Inför Juventus-Lazio: Viktigt med seger för att hålla avståndet till utmanarna!

På söndag är det lunchmatch som gäller. Avspark klockan 12:30 på Juventus Stadium. Gästerna är fjärdeplacerade Lazio som änsålänge har en väldigt fin säsong bakom sig. Efter det senaste debaclet mot Fiorentina är seger det enda som räknas.

kommer till söndagens lunchmatch efter vad som måste benämnas som en relativt turbulent vecka. Efter den direkt pinsamma 2-1 förlustgen mot Fiorentina på söndagskvällen lanserades den nya klubbloggan någon dag senare. Den nya loggan eller "brandet" har medfört många besvikna supportrar runt om i världen. Samtidigt pratar Van Basten om att slopa offsideregeln och införa amerikanska straffsparkar och den moderna fotbollen gör sig påmind allt oftare. Efter några rätt omskakande dagar känns det därför extra viktigt att gruppen enas och målmedvetet tar sig an vad som på förhand kan bli en tuff uppgift.har nämligen en fin säsong bakom sig och Simone Inzaghis inverkan på laget har gett resultat. En stark och trygg defensiv kan bli svår för Juventus att knäcka om inte Dybala och co är på topp. Utöver den trygga defensiven har Lazio vassa kontringsspelare där exempelvis en sån som Immobile har hittat tillbaka till gammal fin målform. Anfallaren har stått för elva fullträffar denna säsong. I Biglia har de dessutom väldigt fina fötter och om Felipe Anderson är på humör så är han alltid ett hot. Lazio har tre raka segrar men de har trots sin fjärde plats haft svårt mot de bättre lagen i ligan vilket talar för Juventus. Lazios statistik mot just Juventus är dessutom ingen munter läsning för laziali. De fem senaste mötena har slutat med idel svartvita segrar och Lazio har inte lyckats besegra den gamla damen i ligan på de senaste 24 matcherna. Dessutom trivs formtoppade Higuain otroligt bra mot det ljusblå laget från huvudstaden. På de 7 senaste ligamötena har han mäktat med 11 mål.För Juventus saknas Alex Sandro (mycket tråkigt) och Stefano Sturaro (inte riktigt lika tråkigt) på grund av avstängningar.Benatia och Lemina medverkar i de afrikanska mästerskapen och Dani alves är skadad sen tidigare. Dessutom tvingas Marchisio avstå matchen på grund av en mindre muskelskada. Enligt rapporter ska han kunna vara tillbaka redan i veckan i Coppakvarten mot Milan . I Lazio saknas Keuta och Lulic.Probabile formazione:Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Khedira, Hernanes, Rincon; Pjanic; Dybala, Higuain.Lazio (3-4-2-1): Marchetti; Bastos, De Vrij, Wallace; Patric, Parolo, Biglia, Radu; Milinkovic-Savic, F. Anderson; ImmobileMatchen:Vi supportrar kräven givetvis en helt annan inställning hos spelarna än den senast mot Fiorentina. Men det krävs inte bara inställning och vilja. Det krävs att spelarna försöker hitta varandra med passningar längs marken. Mot Fiorentina tjongades bollen upp till anfallare som inte är intresserade av den sortens fotboll. Att 3-5-2 inte fungerat i Europa är vi många som är medvetna om men faktum är att det även på allvar börjar bli tröttsamt att se den typen av formation i ligaspelet. I matchen mot Viola saknades även Miralem Pjanic mycket, framförallt i rollen som trequartista eftersom han i den rollen hittar bra ytor för sig själv, mellan motståndares mittfält och försvar, för att ta emot bollen, utmana motståndare och distribuera den vidare mot Dybala och Higuain eller gå på egna avslut. Mot Lazio tror jag att bosniern (som steppat upp den senaste tiden och börjat se så där fin ut som han kunde vara i Roma ) kan få en viktig roll för att lösa upp Lazios stabila defensiv. Avståndet mellan våralagdelar blir för stora när 3-5-2 används anser jag. Samtidigt måste försvarana vara väldigt noggranna på Lazios farliga omställningsspel. Det kan bli en mycket tuff match men för Juventus är seger det enda som räknas.Fino alla fine! Forza Juventus!Matchinfo:Domenica 22/1, 12:30.Juventus Stadium, TorinoTV: Viaplay

