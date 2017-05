Higuain har krattat vägen till Cardiff!

Från början till slut var det Juventus som var det stora laget ikväll. Det syntes i ögonen på spelarna. Båda lagens spelare.

För vi är äntligen tillbaka bland de allra, allra största. Vi är på väg mot en Champions League-final med ett lag som kommer gå till historien som klubbens kanske bästa någonsin.

Vi kan höra hur forna tiders lag och legender ropar deras namn. Och ropen tilltar i styrka. De kommer att fortsätta öka i styrka tills Gigi Buffon höjer den där bucklan i Wales. Det är nära nu.

När alla har tror att de känner Juventus fyrbackslinje som den bästa i världen så chockar Mister med att ställa upp med en trebackslinje. Cuadrado börjar på bänken och mästaren Barzagli går in från start i en 3-4-3-uppställning där Dybala rör sig i en ganska fri roll till höger i anfallet. Dessutom kommer Juventus till start utan avstängde Sami Khedira , men med en klassersättare i prins Marchisio.Blåklädda Juventus tar kommandot direkt och Monaco ser livrädda ut i början av matchen, vilket gör att Juventus kommer i förvånansvärt farliga anfallslägen flera gånger de första tio minuterna. Av monegaskernas omtalade fart- och flärdfulla anfallsfotboll ser vi ingenting då de inleder passivt och osynkroniserat, medan Juventus spelar med oerhörd trygghet och pondus.Men då, pang, från ingenstans blixtrar Mbappé till och tvingar Buffon, som är mer än dubbelt så gammal som fransmannen, till en reflexräddning av rang. Därefter får Monaco luft och börjar plötsligt lyfta in mängder med bollar mot Juves straffområde och skaffar sig ett momentum som håller i sig fram till 20-minutersstrecket.Det är tydligt att Fabinho punktmarkerar Dybala i första halvlek, vilket tyvärr verkar störa argentinaren en hel del. Men trots det ser han till att bjuda på en mästerlig klack i anfallet som öppnar upp för Dani Alves och Higuains sylvassa kontring där Pipita avslutar kliniskt efter en underbar klackassist av brassen. Äntligen, äntligen, äntligen levererar Gonzalo Higuain i det förbannade Champions!Resten av halvleken spelar Juventus av på ett förbluffande obesvärat och avslappnat sätt, som om de spenderade en kväll på uteserveringen, och inte på en semifinal i Champions League Andra halvlek håller på att börja med en katastrof då Pjanic bjuder hemmalaget på en lysande kvitteringschans, men lyckligtvis blir Falcaos avslut alldeles för lamt för att överlista vår ojämförlige Gianluigi Buffon.I en svängig sekvens något senare i matchen ger Marchisio sig själv ett grymt läge att göra 0-2, men Subasic är kall i Monacos mål och håller sig på fötter för att göra en bra räddning.Monaco har sedan några vassa chanser på fina inspel mot straffområdet men Juve har både tur och skicklighet då bollarna inte når sitt mål utan fastnar på försvarsben eller rinner iväg precis framför nosen på anfallarna.Istället blir det Higuain som gör ännu ett klassmål till 0-2 på ett underbart inlägg från Dani Alves som läser argentinarens löpning perfekt efter att Bakayoko slarvat bort bollen på egen planhalva. Plötsligt har kritiken mot ”den tjocke argentinaren som aldrig är bra i viktiga matcher” tystnat och ersatts av jubel och applåder.Monaco gör ett sista ryck och får en injektion när Moutinho kommer in men Juventus vispar bort alla inspel och motar bort alla försök att skada vårt fina utgångsläge inför returen, ungefär som en stark storebror som håller ut en lång arm mot sin lillebrors huvud, medan den lille vevar slag i luften utan att nå fram. Ja, Juventus är ett nummer för stort ikväll helt enkelt. För nitiska, för noggranna, för tunga.Avslutningsvis måste vi kanske erkänna att Chiellinis armbåge på Falcao är duktigt stygg, och att en annan domare hade kunnat visa rött istället för gult för den förseelsen. Men domare Lahoz gör en mycket bra match i mina ögon. Vi behöver vår doktor Chiellini i returen, och inte minst i finalen. För vi kommer att gå till final, om någon undrar.Gigi gör flera viktiga räddningar ikväll. Två gånger förnekar han Mbappé från bra läge i första halvlek (även om det första var klar offside) och i andra står han för både trygga räddningar och viktiga utrusningar. Räddningen i 90:e minuten är svettig.Har stundtals svårt att hänga med Mbappé i de snabbaste vändningarna, och förlorar någon nickduell, men gör på det hela taget en gedigen insats, särskilt