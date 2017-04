Efter Pescara - Juventus 0-2: Var det bara jag som sov?

Med en CL-skalp i ryggen och ett returmöte på Camp Nou i horisonten åkte Juventus till Pescara för att göra sitt jobb. Jag kan glatt meddela att ingen fick sparken.

Insatsen gav lika många poäng som alla andra vinster (egentligen mer om vi ser till Roma s kryss) men var kanske en av de sämre under säsongen. Jag somnade faktiskt under andra halvlek och allt kan inte skyllas på påsknubben. Men det är helt ok. Det var en lurig bortamatch trots Pescaras tabelläge. “Europasjukan” kan bräda vilken storklubb som helst och allt som räknas är antalet poäng när omgång 38 är färdigspelad.Tre poäng och allt är frid och fröjd? Tyvärr inte. I jakten på sitt nästa röda kort kickade nämligen sköningen Muntari ner vår lilla storstjärna Paulo som fick bytas ut. Det är oroande. Förhoppningsvis var det bara en smäll, men... Jag vill inte ha några “men” innan vi åker till Barcelona.Spelarbetyg:Gjorde han något mer än räddningen efter 10 sek?Höll koll bakåt och följde med framåt. Gör varken mer eller mindre än vad vi kan kräva en dag som denna.Man blir liksom lugn av Andrea, han gör ytterst sällan bort sig och spelar med en pondus som smittar av sig. Höjdpunkten var en kalasbrytning i eget straffområde efter en Pescarakontring.Att kunna sätta den här killen på bänken majoriteten av säsongen är en lyx som ingen annan klubb i världen har. Trots sparsam speltid tycker jag att Rugani har gjort framsteg den här säsongen. Valpigheten är borta och har bytts ut mot en elegans som bådar väldigt gott för framtiden.Kwadwos insatser som vänsterback gör att vi inte behöver leta någon ersättare till Evra nästa säsong heller. Löpstark, följsam, passningssäker och inte alls lika vilsen som när han flyttas in som central mittfältare.Inte så framträdande trots ganska mycket boll under första halvlek. Vilodag för vår spelmotor.Det märks att han inte är helt återställd från skadan än. Täcker förvisso ytor defensivt men har svårt att ta tag i bollen och föra spelet när Pjanic går ut.Bjöd på en påpasslig assist och ett par sköna finter. Alltid ett alternativ i uppspelsfasen då han sällan tappar boll utan att få med sig ett inkast eller en frispark.Har ibland svårt att hitta ytor mot lågt liggande lag och fick inte speciellt mycket uträttat idag. Hoppas att vaden håller tills på onsdag.Såg sjukt omotiverad ut. Nu när han spelar defensiv vänsterytter har jag mer överseende med nicklägena som aldrig blir några lägen. Livsviktig i stormatcherna, absolut utbytbar mot smålagen.Gör varken en kalasinsats eller kalasmål idag men det är svårt att argumentera för att han inte är matchens spelare med två baljor. Det är ju trots allt resultatet som räknas.Får en applåd för att han lät Pjanic vila men mer än så bidrog Generalen inte med idag.Lite som att passa ett träd, bollen kan hamna var som helst.får inget betyg.Glad påsk på er!