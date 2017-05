Efter Roma-Juventus 3-1: Guldfirandet fick ställas in

Ikväll skulle det ske. Juventus skulle bli historiska genom att ta sin sjätte raka scudetto något ingen annan tidigare gjort. Roma ville dock något annat och Juventus fick ställa in kvällens guldfirande och skjuta upp det till söndagens match mot Crotone.

En hyfsat jämn första halvlek där Juventus ändå får räknas som det bättre laget slutade 1-1. Ett perfekt inlägg och Higuains kyla ledde fram till Leminas 1-0 och scudetton var ännu närmre. Dock lyckas De Rossi kvittera och ge Roma hopp efter en hörna. Därefter tar Juventus kontrollen igen och efter den första halvleken kändes det som att Juventus skulle få guldfira redan ikväll.Men gudarna ville annorlunda och i andra halvlek så glider matchen ur Juventus händer. El Shaarawy slår in 2-1 och Nainggolan fyller på till 3-1. Därefter är Juventus i ärlighetens namn aldrig riktigt nära att ta sig tillbaka i matchen. Det är bara att bryta ihop och komma igen och ladda om inför cupfinalen på onsdag. Det krävs en bättre insats då om drömmen om en trippel ska fortsätta vinna.Ingen superinsats av superman. Går väl egentligen inte att lasta honom för någon av målen, men släpper man tre förbi sig så är det svårt att få några högre betyg.Ingen vidare match för schweizaren. Bidrar i stort sett inte till något i matchen. Bättre kan han.Är stabil som alltid. Men precis som Buffon så kan han inte vara nöjd efter tre insläppta.Den nyligen utköpta Benatia står inte för någon vidare insats idag. Kan bättre och vi förväntar oss bättre av marockanen.Gör det bra allt som oftast när han får spela enligt mig och så även idag. Fyller på bra och är nära att spräcka nollan tidigt i matchen.Står för en bra match och kröner sin insats med att få göra Juventus mål. Precis som hela laget går han ner sig i andra halvlek.Vårens enligt mig stora utropstecken gör en helt okej insats idag. Gör det bra i första men precis som laget ingen vidare andra halvlek.För första gången på länge en insats som är bra. Kämpar och sliter hårt och bollkontrollen ser bättre ut än tidigare. Pluspoäng för hans insats idag.Upp och ner under säsongen samma sak även i denna enskilda matchen. Blandar och ger men ingen toppinsats idag. Kan bättre.Syns inte så mycket i matchen förutom vid målet då han håller sig framme och assisterar snyggt.Som alltid en helgjuten arbets insats. Får ont i ryggen på slutet Juventus får i stort sett spela med tio man på slutet, vilket inte spelar någon större roll då matchen redan var förlorad.Får hoppa in men visar att han är bättre som högerytter (där han är fenomenal) än som högerback (där han har rejäla brister i defensiven). Får inget uträttat.Får inte till jättemycket, kan bättre och kommer göra det bättre på onsdag mot Lazio