med tanke på att han spelat väldigt lite under våren. Gör inga misstag och är fläckfri i positionsspelet och samarbetet med de övriga i backlinjen.Leo är trygg och majestätisk som vanligt men gör inga större avtryck i matchen. Samarbetet med Barzagli och Chiellini är mästerligt även om Monaco hotar med fina inspel många gånger då det i ärlighetens namn känns som att Monaco mycket väl kunde petat in en boll eller två. Men i slutändan är Juventus för täta, mycket tack vare Bonuccis ledarskap längst bak. Och oftast är det också han som tack vare sin osvikliga placeringsförmåga och timing som täcker skott eller petar bort bollarna framför monegaskernas fötter.Elakast på plan idag. Men också en jätte som lyckades freda sitt straffområde med alla till buds stående medel. Han är, liksom övriga backlinjen, inte lika omutlig som mot Barca, men att nolla kontinentens näst målfarligaste lag är en ändå en bedrift, och bara möjligt när man sliter hårdare och är noggrannare än alla andra.Rutin, klass och uppfinningsrikedom. Det sammanfattar Dani Alves insats ikväll. Det råder inga tvivel om hur mycket bättre brasilianaren är ovanför en trebackslinje än som renodlad högerback. Han är alltid spelbar och har lösningar på allt. Detta och två assist av högsta möjliga kvalitet i en CL-semifinal förklarar betyget.Prinsen är tillbaka i startelvan och gör en finfin insats. I mina ögon förlorar man ingenting av Khediras frånvaro idag. Istället får man en bättre passningsfot och en större kreativitet i de många trånga situationerna på det centrala mittfältet. I just denna matchen var Marchisio till och med ett bättre alternativ då han också likt Khedira tar sig långt fram och hotar i djupled flera gånger. Synd att han inte lyckas sätta sitt läge. Kanske borde han släppt bollen snett bakåt till Higuain?Bosniern gör återigen en oerhört solid insats på det djupa mittfältet. Tillsammans med Marchisio stänger han ytor och fördelar boll till de framrusande yttrarna. Det finns inga situationer som de båda inte lyckas spela sig ur. Bortsett från snedsparken som ledde till Falcaos friläge så gör Pjanic en grym insats, särskilt eftersom han faller ända ned i eget straffområde och hjälper till i defensiva svårigheter på ett uppoffrande sätt.Brassen var överlägsen både Bernardo Silva och Dirar på sin kant ikväll. Tyvärr kommer han inte till särskilt många inlägg och överlappningar som man hade önskat, men han är vindsnabb och stark i kroppen och förlorar knappt en enda duell på hela matchen. Alex Sandro gör en felfri insats idag, men blir ändå överglänst av sin landsman på den andra kanten.Fötterna på den lille argentinaren är kyssta av änglar. De passningar, vrickningar och klackar som han fyller sitt spel med är inte bara vackra, de är också dräpande konstruktiva. Tyvärr faller han bort ur matchen ganska ofta och blir märkbart störd av Fabinhos plåstermanér i första halvlek. Men när Monaco försökte gå fram mer öppnades ytor för Dybala som alltid gör något nyttigt när han får bollen. Ikväll hade vi dock sett att han haft den ännu mer.Två mål av hög klass. Särskilt det andra är oerhört skickligt av argentinaren, då löpningen och avslutningen utförs exakt så som de är tvungna att göras för att resultera i ett mål. Pipita är i Juventus av just den här anledningen, att avgöra viktiga matcher. Därav betyget.Mr. No Good har en bra kväll på vänsterkant utan att nå de där riktiga topparna i sitt spel. Han är inte lika vass i huvudspelet som vi vant oss vid och han deltar sällan i några farliga målchanser. Kroatens främsta behållning består snarare av hårt jobb och bra positionsspel. Det är givetvis bra att han inte släpper till något på sin kant, men vi önskar lite mer av The Bouncer på fasta situationer och i det offensiva spelet.Colombianens inhopp påverkar inte matchen nämnvärt. Han är pigg i vändningarna men lyckas inte skapa några verkliga farligheter. Största intrycket blir snarare den handfull tjuvnyp han hann dela ut till sin landsman Falcao.Rincon tar Marchisios plats rakt av och gör ett bra jobb med att stänga ytor och se till att sätta stopp för alla försök från Monaco att bryta igenom. Smart byte av Allegri som gärna skickar in en torpeder som Rincon och Lemina att kötta sönder de sista minuterna eftersom de obligatoriska gula korten i det skedet av matchen inte landar på våra ordinarie innermittfältare. Rincon klarade sig dock undan den här gången.spelade för kort tid för att betygstättas.