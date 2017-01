Efter Sassuolo-Juventus 0-2: Stabil vinst drygar ut serieledningen

Juventus var starka i eftermiddagens möte med Sassuolo. Mål av Higuaín och Khedira säkrade segern och förluster för Milan och Roma gör att Juventus leder serien med större marginal än innan omgången.

Matchen

Solen sken över Reggio Emilia. Sassuolo, i sedvanligt grönsvartrandiga tröjor, välkomnade Juventus, för dagen med vita ställ och zebrarandiga tröjärmar, till spel. Med fullsatta läktare och januariväder av italienskt snitt kändes det redan på förhand upplagt för en trevlig eftermiddag och en fortsättning på Juves fina form. Så blev det också, nästan omedelbart. Efter att hemmalaget inlett piggast svarade Juventus med det tunga artilleriet redan i den nionde minuten. Mandzukic klackade elegant fram bollen till Alex Sandro, som kunde avancera längs vänsterkanten och hitta en lucka mellan närmsta sassuolospelares ben. Inne i straffområdet ryckte Higuaín ifrån sin bevakare och placerade skickligt in det lågt slagna inlägget i målet. Svårare än så behöver det inte vara. Rent dansant förarbete och 90 miljoner euros ren skicklighet inne i boxen gav Juventus en tidig ledning.



Bara kvarten senare slog ”El Pipita” till igen. Denna gång med en fin brytning och ett smart inspel snett inåt bakåt i plan från vänsterflanken. Väl inne i mitten av banan var Dybala, denne fotbollsartist, ännu smartare och hoppade helt iskallt över bollen, som därmed hittade fram till den framstormande Sami Khediras högerdoja. Tysken tvekade inte, utan avslutade säkert, högt vid målvaktens vänstra stolpe, för att göra 0-2.



Därefter följde en period av bra anfallsspel från Juventus, innan tempot mattades av något framåt halvlekens slut och Sassuolo lyckades hitta tillbaka till lite av sitt eget spel för att hålla mästarlaget stången fram till paus. I början av andra halvlek var Juventus åter riktigt sprudlande i sin offensiv. Bara under halvlekens första kvart hann Cuadrado och Dybala slarva bort två fina chanser, samtidigt som Sassuolo var nära att göra självmål och Dybala, i ett andra läge, prickade stolpen från lite längre håll. När Juves eldgivning bedarrade efter en knapp timmes spel så var matchen egentligen så gott som över. Sassuolo hade visserligen kort därpå en riktigt vass chans att jämna ut siffrorna, men den nyblivne 39-åringen Buffon lyckades ännu en gång trotsa allt vad ålder heter och göra en fullständigt magnifik dubbelräddning. Utöver det var Juventus väl samlade i försvarsspelet, samt skapade några lägen för att gör 0-3. Dessa möjligheter tog lagets offensiva krafter dok inte tillvara. Det uteblivna tredje målet sörjdes dock inte någon längre stund och efter en händelselös avslutning av matchen kunde de svartvitas massiva supporterskara jubla över en fin insats och en viktig bortaseger.



Spelarbetyg



Buffon: 7

Som nämndes i sammanfattningen av matchen svarade Buffon för en riktig tarzanräddning, då han först parerade ett lågt avslut mot bortre stolpen, för att sedan självuppoffrande kasta sig in framför Alessandro Matris fötter och avstyra faran en gång för alla. I övrigt kunde lagkaptenen njuta av ett ramstarkt och habilt försvarspel, vilket besparade honom ytterligare hjälteaktioner. Säker insats.



Alex Sandro: 7

Efter att läckert ha spelat fram Gonzalo Higuain till 1-0 fortsatte Alex Sandro matchen igenom att spela bra. Han var aktiv, ville framåt och stod för många högkvalitativa löpningar längs sin vänsterkant, samtidigt som hans försarsspel tycktes ansträngningslöst och kontrollerat. Allt sammantaget rev, slet, dribblade och passade han sig fram till en ytterst bra insats.



Leonardo Bonucci: 6

Leo har gjort bättre matcher i sin karriär, men har ingen anledning att vara missnöjd med sin totala insats. Juventus försvarsgeneral var lite hafsig i sitt spel med bollen till en början, men skärpte sig allt eftersom. I slutändan var han en bidragande faktor till att Sassuolos målkolumn hölls blank som nysnö. En vanlig dag på jobbet.



