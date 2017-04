Inför Juventus-Barcelona: Gärna argentinsk duell framför Barcas backlinje!!

Ett ordinarie Juventus mot Barcelona utan Busquets...

Två månader återstår av säsongen 2016-2017, och Juventus måste få toppbetyg för hur man hanterat arbetet hittills. Ledning i Serie A , final i Coppa Italia och kvartsfinal i Champions League , och det med ett lag där Allegri roterat regelbundet på de flesta positioner. Trots ett intensivt schema känns spelartruppen både harmonisk och pigg med hänsyn till omständigheterna. Kort sagt: När det är dags för säsongens tuffaste uppgift känns Juventus väl rustade.För ett år sedan var känslan att det skulle krävas ett smärre mirakel för att slå ut Bayern München. Juventus var tre minuter från att klara det. Barcelona är också en monumental motståndare, men den här gången krävs inga mirakel. På förhand känns det här mötet faktiskt helt öppet.Att förutspå Juves startuppställning har inte varit någon enkel uppgift under den här säsongen. Till skillnad från Conte har Allegri inte på samma sätt haft en given elva som utgångspunkt, och några av startplatserna känns ärligt talat som att de lottas bland de inblandade spelarna.Mot Barcelona känns fyrbackslinje givet, och även om matchen blir en fin historia fattigare hoppas jag att Allegri väljer att ställa Dani Alves utanför startuppställningen. Jag tycker helt enkelt inte att brassen håller högsta klass längre. Misstagen och felbesluten är för många, plus att jag tvivlar på att hans psyke kommer bäst till sin rätt i en match mot hans gamla klubbkompisar. Jag hoppas få se Lichsteiner från start, då han är vår mest stabila högerspelare. Om det sedan blir bakom Cuadrado eller framför Barzagli spelar mindre roll.Den andra platsen som på förhand känns helt öppen är mittfältsplatsen intill Khedira. Jag tror Allegri väljer Marchisio, vilket känns som det klokaste valet ur defensiv synvinkel. Alternativen är Pjanic eller Asamoah, och tyvärr känns det inte som att någon av de tre håller superform.Förlust mot Malaga i helgen med en B-betonad uppställning. Dagens Barcelona är helt enkelt inte tillräckligt bra för att slå mittenlag i La Liga utan att spela med bästa laget. Det har visat sig vid flera tillfällen under säsongen. Ikväll blir det såklart bästa möjliga lag. Att förutspå hur Barcelona ska spela är ungefär lika svårt som att förutspå ordningen på veckodagarna. Barcelona har bara ett spel och en plan A, och det är den som gäller i ur och skur. Barcelona kommer ha bollen mest och slå hundratals passningar – så långt är allt enkelt.Rafinha är skadad och Busquets är avstängd. Den mest intressanta taktiska detaljen inför matchen blir att se hur Barcelona väljer att hantera den centrala mittfälsplatsen. Barcelonaredaktionen på Svenska Fans målar upp två scenarier, med antingen Mascherano eller Rakitic på Busquets position. För egen del ser jag gärna en argentinsk duell framför Barcelonas backlinje, där en ganska långsam Mascherano ska hålla koll på Dybala och Higuain. Oavsett Barcelonas uppställning så ser Juves anfall kvickare ut än Barcelonas försvar, och jag känner mig faktiskt ganska optimistisk över de offensiva möjligheter ikväll. På förhand känns Barcelonas försvar som den svagaste lagdelen som kommer till spel ikväll.I andra änden av planen förväntar jag mig ett ganska centraliserat Juveförsvar, vilket brukar passa Barcelona ganska illa. Inlägg från kanten är ingen paradgren för de blåröda. Jag hoppas få se en tjusig spansk offensiv som tappar bollen framför Juves straffområde, och svartvita osnygga omställningar med få passningar och mycket djupledslöpning.Någon Parisgenomklappning och 4-0 räknar jag rakt inte med. Vi lär få se ett högpresterande Barcelona, allt annat är önsketänkande. Med det sagt – jag tror att Juventus har en bra chans att få med sig ett starkt resultat till Camp Nou. Jag hoppas på en minnesvärd kväll.BuffonBarzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro Lichsteiner, Khedira, MarchisioDybalaHiguain, MandzukicTer StegenMascherano, Piqué, UmitiDenis, Rakitic, IniestaMessiRoberto, Suarez, Neymar20.45Viasat Sport Premium3-1