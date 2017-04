Efter Coppa Italia Napoli - Juventus 3-2: Higuain skjuter Juve till final

Dubbelmötet i Neapel är över och Juventus åker därifrån med stoltheten i behåll. En poäng i söndags följdes upp med att säkra en finalplats i Coppan trots förlust med 3-2.

Det var ett helt annat Juve jämfört med i söndags. Det fanns en offensiv den här gången. Men när Higuain gjorde ledningsmålet till 1-2 känndes det som att spelarna trodde att de redan var vidare. Det var slarv som bjöd in Napoli i matchen, det var briljans från Higuain som såg till att vi tillslut tog oss vidare.Juventus tappar helt klart en dimension i offensiven utan Mandzukic och det blev periodvis lite förutsägbart att alla anfall styrdes mot vår högerkant. Tyvärr behöver Sturaro fem touch för att ta ner en boll vilket gjorde vänsterkanten ganska blek framåt. Napoli är dock ett riktigt bra lag och det kanske var värt att offra en kant för att säkra upp bakåt. Om man nu kan kalla tre insläppta mål för att “säkra upp bakåt”. Men i ärlighetens namn så såg det ganska tryggt ut i och med Barzaglis inträde de sista 20 minuterna. Fram tills dess var det lite slarvigt.Allt som allt gör Juventus en godkänd insats men inte mer. Laget bjöd på för mycket. Men som Allegri skulle ha sagt: Det är ingen som minns när säsongen ska summeras. Vi är i final, det är allt som räknas.Står förvisso för en kalasräddning i början av matchen men osar osäkerhet efter det. Bjuder på en riktig blunder i ett skede av matchen när det kändes som att vi hade allt under kontroll.Jag tycker att defensiven blir bättre med Alves framför Licht då brassen faktiskt kan behandla en boll och spela sig ur svåra lägen på egen planhalva. Det resulterar i att vi kan flytta upp positionerna och möta Naploi tidigare i försvarsspelet. Lite all over the place sista 20 men det löste sig ändå.Bjöd Napoli på ett par anfallslägen med dåliga uppspel och kunde kanske ha gjort mer för att förhindra Insignes 3-2. Höll dock bra koll på Milik när han spelade.Jag hade nästan glömt att han spelade igår. Men en försvarsspelare behöver inte synas för att göra sitt jobb. Och det var det den förra Roma generalen gjorde. Sitt jobb alltså.Fantastisk aktion vid 1-2-målet och bra spel i stort sett rakt igenom. Höll stenkoll på Callejon och försökte fylla på framåt när läge gavs. Oftast gavs dock läget bort av hans kantkollega Sturaro.Skyddade försvaret på ett fint sätt men var inte involverad speciellt mycket i spelet vilket krävs om man spelar med två centrala mittfältare. Jobbade i det tysta och gjorde det bra.Var ett monster första halvlek och sprang ner Napolitanare på Napolitanare, vann mycket boll och fördelade den bra. Missar dock ett jätteläge i slutet av halvleken och försvinner mer och mer ur matchen i andra.Härliga dueller med Goulam och en fin assist till Higuain var höjdpunkterna för Colombianen. Är viktig med sin förmåga att hålla i boll och få frisparkar i uppspelsfaserna. Speciellt mot högt pressande lag som Napoli.Blek insats. Hade knappt bollen och hittade inga ytor att kontra på. När han väl var med i spelet misslyckades det mesta. Bätte kan du Paulo!Kanske den svåraste spelaren att tycka om i dagens Juve. Å ena sidan gör han en bra aktion innan assisten till Higuain och jobbar hårt bakåt, men å andra sidan tappar an ofta bollen och kväver vår offensiv. Fyller en funktion men på ett ytterst osexigt sätt.Två mål när det behövdes som mest. Ett var en fantastiskt långskott och det andra ett kliniskt avslut i boxen. Lägg till att han kämpar mer under matchen mot Napoli än under hela förra säsongen och den gode Gonzalo kvitterar ut ett riktigt fint betyg.ochspelade för kort tid för att betygsättas.