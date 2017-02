Inför Cagliari-Juventus: Alltid svårt att åka till Sardinien

Kvällsmatch mot Italiens mest utpräglade hemmalag.



- Välkomna hit, idag blir det backhoppning. Vi har tränat som fan, lycka till att slå oss!



I



Cagliari

Hemmalaget visar väl inte upp någon gnistrande form för tillfället. De mållösa bortaförlusterna mot Atalant,



Juventus

Har en kollega på jobbet som är Interista, och som var mycket upprörd efter de kontroversiella (icke)domsluten i förra helgens Italienderby. Själv kunde jag bara se slutet av andra halvlek, men ska man tro rapporteringen ska Juventus vara ganska tacksamma för sina tre poäng i den matchen. Veckomatchen mot Crotone missade jag också, men känslan är att Juventus har ungefär samma form som man haft under hela säsongen. Man skördar poäng i en takt som med råge räcker för ännu en mästartitel, men det är sällan särskilt imponerande spelmässigt.



Vid sidan av Barzagli tycks Allegri ha samtliga sspelare tillgängliga. Med fem dagar till kommande match lär det inte bli tal om någon rotation, så räkna med en mycket välbekant uppställning.



Troliga startelvor (enligt Gazzetta dello Sport)

Cagliari

Rafael

Pisacane, Salamon, Alves, Capuano

Isla, Tachtsidis, Dessena

Barella, Di Gennaro

Sau



Juventus

Buffon

Lichsteiner, Bonucci, Chiellini,

Pjanic, Sturaro (men själv tror jag på Khedira)

Cuadrado, Dybala, Mandzukic

Higuain



Tid: 20.45

TV: Viasat Fotboll

Tips: Brukar bli målrikt i det här mötet. Väljer att tro på 1-3, men blir inte chockad om Cagliari tar poäng Elitfotboll spelas med tämligen identiska förutsättningar överallt i Europa. Planen är lite drygt 100x65 meter, målen är lika stora, bollen lika stor och lika rund överallt, och matcherna spelas inför läktare där en massa människor skränar. På vilken ort eller arena matchen spelas borde inte spela någon större roll kan man tycka, men bevisligen är det så iallafall. Nästan alla lag ( Juventus inkluderade) spelar in huvuddelen av sina poäng på hemmaplan. Stödet från hemmapubliken och fördelen av att slippa resa utgör väl en del av förklaringen, men den generella skillnaden mellan hemma/borta är ändå i mitt tycke förvänande stor. Tittar man på vissa lag får man intrycket av att matcherna på hemma- och bortaplan avgörs i helt olika idrottter - som om det vore så att hemmmalaget får fördel av att få välja sport (ungefär som i Davis Cup i tennis där man får välja vilket underlag matcherna ska spelas på):- Välkomna hit, idag blir det backhoppning. Vi har tränat som fan, lycka till att slå oss! Premier League har till exempel Burnley spelat in svindlande 96% av sina poäng på hemmaplan. I Italiensk toppfotboll finns inget lag som brukar påverkas så mycket av hemma-/bortaplan som Cagliari. På bortaplan är de ganska konsekvent ett av Serie A :s sämsta lag. I september städades Cagliari av helt problemfrittt med 4-0 på Juventus Stadium och i dagsläget är det bara Crotone som spelar in färre bortapoäng. Men som hemmalag har Cagliari ett högre poängsnitt än exempelvis Fiorentina , Genoa och Milan , alltså tre fjärdedelar av den skara som lyckats besegra Juventus den här säsongen! Om nån av er tror att kvällens tillställning handlar om en enkel match mot ett mittenlag så är det något ni kan glömma.Hemmalaget visar väl inte upp någon gnistrande form för tillfället. De mållösa bortaförlusterna mot Atalant, Roma och Milan får väl betecknas som programenliga, men poängförlusten mot Bologna i senaste hemmamattchen är man förmodligen mycket besvikna över. Inför kvällens match är Pedro och Cepitelli avstängda. Därtill har man några få skador, bland annat på Juvebekantingen Boriello som vad jag förstår inte kommer till spel. Däremot hoppas jag vi får se Padoin och Isla (antingen från start eller via bänken) som ju huserar på Sardinien numera. Två kära återseenden i så fall.Har en kollega på jobbet som är Interista, och som var mycket upprörd efter de kontroversiella (icke)domsluten i förra helgens Italienderby. Själv kunde jag bara se slutet av andra halvlek, men ska man tro rapporteringen ska Juventus vara ganska tacksamma för sina tre poäng i den matchen. Veckomatchen mot Crotone missade jag också, men känslan är att Juventus har ungefär samma form som man haft under hela säsongen. Man skördar poäng i en takt som med råge räcker för ännu en mästartitel, men det är sällan särskilt imponerande spelmässigt.Vid sidan av Barzagli tycks Allegri ha samtliga sspelare tillgängliga. Med fem dagar till kommande match lär det inte bli tal om någon rotation, så räkna med en mycket välbekant uppställning.(enligt Gazzetta dello Sport)RafaelPisacane, Salamon, Alves, CapuanoIsla, Tachtsidis, DessenaBarella, Di GennaroSauBuffonLichsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro Pjanic, Sturaro (men själv tror jag på Khedira)Cuadrado, Dybala, MandzukicHiguain20.45Viasat FotbollBrukar bli målrikt i det här mötet. Väljer att tro på 1-3, men blir inte chockad om Cagliari tar poäng

2017-02-12 11:05:51

