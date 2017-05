Efter Juventus-Torino: Eldar, Guiness rekordbok och en kanin på slutet

Mitt emellan semifinalerna i Champions League mot Monaco bjöd lördagkvällen på ett möte mot stadsrivalen Torino. De vinröda ville mest och lämnade därför Juventus Stadium med en välförtjänt poäng i bagaget, något som intet lag i Serie A lyckats med sedan Frosinone lyckades 23 september 2015.

Kanske måste man vara Turin-bo för att känna den där riktiga nerven när det blir dags för derby della mole. Som svensk Juventus -fanatiker lyckas jag aldrig riktigt framkalla de där svallande känslorna på näst intill liv och död som våra vänner i Turin känner, trots att jag faktiskt försökt. Inramningen på Juventus Stadium gjorde dock sitt bästa för att övertyga mig om att det här minsann inte var vilken match dom helst. De svartvita flaggorna viftades frenetiskt som aldrig förr och när fansen sjöng Storia di un grande amore så högt så att Serie A - hymnen som spelades i högtalarna överröstades var jag såld. Låt oss skicka tillbaka Belotti, Baselli och de andra Torinospelarna till andra sidan av stan med svansen mellan benen, tänkte jag och mitt stolta svartvita hjärta slog några extra slag.Domaren blåste i pipan, matchen drog igång och jag var taggad. Men vad var det här? Sturaro trampade vatten på vänsterkanten där Mandzukic brukar hålla till, Rincon röjde med motorsågen på mitten där Pjanic brukar måla sina konstverk. Vår trogna högerback Lichtsteiner misslyckades med det mesta och verkade knappt sur över det, han som alltid är sur. Cuadrado försökte halvhjärtat lunka förbi sina motståndare. I undertecknads soffa framför teven smög sig förläget den nyfunna "kör-över-alla-Granata!"- inställningen och gömde sig någonstans under soffbordet, där för övrigt mina popcorn - min medicin mot överdriven nervositet - låg i det närmaste orörda i en skål placerad därpå.Det blev uppenbart att Juventusspelare inte riktigt lyckats frammana det rätta inställningen till matchen. Antagligen låg tanken på Champions League någonstans i bakhuvudet. Torinos hjärtan brann mest. I den 52' minuten lyckades Ljajic sätta eld på även bollen, som efter en mästerlig frispark letade sig in i mål via ribban och Torino tog inte oförtjänt ledningen i matchen.Några minuter senare slängde sig Torinos redan varnade mittfältskämpe Acquah mot bollen och Mandzukic med sträckt ben och dobbarna före. Trots att han träffade bollen fick Acquah gult kort för våldsamt spel och blev tvungen att högst motvilligt utvisad lämna planen. På väg ut från planen möte han något överraskande Torinos tränare Mihajlovic som var på väg in på planen för att skrika lite på domaren. Elden hade spridit sig från hjärtat till hjärnan, vilket aldrig är bra. Serben fick se resten av matchen från läktaren.Trots numerärt överläge lyckades Juventus inte skapa de riktigt heta chanserna. Higuain kom in, Pjanic kom in och till sist kom även Alex Sandro in, skillnaden blev minimal. Ja, ända fram tills minut 92' i alla fall, då Pjanic hittade fram till Higuain som lyckades dra fram en kanin ur hatten och helt plötsligt hade Juventus kvitterat. Matchen slutade 1-1. Ett resultat som Torinospelarna i slutändan antagligen var missnöjda med. För Juventusspelarnas del gjorde Higuains kvittering att de trots allt kom undan med hedern i behåll.Spelarbetyg:Neto, 6 - Inte ens Buffon hade räddat Ljajic frispark. I övrigt rätt så sysslolös.---Lichtsteiner, 4.5 - Kanske den spelmässigt sämsta match jag sett schweizaren göra. Försökte komma in i Guiness rekordbok med antalet misslyckade passningar?Bonucci, 6.5 - Kapten för kvällen och gjorde det med den äran. Fick städa upp för en något sämre Benatia vid några tillfällen.Benatia, 6 - Brukar vara riktigt bra när han får ersätta Chiellini där bak. Något sämre än vanligt den här matchen men ändå godkänd.Asamoah, 5.5 - I sidled och bakåt. Riktningen på Ghananens passningar alltså.---Khedira, 6 - Trygg som vanligt och försökte hålla upp farten i passningsspelet med snabba passningar.Rincon, 5.5 - Rivjärnet på mitten rev och rev men lyckades trots det inte sätta sitt avtryck på matchen.---Cuadrado, 5.5 - Lyckades (vågar jag till och med säga?) ALDRIG hota Torinos försvar.Dybala, 6.5 - I stort sett det enda hotet offensivt av de som startade i Juventus. Gjorde några riktigt fina prestationer.Sturaro, 5 - Om vi säger så här: efter sommaren kommer Sturaro inte längre vara förstareserv som vänsterytter. En stor anledning till det är att han är kass som vänsterytter.---Mandzukic, 5.5 - Fick inte mycket att jobba med, men får nog skylla lite av det på sig själv då hans rörelsemönster inte kändes riktigt synkat med övriga svartvita spelare.***Higuain (ersatte Sturaro), 6.5 - Kommer in och räddar en poäng när många hade slutat hoppas.Pjanic (ersatte Rincon), 6 - Får till slut en assist men lyckades innan det inte riktigt få till det fullt ut.Alex Sandro (ersatte en skadeskjuten Dybala) - Han inte spela tillräckligt länge för att jag ska kunna rättfärdiga ett betyg.