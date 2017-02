Efter Porto-Juventus 0-2: Välförtjänt seger ger Juve drömläge i returen

"Bang, bang", sa det och så var Alex Telles utvisad efter två gula kort. En timme senare sa det "Bang, bang" igen och så ledde Juventus med 0-2. Det blev även slutresultatet, efter mål av inhopparna Pjaca och Alves, vilket ger Juventus ett utmärkt läge att nå kvartsfinalspel i årets Champions League.

Matchen

Inför läktare som var smockfulla av flaggviftande portugiser äntrade Juventus och Porto planen för det första mötet i Champions Leagues åttondelsfinalspel. Portospelarna lyckades hämta självförtroende från den massiva ljudkulissen och inledde matchen starkt. Juventus hade lite problem att få grepp om motståndarna inledningsvis, men efter ungefär tio minuter började de italienska mästarna få allt bättre kontroll över matchen. I den 27:e matchminuten fick Juventus betydande hjälp i sina försök att styra spelet, då Alex Telles blev utvisad. På mindre än en minut drog vänsterbacken på sig två gula kort och tvingades att lämna planen. Därefter bestod första halvlek i en konstant belägring av Portos straffområde. Pjanic och Cuadrado stod för fina försök från distans, Higuaín var nära att skarva in ett inlägg från Alex Sandro och framförallt var Dybala extremt nära att ge Juventus ledningen då han prickade stolpen på tilläggstid i den första halvleken. Men portugiserna lyckades, med nöd och näppe, behålla sin nolla intakt och kunde gå till paus med 0-0 i bagaget.

Efter halvtidsvilan fortsatte matchen på samma sätt. Juventus pressade på med hela laget på offensiv planhalva och Porto slog ifrån sig bäst de kunde. Visserligen hade Portos lagkapten Hector Herrera en farlig chans då han nickade utanför i halvlekens inledning, men utöver det var det Juve som stod för lägena. Under de första 25 minuterna av andra halvlek staplade de svartvita halvchanserna på hög, tog sig nära inpå Portos straffområde och var inte långt ifrån att skapa en riktigt het möjlighet. Porto blev allt tröttare, men på grund av lite för lågt tempo i passningsspelet och lite för dålig kvalité i den avgörande passningen uteblev dock denna riktiga dunderchans för Juventus fram till den 72:a minuten.



Då lyckade den nyligen inbytte Marko Pjaca snappa upp en förspilld boll från portobacklinjen. Med en klockren vristträff lite till höger i straffområdet skickade han in bollen alldeles invid Casillas högra stolprot och gjorde 0-1 till Juventus. Bara två minuter senare var det dags för nästa mål. Den här gången var det ett fint inlägg från Alex Sandro som frispelade Dani Alves vid den bortre stolpen. Alves, som bara vart på plan i en minut, tog emot bollen på bröstet och skickade behärskat in den i nätmaskorna.



Efter denna målkavalkad avtog matchens tempo kraftigt. Porto hittade tillbaka till sitt positionsspel och Juventus anfallsvilja bedarrade något. I matchens absoluta slutskede var Khedira nära på att göra 0-3, men hans avslut smet tätt utanför den högra stolpen. 0-2 slutade det, vilket ger Juventus ett oerhört bra läge inför returmötet på hemmaplan.



Spelarbetyg



Gianluigi Buffon: 6,5

Det går inte att klaga på någon som håller nollan i en bortamatch i Champions League. Buffon hade visserligen väldigt lite att göra i den här matchen, men han gav ett stabilt intryck och gjorde inga misstag.



Alex Sandro: 7

Alex Sandro såg väldigt motiverad ut inför att ställas mot sin gamla klubb och var matchen igenom väldigt aktiv och kreativ ute på sin vänsterkant. Han slog många inlägg, av lite varierande kvalité, men bland dem fanns några riktiga pärlor, såsom framspelningen till 0-2-målet.



Giorgio Chiellini: 6,5

Precis som Buffon var Chiellini närmast sysslolös under större delen av matchen. Tvingades till några ingripanden, vilka han genomförde bra och dessutom var han trygg i sitt passningsspel matchen igenom, vilket skapade ett bra helhetsintryck.

Andrea Barzagli: 6,5

Barzaglis insats var i det närmaste identisk med Chiellinis. Då Porto pressades ända ner till eget straffområde och sällan orkade längre än till Juves innermittfältare i sina anfallsförsök fanns det inte mycket att göra för Barzagli. Gjorde dock inga misstag och spelade mycket stabilt.



