Inför Juventus-Bologna: Låt det nya året börja med ett målfyrverkeri!

Fyra poäng ned till Roma, en bedrövlig final i Qatar, all revanschlust och all vrede ska gå ut över Bologna. Det är ett nytt år, men Juventus är fortfarande Italiens bästa lag. Det måste bevisas på söndag kväll.





Juventus

Formen är god i ligaspelet men förstaplatsen är trots det inte helt ohotad då jagande Roma går som tåget och pumpar på fyra poäng bakom i tabellen. Vistelsen i Doha blev tyvärr mer av en solsemester än en final värdig Juvefans världen över, kort sagt blev Supercoppafinalen mot



Är det något vi kan önska oss av det nya året så är det färre skador då vi ännu har tre ordinarie backar ur spel; Bonucci,



Tack och lov återvänder Andrea Barzagli efter sin axelskada och kommer troligtvis att kliva rakt in i försvaret på bekostnad av



Preliminär startelva, Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Evra; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Dybala, Higuain



Bologna

Bolognas hade före uppehållet två raka matcher utan förlust, där man hållit nollan i båda, vilket måste ses som lite av en formtopp för Donadonis mannar. Den femtondeplats som Bologna just nu parkerar på måste trots allt ses som en besvikelse. En av de avgörande faktorerna till den svaga poängskörden har varit det dåliga bortaspelet, man har bara mäktat med två vinster på bortaplan, varav matchen mot Pescara i förra omgången.



Donadoni kommer med all säkerhet att ställa upp det vanliga 4-3-3 med lågt fallande yttrar i Rizzo och Krejci då Simone Verdi fortfarande går skadad. På skadelistan finns även



Senaste mötena med Juve har inte gått Bolognas väg, faktum är att man inte besegrat Bianconeri på fem år, utan förlorat fem och spelat tre oavgjorda på de åtta senaste matcherna. Juventus har vunnit 14 av de senaste 15 hemmamötena mot Bologna. Samtidigt har Juventus nio segrar av nio möjliga hemma på Juventus Stadium den här säsongen (och 25 raka om man räknar förra säsongen), vilket gör att bortalagets chanser känns klart begränsade, särskilt som man räknar in Bolognas undermåliga bortafacit.



Preliminär startelva, Bologna (4-3-1-2): Mirante; Krafth, Maietta, Gastaldello, Masina; Dzemaili, Viviani, Nagy; Rizzo, Destro, Krejci



Matchen

Jag förväntar mig att Juventus börjar det nya året med en maktdemonstration. Jag räknar med att man för spelet och pressar aggressivt och anfaller Bologna i våg efter våg för att få oss fans att glömma Supercoppafinalen mot Milan. Bologna är ett lag som tenderar att begå misstag på egen planhalva, något som Juve har expertkunskap på att straffa. Jag tror inte att Allegri kommer att tveka med att släppa på allt han har i offensiv väg mot Bologna, om inte från start så i alla fall i ett tidigt skede om resultat uteblir. Detta dels för att lägga Qatar bakom sig men framför allt som en maktdemonstration inför sig själva och alla andra så att det nya året startar med en rejäl skjuts i rätt riktning.



Matchinfo

Söndag 8/1, 20:45.

Juventus Stadium, Turin.

TV: Viaplay.

