Inför Coppa Italia Juventus-Napoli

Det är dags för den första av två semifinal möten i cupen mot Napoli. Två lag som kommer in i matchen med olika uppladdningar bakom sig.









Juventus inför

Juventus är i god form och har nio raka segrar bakom sig. Allegris bråk med Bonucci verkar vara utagerat och vi kan nu lägga 100 % fokus på att avsluta den här månaden på bästa sätt. Precis som nämnt tidigare så rör det sig om ett dubbelmöte och det viktiga är att få med sig ett bra resultat till returen i Neapel. Precis som i alla turneringar med dubbelmöte så är bortamål viktiga så fokus borde ligga på att se till så att Napoli inte får med sig några sådana. Sedan hade det varit trevligt med ett och annat mål framåt också för att sätta sig i förarsätet inför returen.



I truppen saknas Marchisio, Sturaro och Benatia, i övrigt så är alla spelare tillgängliga. Man tros komma till start med i stort sett starkast möjliga lag. I mål väntas Buffon stå efter att ha vilats i helgen. Backlinjen är väl den lagdel där det är svårt att veta vilka Allegri väljer att spela. Mittfältet tros Khedira och Pjanic få ta hand om medan offensiven lär bli omhändertagen av den ordinarie anfallskvartetten .



Napoli inför

De Laurentiis har alltså varit ute och kritiserat tränare Sarri de senaste veckorna trots att de flesta experter menar att han har gjort ett bra jobb. Bortsett från de senaste veckornas två förluster mot Real Madrid och Atalanta så har man varit i en mycket fin form under hela 2017. Och att förlora 3-1 mot Real Madrid kan alla göra och ibland förlorar man mot ett lag som Atalanta som trots allt är ett topplag i årets



Napoli lär även de komma med en stark elva. I mål väntas förste keeper Reina stå. I backlinjen lär man ställa upp med sina bästa fyra. På mitten väntas kapten Hamsik dagen till ära få sällskap av Diawara och Zielinski och på topp väntas deras ordinarie tridente starta.



Preliminär elvor:



Juventus

Buffon

Lichtsteiner Bonucci Chiellini Asamoah

Khedira Pjanic

Cuadrado Dybala Mandzukic

Higuain



Napoli

Reina

Hysaj Albiol Koulibaly Ghoulam

Zielinski Diawara Hamsik

Callejon Mertens Insinge



Tid: 20.45

Tv: Unibet eller fulstream

2017-02-27 23:53:39

