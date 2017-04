Inför Juventus-Genoa: Juve laddar om i jakt på revansch

Efter den förkrossande 3-1-förlusten i höstas söker Juventus revansch mot Genoa, bara dagar efter det att de svartvita slagit ut Barcelona ur Champions League. Utmaningen för Juventus del blir att hitta tillräckligt med motivation och fokus. Juve går naturligtvis för seger, i jakten på en förlängd hemmasvit och en sjätte scudetto i följd.

Genoa

Laget ligger i dagsläget på 15:e plats i tabellen och har de senaste omgångarna genomlidit en verklig ökenvandring, med fyra raka förluster innan de i förra veckan till slut lyckades få till ett tämligen starkt 2-2-resultat mot Lazio. Genoas kraftiga svacka innefattar både en blytung derbyförlust mot Sampdoria och en fullständigt katastrofal bottennotering i form av ett 5-0-debacle mot Atalanta. Men nu går det alltså kanske att ana ljuset i slutet på tunneln för staden Genuas rödblåa befolkning. Därför lämpar det sig lite extra dåligt att ställas mot ett storspelande Juventus just den här helgen. Genoa har nämligen en milt uttryckt tuff nöt att knäcka, då man ska ge sig på kamikazeuppdraget att begrava Juventus rekordlånga svit (32 stycken) av hemmasegrar. En övermäktig uppgift, kan tyckas, men då glömmer man att Genoa faktiskt redan besegrat Juventus denna säsong, i en med svartvita ögon sett horribel tillställning på Luigi Ferraris, vilken slutade 3-1 till hemmalaget. Genoa har alltså redan bevisat sig kunniga en gång denna säsong, frågan nu är om de kan frambringa en till sådan bragdinsats?



Mannen som har som arbete att svara ja på frågan ovan heter Ivan Juric. Sedan den senaste matchen lagen emellan har han både hunnit få sparken och bli återanställd, i vad som får betraktas som ett impulsivt avsnitt av klubbens historia. Han tenderar att spela 3-4-3 och förfogar över en nästan hel trupp, sånär som på långtidsavstängda Armando Izzo och Mauricio Pinilla, samt den allvarligt skadade landslagsmålvakten Mattia Perin. Lagets främsta offensiva hot är Giovanni Simeone, med 11 fullträffar i Serie A (dock har få av dem gjorts under vårsäsongen). I truppen finns även till exempel Goran Pandev, Oliver Ntcham och Diego Laxalt, men några verkliga stjärnor saknas.



Juventus

Den gamla damen kommer som bekant från ett urstarkt dubbelmöte mot Barcelona i Champions League, så formen är med andra ord mycket god. I kraft av några gynnsamma resultat förra helgen är nu serieledningen dessutom åtta poäng stor igen. Max Allegri, som efter insatsen mot Barcelona i allt större utsträckning börjat nämnas som en av fotbollens största taktiker, har under våren hittat fullständigt rätt genom att tillämpa en 4-2-3-1-uppställning. Knäskadade Marko Pjaca är den ende indisponibla spelaren i truppen, i övrigt är det svartvita manskapet fulltaligt. Det ser alltså vasst ut, såhär på förhand. Juventus utmaning ligger heller inte i att sätta försvarsspelet eller få till passningskombinationerna, allt sådant finns redan på plats. Istället måste Juve övervinna topplagets förbannelse och lyckas ladda om mentalt inför vad som för Buffon och gänget är en match i mängden, medan den för motståndarna i princip är årets match. Förlusten i höstas bör vara motivation nog, men svårigheten i att tända till inför alla matcher, stora som små, under denna hektiska matchperiod bör inte underskattas.



Hur Juventus startar i hemmatmatcherna mot klubbarna på tabellens undre halva är aldrig lätt att sia om då spelare ofta vilas och startelvan sällan är den starkaste möjliga. Troligen blir det en blandning av breddspelare som vikarierar för vilande startlirare, ihop med en del a-lagsstjärnor. Till exempel huserar nästan alltid reservspelare på ytterbackspositionerna, medan Higuaín och Dybala brukar spela i även dessa matcher, på grund av avsaknaden av ersättare för dessa.



Matchen

Den spelas 20.45, söndag kväll på Juventus Stadium i Turin. Om man vill följa matchen hemifrån TV-soffan görs detta på Viasat Fotboll eller på Viaplay. Jag tror Juventus klarar av att tända till och ror hem en stabil 2-0-seger, men en mycket större målfest än så tror jag inte på med veckans urladdning i åtanke.



Forza Juve!



Troliga startelvor



Juventus (4-2-3-1): Buffon – Asamoah, Chiellini, Benatia, Lichtsteiner – Lemina, Pjanic – Mandzukic, Dybala, Cuadrado – Higuaín



Genoa (3-4-3): Lammana – Muñoz, Gentiletti, Burdisso – Laxalt, Ntcham, Veloso, Lazovic – Pandev, Simeone, Rigoni