Stephan Lichtsteiner: 6 (utbytt i 73:e minuten)

Lichtsteiner var något blek i den här insatsen. Defensiven klarade han utan problem, men i en match där Juventus hade ett så stort spelövertag kunde man önskat sig lite fler initiativ från hans sida. I kombination med en formsvag Cuadrado lyckades Lichtsteiner knappt få till ett enda bra inspel från högerkanten.Sami

Sami Khedira:7

En stark insats av Khedira, som verkar trivas ypperligt som en av två sittande innermittfältare. Passningarna satt där de skulle, han var kreativ och ville gå framåt. Samspelade fint med både Pjanic och den offensiva mittfältslinjen. Möjligen kunde man önskat sig lite bättre kvalité i hans avslut.

Miralem Pjanic:6,5

6,5 är möjligen ett lite snålt betyg åt Pjanic. Hans passningsspel var säkert och han såg hela tiden trygg ut med bollen vid fötterna. Dock förväntar i alla fall jag mig mer än trygghet ifrån Pjanic och jag tycker inte riktigt att han lyckades med sina försök att luckra upp Portos försvar. Fortfarande en klart godkänd insats.

Mario Mandzukic: 6

Det lossnade aldrig riktigt för Mandzukic, som hade det ganska svårt att ta sig in i matchen. Det var absolut ingen dålig insats, men heller inte någon match att minnas någon längre tid, då kroatens offensiva initiativ och målchanser lös med sin frånvaro.

Paulo Dybala: 7 (utbytt i 86:e minuten)

Den där sista lilla magin infann sig aldrig riktigt för Dybala, som matchen igenom var nära bevakad av Portos balansmittfältare Danilo. Både ett tveksamt bortdömt offsidemål och ett stolpskott råkade Juventus anfallsstjärna ut för. Det var just ganska mycket stolpe ut för argentinaren, inte bara just då han prickade stolpen, utan i hela matchen. Trots det tycker jag att han gjorde en bra insats, där han arbetade sig fram till många chanser och var tämligen skicklig på att skapa tid och utrymme för sina lagkamrater.



Juan Cuadrado: 5,5 (utbytt i 67:e minuten)

Detta var en svag insats av Cuadrado. Möjligen är det så att hans förmågor kommer bättre till pass då Juve spelar ett mer dynamiskt och mindre uppställt anfallsspel än de gjorde idag. Hursomhelst hittade han inte alls rätt i den här matchen, då han svarade för ett otal bolltapp och sneda passningar.

Gonzalo Higuaín:7

Även om målet inte kom för Higuaín så gjorde han en bra match. Hans egenskaper som target player blev tydliga, då han var skicklig på att ta emot instick och uppspel och snabbt spela vidare, eller låsa fast bollen högt upp i plan. Stark insats med flera smarta passningar.

Marko Pjaca: 7,5 (inbytt i 67:e minuten)

Grymt inhopp av den unge yttermittfältaren med det snabba steget och de läckra dragningarna. Som en total antites till fredagens svaga insats mot Palermo så var den här prestationen lysande. Ett vackert mål var så klart huvudnumret, men även utöver det var han bra, då han var både företagsam och svårstoppad i sitt offensiva spel. Fenomenalt inhopp.



Dani Alves: 7 (inbytt i 73:e minuten)

Ytterligare ett fenomenalt inhopp, naturligtvis. Om du kommer in, spenderar en minut på plan, gör mål och därefter inte gör några misstag, ja, då kan det inte bli mycket annat än ett högt betyg. Bra jobbat av Dani Alves.



Claudio Marchisio byttes in i den 86:e minuten, men spelade för kort tid för att betygsättas.



Forza Juve!



Startelvor

Juventus (4-2-3-1): Buffon – Alex Sandro, Chiellini, Barzagli, Lichtsteiner (Dani Alves 73’) – Khedira, Pjanic – Mandzukic, Dybala (Marchisio 86’), Cuadrado (Pjaca 67’) – Higuaín



Porto (4-1-3-2): Casillas – Alex Telles, Marcano, Felipe, Pereira – Danilo – Brahimi (Jota 73’), Neves (Corona 61’), Herrera – Silva (Layun 30’), Tiquinho