halvlek var han Juventus bästa spelare med fina svepande passningar och alert försvarsspel.Juventus som under första halvlek fick se Napoli vara det bästa laget, hamnade i underläge i den 36:e minuten efter snedträff av Callejon, fint framspelad av Insigne. Målet kändes rättvist, även om Napoli inte skapat överdrivet många chanser fram tills dess. Resultatet stod sig fram tills halvtidsvilan. Napoli-spelarna gick in till omklädningsrummet med höga huvuden. Juventus-spelarna möjligtvis konfunderade.När de svartvita äntrade planen igen efter Allegris instruktioner i paus verkade de ha insett allvaret. Jag kommer inte ihåg om det var Mandzukic eller Asamoah, någon av dem kastade i alla fall ett fyndigt inkast till en in i straffområdet framrusande Dybala, som fick den ena stortån på bollen ungefär samtidigt som han fick Koulibalys hela tyngd på den andra. Domaren Valeri blåste straff, Dybala skickade in straffen i mål - 1-1 och det hade bara gått två minuter av andra halvlek. Kanske borde Koulibaly fått ett gult kort efter stämplingen, vilket i så fall inneburit utvisning för hans del. Att det var en solklar straff borde dock inte någon ha några invändningar mot.Tjugotvå minuter senare tråcklade Higuain in bollen i mål ur snäv vinkel efter en hörna och Juventus hade tagit ledningen. Bara minuter senare hamnade Cuadrado i friläge mot Pepe Reina i Napolimålet. Cuadrado försökte peta bollen förbi målvakten, men Reina fick fingrarna på bollen samtidigt som han rev ner Cuadrado. Domaren, några meter bakom med sina älgkliv (svårt att hänga med Cuadrado), stoppade pipan i munnen och blåser för straff. Felaktigt enligt mig eftersom Reina var på bollen. Även om vissa, bland annat de italienska experterna i Rai-studion, menar att straffen var korrekt dömd eftersom Cuadrado när han revs ner fortfarande hade kontroll på bollen trots Reinas touch på bollen. Dybala gör som tidigare i halvleken - mål. Resten av matchen kontrollerar Juventus fullständigt. Napoli hotar inte alls och matchen slutar 3-1.Efter och under matchen var Napolis spelare vansinniga på domaren och hävdade att han hade avgjort matchen. Även om sista straffen, som ledde till 3-1, kan diskuteras bör inte någon ha några invändningar mot första straffen. Napoli ville också ha straff i anfallet innan Cuadrado fick straff, då Albiol ramlade i straffområdet, men repriser visar att domaren helt korrekt inte blåste straff. Jag kan konstatera att det domaren möjligtvis hjälpte till med var att matchen slutade 3-1 istället för 2-1. Napoli borde nog fokusera på sin egen insats i andra halvleken istället, då de såg väldigt tama ut.Segern kändes till slut rättvis. En bra cupmatch, jag ser fram emot returen i Napoli.Spelarbetyg.Njeta - 6.0: Målet var inget att göra något åt. I övrigt ganska sysslolös.Barzaglja - 6.5: Spelade tryggt och såg ut att trivas med att vara tillbaka i det beryktade "BBC" (Barzagli - Bonucci - Chiellini).Bonuccja - 7.0: Hade under den första halvleken några finfina långpassningar samtidigt som han var alert i defensiven. Styrde backlinjen på ett bra sätt. Snyggt också att inte röra bollen vid Higuains 2-1- mål så argentinaren fick målet.Chiellinja - 6.5: Någon onödig felpassning, med i det stora hela en bra insats av vår backkämpe.Lichtsteiner (ut 45') - 6.0: Fick lämna plats för offensivare Cuadrado i paus när Juventus låg under. Fram tills dess godkänd utan att sticka ut.Khedira - 6.5: Har fått ta ett större defensivt ansvar i och med bytet från tre innermittfältare till två vilket han axlar med bravur.Pjanic - 7.0: Tryggheten själv med bollen. Verkar liksom Khedira trivas som en av två sittande mittfältare. Får mycket boll och gör för det mesta något vettigt av den.Asamoah (ut 73') - 6.5: Spelade bra som vänsterbreddare och har fått upp farten i benen igen efter några skadefyllda år. Även om Callejon var Asamoahs "gubbe" så kan han inte klandras för 0-1- målet. Bara att applådera Napoli för ett fint anfall där.Dybala (ut 84') - 7.0: Fixade en straff själv, spelade fram Cuadrado vid den andra straffen. Två straffmål.Mandzukic - 6.5: Har gjort Juventus vänsterkant till eget territorium. Den motståndare som vågar sig dit får det jobbigt. No good? Really good!Higuain - 6.5: Lyckades hitta en vinkel vid 2-1- målet som ingen annan visste fanns. Så gör en målgörare av världsklass.---Cuadrado (in 46') - 6.5: Fixade straff och lyckades med sin speed vara ett hot framåt. Slet hårt och bra i defensiven också. Alex Sandro (in 73') - 6.0: Ersatte en trött Asamoah och gjorde det utan anmärkningar.Pjaca (in 84') - 5.5: Hann inte med så mycket på den korta tiden. Man hann dock se att han inte var sugen på att kämpa ikväll. Sur på grund av lite speltid? Skärpning i så fall.---Allegri - 6.5: Efter idel succé med fyrbackslinje den senaste tiden valde Allegri att gå tillbaka till trebackslinje. Konstigt tyckte jag. 3-1 slutade matchen, han fick rätt igen. Att slänga in Cuadrado så pass tidigt visade sig vara ett bra drag.---Maskinen Juventus - 7.0: Puttrade och hackade i första halvlek men fick sedan ordning på cylindrarna, fick upp farten och körde i andra halvlek över Napoli