Giorgio Chiellini: 7

Även Chiellini inledde lite trevande, men hittade in i matchen med en strålande säkerhet och pondus i andra halvlek. Han var ovanligt bra med bollen vid fötterna och svarade för ett par riktigt fina svepande långbollar. Dessutom gjorde han en avgörande glidtackling mot då Sassuolo stod på randen till en målchans i matchen slutfas. Stark insats.



Stephan Lichtsteiner: 6

Varken bu eller bä för den schweiziske vattenbäraren. Precis som alltid var hans arbetsinsats oklanderlig och hans inställning oantastlig. Han kändes överlag trygg i sitt spel och bidrog vid några tillfällen till att driva upp anfall.



Sami Khedira: 7,5

Den tyska mittfältsmotorn var ihop med Higuain matchens lirare i min mening. Fötterna kändes lätta, spelet tycktes forma sig till Juventus fördel varje gång han fick bollen och som glasering på sin starka insats hittade han dessutom nätmaskorna med ett riktigt fint avslut. En riktig kanoninsats, helt enkelt.



Miralem Pjanic: 6,5

Det är möjligt att en spelare med lägre ställda förväntningar på sig hade fått ett lite högre betyg här, för Pjanic var, i alla grundläggande delar av spelet, bra. Men har man bara gläntat lite på dörren till den skattkammare den här mannen besitter i form av teknik, avslut och snille, då vill man ha mer än det grundläggande. Det lyckades det bosniska bollgeniet inte riktigt plocka fram idag, men ingen skugga bör falla över hans insats för det.



Mario Mandzukic: 7

Mandzukic befinner sig snubblande nära, eller kanske rent av mitt i, sitt livs form. Att han gör detta som vänstermittfältare är extremt imponerande. Den kroatiske bjässen bidrar i match efter match med uppseendeväckande försvarsinsatser och tekniska konstnummer. Idag var inget undantag, han sprang ihärdigt och hans klack fram till Alex Sandro innan 0-1 kan inte beskrivas som annat än förtrollande. Mot slutet av matchen tappade han lite av flytet i sitt spel, men detta var ändå en mycket fin prestation av kroaten.



Paulo Dybala: 7

Om man säger att det bästa en spelare gjorde under hela matchen var att låta bli att ta bollen kan det lätt låta som att han var katastrofal. I Paulo Dybalas fall är det tvärtom. Hans klockrena val att låta bollen rulla förbi sig själv och vidare fram till Khedira vid 0-2-målet var underbart att se. I övrigt kom Dybala mycket nära att själv göra mål, med ett farligt stolpskott. Det var en bra kreativ insats av argentinaren och han bör vara nöjd med sin insats.



Juan Cuadrado: 7,5

Öppna ytor på högerkanten, ett lite småsåsigt motståndarförsvar och fullt med folk på läktarna. Juan Cuadrado hade inte varit den man han är om han med dessa förutsättningar nekat åskådarna lite uppvisningsfotboll. Det gjorde han heller inte. Med rappa vrickningar, vändningar och petningar gav han de grönsvartas försvarsbesättning fullt sjå och jag tycker han hade otur som varken fick ta med sig ett mål eller en assist från den här matchen. Spektakulär match av colombianen.



Gonzalo Higuaín: 7,5

När Higuaín två gånger om får juveklacken att jubla i högan sky, den ena gången som målskytt, den andra som framspelare, då är det bara att lyfta på hatten. Hans frenetiska målform håller i sig och hans spel överlag var väldigt imponerande idag. En målskytt som öser in mål är oumbärlig för sitt lag, svårare än så är det inte. Just oumbärlig var precis vad Higuaín var idag.



Tomás Rincón och Marko Pjaca spelade för kort tid för att betygsättas.



Laguppställningar



Juventus (4-2-3-1): Buffon – Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Lichtsteiner – Khedira, Pjanic – Mandzukic, Dybala (ut mot Pjaca i 77:e), Cuadrado(ut mot Rincon i 83:e) – Higuaín



Sassuolo (4-3-3): Consigli – Peluso, Cannavaro, Acerbi, Antei – Aquilani, Pellegrini (ut mot Defrel i 59:e), Mazzitelli (ut mot Duncan i 58:e)– Politano, Matri (ut mot Ragusa i 75:e), Berardi