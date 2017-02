Inför Derby D´Italia

Det är dags för Juventus att ta emot ärkerivalen Inter. Två lag i strålande form ska ut och visa sig från sina bästa sidor i kvällens drabbning.

En härlig kvällsmatch mellan två av de mest formstarka lagen i serien. Allegri känns härligt spännande igen med sin 4-2-3-1 efter hans lite mer återhållsamma taktik under hösten. Men det är som bekant inte under hösten man ska vara som bäst utan under våren och Allegri ser ut att ha hittat en växel till. Kan Juventus form hålla i sig blir det svårt att se något lag haka på i toppstriden. Är det nu guldrycket ska komma? Vad vore då bättre än att tvåla till Inter en kväll som denna?Serien leds med tre poäng före Napoli som har två matcher mer spelade och fyra poäng före Roma som har en match mer spelad. Så här långt har Juventus vunnit 17 matcher, kryssat noll och förlorat fyra i ligaspelet, något som får betraktas som ett bra facit. Det enda som är störande med den statistiken är att en av de fyra förlusterna kom mot just Inter. Men det var då det nu är det dags för det pånyttfödda Juventus som hitintills slaktat Lazio Milan och Sassuolo, står Inter på tur att spring rätt in i giljotinen eller lyckas de lura döden?Till dagens match har Hernanes lämnats utanför truppen då han ryktas vara nära en flytt till Kina, in kommer istället Mandragora. I övrigt är truppen komplett. I veckan har det spekulerats i att Barzagli kanske skulle missa matchen p.g.a. skada men han är åtimnstone med i truppen. Startelvan förväntas se ut som senast mot Sassuolo alltså att man fortsätter med 4-2-3-1 och att Mandzukic fortsätter ute på en kant. Upp till bevis ikväll för Juve, seger här och man visar att man är på riktigt och då kan inget lag ivärlden gå säkert.Inter har sedan lagen möttes senast bytt tränare. De Boer blev Pioli och röra blev till resultat. Pioli har kommit in och ordnat upp Inter och hade nio raka segrar i alla turneringar tills man förlorade mot Lazio i coppa italia i veckan. Trots den förlusten så är det ett Inter i storform som kommer till Juventus Stadium. Ett Inter som trots den usla starten på säsongen fortfarande har goda chanser att nå en Champions league plats. Inför den här matchen har man sex poäng upp till Napoli som redan har spelat i den här omgången. Under januari har man dessutom värvat Gagliardini som höjt lagets spel ytterligare. Så här långt har han spelat i tre matcher för Inter och det har renderat i tre segrar. Vi lär kunna räkna med att han startar ikväll. Annars så väntas Inter i övrigt starta som vanligt där det största hotet framåt som vanligt heter Icardi.BuffonLichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro Khedira, PjanicCuadrado, Dybala, MandzukicHiguainHandanovicD’Ambrosio, Murillo, Miranda, SantonGagliardini, BrozovicCandreva, Joao Mario, PerisicIcardi20.45Viasat Sport PremiumJuventus seger 2-1