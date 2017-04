Favorit i repris mot Monaco...?

Goda skäl att vara optimistisk.

Först: Det finns ingen "drömlottning" eller "vinstlott" när det ska lottas semifinaler i Champions League , och Monaco är ett ruskigt starkt fotbollslag.Med det sagt finns det goda skäl att vara nöjd med dagens lunchaktiviteter: Juventus möter ett ungt lag med spelare som är oerfarna på den här nivån. Atletico Madrid spelar sin tredje semifinal på fyra säsonger (och har vunnit de två tidigare), och att Real Madrid spelar semifinal i Champions League är i princip lika givet som att det komer bli julafton. Jag räknar inte direkt med att Monaco kommer bjuda på några presenter eller göra stora misstag, men till skillnad från de två Madrid-lagen finns åtminstone chansen...* Juventus får spela den andra matchen på hemmaplan. Även om statistiken är långt ifrån tydlig, så tror jag att det kommer vara en fördel i just det här mötet. Juventus har en enorm tilltro till sin kapacitet på hemmaplan, och det tror jag ingen av spelarna kommer vara opåverkade av den 2/3 maj (i skrivande stund är spelordningen inte beslutad).* Jag tror att Juventus passar Monacos spel ganska illa.I kvartsfinalen 2015 slog Juventus ut ett mördande tråkigt Monaco. Arturo Vidal sparkade in 1-0 på straff i den första matchen och i den andra försvarade Juventus 0-0 ganska problemfritt och släppte knappt till ett ett avslut.Årets upplaga av Monaco är något helt annat - ett lag som spelar rock'n'roll-fotboll och fullständigt vräker in mål. Manchester City och Dortmund fick släppte in sex bollar var i åttondels- och kvartsfinal, men det är lag som ganska sällan glänser på egen planhalva. Har svårt att tro att juventus skulle bjuda på lika mycket svängrum i semin. Dessutom är jag smått övertygad om att Juventus kommer göra mål i båda matcherna. Monaco uppträdde exempelvis direkt korkat i bortamötet mot Manchester City, och släppte in omställningsmål i en match där man hade ledningen. Jag tror att matchbilden kan komma att likna den mot Barcelona, och känner mig övertygad om att Juventus kommer få sina målchanser.Vi har fyra fantastiska semifinalmatcher att se fram emot. Nog vore det drömlikt att få se ungdomsgården Monaco spela Champions League-final, men jag både tror och hoppas vi får en annan - minst lika bra - historia att engagera oss i inför finalen den 3 juni:Får Atletico ÄNTLIGEN lyfta pokalen efter sina två hjärtslitande finalförluster mot Real?Eller får pappa Buffon ÄNTLIGEN kröna sina karriär med att lyfta Champions League-pokalen?Känslosamt lär det bli! Och det må låta grymt, men jag hoppas få lida med de stackars Atleticospelarna en gång till.