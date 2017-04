Inför Coppa Italia Napoli-Juventus: dags att avsluta de man påbörjat

Match nummer två inom loppet av en vecka mot Napoli stundar. Matchen i lördags slutade 1-1 och vid ett sådant resultat ikväll så avancerar Juventus vidare till final i cupen.

Förutsättningarna är enkla. Så länge Juventus undviker att förlora med mer än ett ett mål så är man vidare. Resultatet efter den första semifinalen skrevs till 3-1 i Juventus favör. Nu väntar retur i Neapel. Det var viktigt att Juventus senast inte bara lyckades vända till seger utan dessutom vinna med två bollar något som gör att man har ett ypperligt läge att avancera. Undviks förlust så är man vidare man kan som sagt till och med förlora med ett mål och ändå avancera.Efter de första mötet fokuserade Napoli mycket på domarinsatsen som man ansåg var usel. Inför kvällens match ligger förhoppningsvis för Napolis skull fokus från deras sida på fotbollen. De kommer stärkta från helgens drabbning efter att ha kryssat mot just Juventus. Dock vet man att Juventus roterade spelare i helgen och att man dessutom måste vinna med två kassar(minst, om Juventus gör mål krävs det att man vinner med fler än två bollar), något man inte lyckades med i helgen.Startelvan är svår och tippa då man inte vet hur Napoli värderar matchen, om man anser att det redan är kört eller om man går för det. Senast fick Reina stå över på grund av skada. Hav väntas dock vara tillbaka i mål ikväll. I övrigt väntas inga större förändringar jämfört med helgens drabbning. Den offensiva tridenten ser ut att vara intakt. På mittfältet lär dock Allan och Jorginho lämna plats för Zielinski och Diawara. Allt tyder på att man går med fullt lag helt enkelt.Kommer precis som Napoli från ett möte lagen emellan i helgen. Juventus fick med sig ett bra resultat genom att försvara sig matchen igenom. Det är ingen omöjlighet att matchbilden blir liknande helgens. Om så blir fallet så är det bara att hoppas på en liknande utgång av matchen som den i helgen.Saknas gör långtidsskadade Pjaca och en Mandzukic som vilas efter en smäll mot knäet under landslagsuppehållet som gör att han behöver vila knäet. Trots att två offensiva lirare lämnar återbud kallas ingen extra offensiv spelare inte till a-truppen, med andra ord Kean är inte med i truppen.Med tanke på det tunga matchandet som Juventus är inne i så lär man fortsätta den rotering man inledde i helgen. Det vankas ligamatch till helgen och Champions league i veckan. Och veckan därefter retur i Champions och ligamatch under helgen. Hektiskt helt enkelt och naturligtvis extra tungt då att sakna Pjaca som hade varit bra att rotera med. I mål väntas Neto stå precis som tidigare matcher i cupen. Backlinjen väntas bestå av Alves, Bonucci, Benatia och Sandro. På innermittfältet väntas Khedira och Pjanic och Cuadrado, Dybala, Sturaro och Higuain väntas bilda den offensiva kvartetten.ReinaHysaj, Albiol, Koulibaly, GhoulamZielinski, Diawara, HamsikCallejon, Mertens, InsigneNeto Dani Alves , Bonucci, Benatia, Alex Sandro Khedira, PjanicCuadrado, Dybala, SturaroHiguain20.45Tv: Unibet eller fulstreamSvårtippat slutresultat i den enskilda matchen, men Juventus går till final för tredje året i rad.