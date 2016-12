Inför finalen Juventus-Milan: Tidig julklapp?

Det är snart dags för årets sista framträdande för de svartvita och vi avslutar året med inget mindre än en Supercoppa-final!

Det är snart jul och det medför för många lediga tider och gott sällskap. För Juventus är det inte riktigt läge att tänka på julskinkan än då en tuff final mot Milan väntar i Doha. För mig och för andra juventini skulle en seger bli den perfekta julklappen!Det har sett ljusare ut på senare tid. Inte nödvändigtvis enbart resultatmässigt utan även spelmässigt. Efter det tunga bakslaget i Genoa har laget lyft sig rejält och med Marchisio tillbaka på riktigt kan vi börja känna igen Juventus igen. Dybala som gick sönder mot just Milan i oktober är tillbaka och har gjort ett par pigga inhopp och kan eventuellt starta matchen. Higuain tycks även ha vaknat till liv efter riktigt fina insatser mot både Torino och Roma . Inför matchen har tränare Allegri varit tydlig med att man trots goda insatser på senaste inte får bli självgoda nu och höjer varningens finger under presskonferensen före matchen. Han säger även att det ännu inte är klart huruvida Dybala eller Pjanic (som utgick med en känning i höften mot Roma) spelar från start. Oavsett vilka som spelar måste man spela med rätt inställning från början. Vi får inte glömma att Milan slog oss i ligan tidigare i höst och kan göra så igen.Det ska sägas att detta är en stormatch och inför stormatcher tenderar det att alltid bli en aning kontroversiellt. För någon dag sedan gick Galliani ut och sa att det finns en möjlighet att Milan väljer att inte spela matchen på grund utav ett inställt flyg till Doha. Milanspelarna väntade tydligen på flygplatsen förgäves då deras flygplan till Doha hade tekniska problem och fastnade därmed i London. Detta innebär att Milan fick en mindre dag att träna i det varmare klimatet och detta får ses som en nackdel. Nu tycks allt vara i sin ordning och vi kommer att få se en final dagen före julafton!Ska vi prata om laget Milan har Montella har verkligen fått igång laget igen är känslan. Bonaventura har spelat otroligt bra under hösten och spelare som Suso har verkligen visat framfötter. Lägg därtill den fantasiske Donnarumma som är ett fenomen som inte går att neka. Till skillnad från tidigare upplagor ser vi ett ung Milan med många fina talanger. En tuff och minst sagt värdig motståndare möter Juventus i detta Milan.Matchen drar igång klockan 17:30 - glöm inte detta! Det ser inte ut som att några svenska kanaler kommer att visa matchen, tyvärr.Tänkbara startelvorJuventus (3-5-2): Buffon - Chiellini, Barzagli, Rugani - Alex Sandro , Pjanic, Marchisio, Khedira, Cuadrado - Dybala - HiguainDet är mycket möjligt att det blir en 4-3-1-2 variant också - då gissar jag att Sturaro tar plats på mittfältet och Cuadrado lämnar plats för Lichtsteiner samtidigt som en utav mittbackarna uteblir.Milan (4-3-3): Donnarumma - De Sciglio, Romagnoli, Paletta, Abate - Bertolacci, Locatelli, Kucka - Bonaventura, Bacca, SusoFino alla fine!Forza Juventus!