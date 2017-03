Efter Sampdoria-Juventus 0-1: bättre kan vi

Efter en bra första halvlek lämnar man över taktpinnen helt till Sampdoria i andra. Som sagt bättre kan vi.

0 KOMMENTARER 136 VISNINGAR 0 KOMMENTARER136 VISNINGAR LUCAS SJÖGREN

2017-03-19 17:35:00

ANNONS:

Fler artiklar om Juventus

Juventus

2017-03-19 17:35:00

Juventus

2017-03-19 12:26:12

Juventus

2017-03-16 17:56:25

Juventus

2017-03-15 01:19:33

Juventus

2017-03-13 20:40:36

Juventus

2017-03-10 23:51:00

Juventus

2017-03-10 09:46:00

Juventus

2017-03-05 17:34:00

Juventus

2017-03-03 17:32:36

Juventus

2017-03-01 09:31:37

ANNONS:

Matchen inleds med böljande spel och det är nära att Sampdoria spräcker målnollan. Dock i sekvensen direkt efter Sampdorias lägen nickar Cuadrado in 1-0. Efter det kontrollerar Juventus matchen ganska bra. Man borde nog gjort något mer mål på de chanser man skapar. Värt att notera från första halvlek är en cykelspark från Juventus exet Quagliarella som var värd ett bättre öde.Den andra halvleken var inte mycket att se tillbaka på ur Juventus synvinkel. Sampdoria tog över matchen helt men utan att lyckas göra något mål. Positivt var att Juve inte släppte in något mål. Närmast att näta i andra var än en gång Quagliarella med en cykelspark. Vi får hoppas denna halvlek var en engångsföreteelse och att Juventus tog det lugnt och laddade inför vad som komma skall.Gjorde det bra och höll nollan. Numera även den spelare som spelat flest minuter i Serie A för Juventus, grattis.Tar hand om sin kant på ett bra sätt. Stängt till bakåt och följt med framåt. Lite tjurig i andra halvlek och stod för en del mindre smickrande filmningar, men som helhet en bra insats.Bortfintad av forne lagkompisen Quagliarella i början av matchen men spikade igen efter det. En stabil insats.Sköter sig bra helt utan anmärkningar.Än en gång en mycket bra insats av Asamoah som ser ut att trivas bättre på en kant än centralt i banan. Fin assist till 1-0 målet.Ingen insats som sticker ut, lugnt och stabilt.Likt Khedira inget super spektakulärt men gör det bra centralt i banan.Står för en bra insats. Bidrar som vanligt med fart och skapande av målchanser. Sätter 1-0 målet med en snygg nick.Spelar bra under sina minuter på planen, skapar en hel del och visar att formen håller i sig. Ut skadad efter 28 minuter. Vi får hoppas på att det inte är något farligare och önska en snabb tillfriskning.Kämpar på sin kant och ger som alltid 100%, men visst borde han gjort mål i första halvlek?Tar sig till målchanser. Väntar fortfarande på mål, det var ett tag sedan sist.Visar fin teknik men saknar i mitt tycke en del inställning, då han inte ger hundra i alla situationer och känns slö. Kan bättre.Efter en bra första halvlek lämnar man över taktpinnen helt till Sampdoria i andra. Som sagt bättre kan vi.Idag är det söndag och det är återigen dags att fokusera på match. Men det känns som att tankarna stannat kvar i fredagens lottning i Champions League. Nu ska vi ställa om mot ta en bekväm vinst mot nioplacerade Sampdoria på besöket i Genua.Inspirerad av Barcelonaredaktionens fina summering av möjliga motståndare i kvartsfinalspelet i Champions League bestämde jag mig för att slänga ihop en egen. Vill på förhand säga att alla lagen som är kvar är bra och bör respekteras, vissa ter sig dock starkare än andra.Juventus som hade 2-0 med sig från mötet i Portugal gjorde vad som skulle göras och skickade ut Porto ur Champions League och avancerar därmed till kvartsfinal.Juventus har 2-0 med sig från bortamötet då de välkomnar FC Porto till hemmaborgen Juventus Stadium. Porto är, precis som Juventus, i god form och portugiserna lär dessutom vara anfallsvilliga då de behöver göra minst två mål. Det är med andra ord upplagt för en bra match klockan 20.45 på tisdag kväll.Mästarnas derby, eller il derby dei campioni som det så vackert heter på italienska, slutade till slut med vinst efter en het och fartfylld tillställning på Juventus Stadium. Den Gamla Damen fick sin revansch från förlusten på San Siro i höstas efter en väl genomförd insats med extra plus för La Joya Paulo Dybala.Det har blivit dags för match mellan de två största lagen i Italien historiskt sett. För värdskapet står Juventus - mitt inne i den kanske mest framgångsrika perioden i klubbens historia - och gästar gör Milan som med ljus och lykta söker efter sin förlorade identitet som topplag.Ett för dagen ofokuserat och ointresserat Juventus fick till slut med sig en poäng från Friuli efter en grisig och halvtråkig tillställning. Den Gamla Damen kom inte alls upp i nivå och efter 90 minuter var det bara att erkänna att 1-1 var ett fullt rättvist resultat.När ligans två svartvitrandiga lag möts på söndag är förutsättningarna solklara. För hemmalaget ser allting nattsvart ut just nu, medan gästerna seglar fram på vitskimrande moln på alla fronter. Vi förväntar oss en kontrasternas match, och tre nya poäng att hämta hem till Turin i jakten på den sjätte raka scudetton.Det är mycket för Juventus nu. Ligaspurt, Champions League- slutspel och, som om det inte vore nog, dessutom semifinal i ligacupen mot formstarka Napoli. På tisdagkvällen gästade napolitanarna Turin och vi som lyckades hitta en stream på internet bjöds på en underhållande match fylld av känslor.