Tips: 3-0. Jag är övertygad om att både spelarna och mister Allegri delar exakt den inställningen inför mötet med Bologna . Allegris besvikelse gick i alla fall inte att ta miste på för er som såg honom dramatiskt klaga på sitt manskap inför Marotta och Paratici efter straffläggningen i Doha. Och spelarna måste koka av iver att bevisa sig värdiga den historiska sjätte raka scudetton som hägrar långt där borta vid horisonten. Vi slår fast att det är så. Och så hoppas vi att Genoa gör en lika bra match mot Roma som de gjorde mot Juve i slutet på november, och sedan rycker vi i toppen, det låter väl som en plan?Formen är god i ligaspelet men förstaplatsen är trots det inte helt ohotad då jagande Roma går som tåget och pumpar på fyra poäng bakom i tabellen. Vistelsen i Doha blev tyvärr mer av en solsemester än en final värdig Juvefans världen över, kort sagt blev Supercoppafinalen mot Milan en stor missräkning. Denna underprestation bör dock fungera som tändvätska på Juventus eld då vi hoppas att den tafatta och misstagskantade finalen var undantag, liksom matchen mot Genoa, på vägen tillbaka till samma superform som förra våren.Är det något vi kan önska oss av det nya året så är det färre skador då vi ännu har tre ordinarie backar ur spel; Bonucci, Dani Alves och Alex Sandro . Lägg där till att Benatia är iväg för att spela Afrikanska mästerskapen, liksom den defensivt skicklige Lemina, och det står klart att de försvarsproblem som Juventus hittills övervunnit är större än laget får credit för.Tack och lov återvänder Andrea Barzagli efter sin axelskada och kommer troligtvis att kliva rakt in i försvaret på bekostnad av Daniele Rugani . Nyförvärvet Tomas Rincon förväntas starta på bänken men tippas få speltid redan på söndag. Vissa menar att han rent av fightas med Sturaro om en plats i startelvan. I övrigt verkar det som att Allegri kommer att fortsätta så som han avslutade det förra året, med en 4-3-1-2-uppställning där Pjanic agerar trequartista bakom argentinarna Dybala och Higuain. Möjligheten finns dock att Allegri låter Mandzukic starta tack vare sin fina form den senaste tiden, vilket kan innebära ett tremannaanfall. Patrice Evra förväntas starta på vänsterbacken, trots att han omgärdats av ihärdiga transferrykten den senaste veckan.Preliminär startelva, Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Evra; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Dybala, HiguainBolognas hade före uppehållet två raka matcher utan förlust, där man hållit nollan i båda, vilket måste ses som lite av en formtopp för Donadonis mannar. Den femtondeplats som Bologna just nu parkerar på måste trots allt ses som en besvikelse. En av de avgörande faktorerna till den svaga poängskörden har varit det dåliga bortaspelet, man har bara mäktat med två vinster på bortaplan, varav matchen mot Pescara i förra omgången.Donadoni kommer med all säkerhet att ställa upp det vanliga 4-3-3 med lågt fallande yttrar i Rizzo och Krejci då Simone Verdi fortfarande går skadad. På skadelistan finns även Umar Sadiq och saknas gör även Saphir Taïder som spelar Afrikanska mästerskapen. Adam Masina , som ryktats ersätta Evra i Juventus, startar på vänsterbacken.Senaste mötena med Juve har inte gått Bolognas väg, faktum är att man inte besegrat Bianconeri på fem år, utan förlorat fem och spelat tre oavgjorda på de åtta senaste matcherna. Juventus har vunnit 14 av de senaste 15 hemmamötena mot Bologna. Samtidigt har Juventus nio segrar av nio möjliga hemma på Juventus Stadium den här säsongen (och 25 raka om man räknar förra säsongen), vilket gör att bortalagets chanser känns klart begränsade, särskilt som man räknar in Bolognas undermåliga bortafacit.Preliminär startelva, Bologna (4-3-1-2): Mirante; Krafth, Maietta, Gastaldello, Masina; Dzemaili, Viviani, Nagy; Rizzo, Destro, KrejciJag förväntar mig att Juventus börjar det nya året med en maktdemonstration. Jag räknar med att man för spelet och pressar aggressivt och anfaller Bologna i våg efter våg för att få oss fans att glömma Supercoppafinalen mot Milan. Bologna är ett lag som tenderar att begå misstag på egen planhalva, något som Juve har expertkunskap på att straffa. Jag tror inte att Allegri kommer att tveka med att släppa på allt han har i offensiv väg mot Bologna, om inte från start så i alla fall i ett tidigt skede om resultat uteblir. Detta dels för att lägga Qatar bakom sig men framför allt som en maktdemonstration inför sig själva och alla andra så att det nya året startar med en rejäl skjuts i rätt riktning.Söndag 8/1, 20:45.Juventus Stadium, Turin.TV: Viaplay.Tips: 3-0.

0 KOMMENTARER 131 VISNINGAR 0 KOMMENTARER131 VISNINGAR ADAM YNGVESSON

2017-01-06 23:22:51

ANNONS:

Fler artiklar om Juventus

Juventus

2017-01-06 23:22:51

Juventus

2017-01-06 18:23:00

Juventus

2016-12-25 15:02:00

Juventus

2016-12-22 17:16:55

Juventus

2016-12-18 11:33:13

Juventus

2016-12-16 22:27:32

Juventus

2016-12-12 15:17:18

Juventus

2016-12-12 09:46:37

Juventus

2016-12-10 19:57:10

Juventus

2016-12-08 00:48:30

ANNONS:

Fyra poäng ned till Roma, en bedrövlig final i Qatar, all revanschlust och all vrede ska gå ut över Bologna. Det är ett nytt år, men Juventus är fortfarande Italiens bästa lag. Det måste bevisas på söndag kväll.Nyheter, uppdateringar och skvaller om Juventus. Notizie Juve uppdateras kontinuerligt med rapporter om Juventus. Eftersom artikeln kommer användas under hela säsongen har vi inget kommentarsfält, utan hänvisar diskussion och kommentarer till forumet.Omotiverade fotbollsspelare är sämre än dåliga fotbollsspelare. Och vad är mer motiverande än att förlora två raka matcher mot en av dina historiskt sett största rivaler?Det är snart dags för årets sista framträdande för de svartvita och vi avslutar året med inget mindre än en Supercoppa-final!Ettan mot tvåan i tabellen ger alltid lite extra krydda till en match. Speciellt när tvåan stavas Roma och ettan Juventus. Rivaliteten går inte att ta miste på; i dessa möten slår det gnistor i varenda löpduell, varenda närkamp. Gårdagens match var mer intensiv än välspelad, men vad gör väl det när det slutar med tre välsmakande poäng igen?Vargarna från Rom kommer till Turin för en tidig seriefinal, och mycket talar för en spännande duell!En paradox är en oöverenstämmelse mellan vad en teori utsäger och vad sunda förnuftet förväntar. Det var känslan inför matchen mellan Torino-Juventus. Det är derbydags och det är alltid något speciellt i luften. Teorin pekade på att matchen skulle bli oviss med två formstarka lag med spets skulle möta varandra och man inte kunde säga vem som skulle gå vinnande. Det sunda förnuftet då, säger alltid att Juventus till slut vinner.Porto och Real önskemotstånadare - av olika skäl.På söndag klockan 15.00 möts Juventus och Torino i en på förhand mycket intressant match. Båda lagen siktar högt i vad som kan bli det mest kvalitativa turinderbyt på flera år.På söndag är det Derby della Mole, och Juventus är ”bara” fyra poäng före Roma och Milan. Åttondelsfinalen i Champions League var redan klar. Därför vilade Mister Allegri så många startspelare han bara vågade. Samtidigt låg förra årets debacle i sista omgången, mot ett redan utslaget Sevilla, fortfarande kvar som ett hotande minne. För att vinna gruppen, och slippa möta säg Bayern München i åttondelsfinal, krävdes tre poäng eller poängtapp av Sevilla borta mot Lyon. Sevilla var vårt störta hot i