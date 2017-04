Inför Juventus-Barcelona: En blick i backspegeln...

En dag kvar till vårens match på Juventus Stadium.

En dag kvar till gigantmötet mellan Juventus och Barcelona. En så fin tillställning förtjänar två införrapporter tycker jag. Vi börjar med att titta lite i backspegeln och på matcherna i matchen. Del två, med fokus på taktik och uppställningar, kommer imorgon.- - -Sedan Champions League -formatet inrättades 1992 har Juventus spelat dubbelmöten mot spanskt motstånd vid sex tillfällen. Det brukar gå ganska bra. Fyra gånger har Real Madrid skickats ut ur turneringen. Det enda dubbelmötet mot Barcelona våren 2003 avgjorde Marcelo Zalayeta på Camp Nou i förlängning för ett decimerat och heroiskt kämpande Juventus (Edgar Davids visades ut i den 79:e minuten).Det enda spanska lag som slagit Juventus över 180 minuter är Deportivo La Coruna, som 2004 vann både hemma och borta med 1-0.Nu kanske någon invänder att både Real Madrid (1998) och Barcelona (2015) har besegrat Juventus i Champions League-finaler, och att det kanske också borde räknas in i historiken. Men då handlade det bara om 90 futtiga och icke-utslagsgivande minutrar speltid, så de matcherna räknas inte in i statistiken. Bara så ni vet.För två säsonger sedan möttes lagen i Champions League-final. Sedan dess har Juventus bytt ut en stor del av sitt manskap, medan Barcelona i allt väsentligt behållit sin trupp.Det går att säga mycket positivt om de mittfältare Juventus kommer ställa på planen imorgon kväll. Det går också att konstatera att de inte kommer representera samma spetskvalitet som Pirlo, Vidal, Pogba och Marchisio (som gjorde sin livs vår just det året) klev in med på planen med för två år sedan. På samma sätt går det att hylla vår nye skyttekung Higuain, men jag tycker kanske att Carlos Tevez tillförde ännu mer till laget. I backlinjen tvingades Juventus spela finalen utan Chiellini, men vi hade å andra sidan en två år bättre Barzagli än vi har idag.Barcelona spelar nästan på pricken med samma manskap som man gjorde för två år sedan. Nio av startspelarna från 6-1-vändningen mot Paris spelade från start i finalen för två år sedan, och det är väl nästan bara Neymar som blivit bättre. Försvarsspelet och mittfältet är inte på långa vägar lika stabilt som tidigare. Barcelona blev ligamästare 2015 med 21 insläppta mål. Den här säsongens Barcelona lär inte bli inhemska mästare, och har släppt in 28 mål redan nu. Känslan är att spelare som Piquet, Busquets (avstängd imorgon) och Iniesta har tappat en del under de här två åren. Till och med Messi ser emellanåt smått mänsklig ut. Visst, han kommer kanske fortfarande vara planens bästa spelare, men han står inte i särklass som han gjort tidigare.Känslan är faktiskt att inget av lagen är riktigt lika bra idag som för två år sedan.Morgondagens match blir också första gången mötet mellan Chiellini och Suarez efter bitincidenten under VM i Brasilien 2014. Chiellini var en av de första att påtala att uppståndelsen blev överdriven, och har inte flaggat något som helst fiendeskap med Suarez. Men alla vet också att Chiellini är en retsticka, och med tanke på Suarez benägenhet att tappa humöret lär händelsen säkert kommenteras under spelets gång...Juventus och Barcelona har egendomligt nog aldrig lottats mot varandra i Champions Leagues gruppspel, men däremot har många av spelarna mött varandra i nationsmästerskapen. Spanien vann EM-finalen 2012. Italien tog revansch förra sommaren då man gjorde slut på spanjorernas hopp om en tredje EM-titel i svit. I det pågående VM-kvalet ligger lagen jämsides efter 1-1 i det inbördes mötet. Räkna med god stämning innan avspark. Vilka som är gladast efter slutsignalen återstår att se.