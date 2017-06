Juventus kapten Gianluigi Buffon

Gästkrönika: Gör fotbollsvärlden så stor som Buffon förtjänar

Här kommer en gästkrönika från vår allas Henric Nilsson.





Det finns möjligen spelare som haft lika långa karriärer. Somliga med lika stor stjärnglans.. Men ingen har varit både och, stor stjärna under en så oerhört lång tid. I en stor fotbollsvärld är Gigi störst. Mer respekterad än någon annan. Av alla stjärnor som lyst upp min uppväxts stjärnhimmel är han den enda som fortfarande lyser. Så klar och stark som någonsin. Och vilken resa han gjort, från 1995 till nu.



Reser tillbaks i minnet till den tiden. 1995. Året efter att Sverige tog sitt beryktade VM-brons i det mästerskap som avslutades med att Roberto Baggio sköt sin straff över och bröt ihop. När jag själv gick i nionde klass. Det är längesedan,, de som föddes då har vuxit upp och är idag unga vuxna med blickarna riktade på utbildnings-bannan och familjelivet . Jag stiftade min första bekantskap med Gianluigi Buffon på hösten. Han höll nollan för sitt Parma mot



Gianluigi Buffin har vuxit upp, från tanig yngling till världsvan kapten. Sett flertalet erors stora spelare passera från sin målvakts-horisont. De killar som var rutinerade då Gigi började skulle kunna vara farfar eller morfar åt hans nuvarande lagkompis Kean. Det ger perspektiv. Han är för våra fotbollsögon vad ett fint årgångsvin är för vinkännarnas gommar. En fröjd.



Min känsla är nämligen den att vårens upplaga av Buffon är bättre än någonsin. Åtminstone om vi lägger ihop det spelmässiga med ledaregenskaperna och den symbol han blivit för



2017-06-02 17:38:00

