2017-01-25 20:45

Juventus - Milan



Inför Juventus – Milan (Coppa Italia): Dags för kvartsfinal i den inhemska cupen!

Juventus ställs mot Milan i den italienska cupen utan ett par tongivande spelare. En match som har redan sålt ut tre dagar i förväg och en match som kommer ha det där lilla extra! Juventus visade fin form senast mot Lazio, men nu är det Cup-match och då kan allt hända. Snacka om spänning!

Juventus

Juventus kommer till spel utan Buffon, Marchisio, Evra, Lemina och Benatia.

Benatia och Lemina är inte tillgängliga pga de afrikanska mästerskapen. Evra verkar ha hamnat i en konflikt med klubben efter petningen ur CL-truppen och ryktas vara på väg bort. Marchisio har lite känningar från senaste matchen och stod över gårdagens träning och kommer inte finnas med i truppen. Buffon kommer vila och Neto kommer stå mellan stolparna.

Sist lagen möttes var i SuperCoppa Italia där Milan vann på straffar. Juventus sista match i cupen mot Atalanta lämnade lite frågetecken. Visserligen vann de matchen med 3-2 men det var just att laget släppte in två mål på hemmaplan som fick vissa att höja lite extra på ögonbrynen. Det var längesen Juventus släppte in två mål på hemmaplan men nu är det annorlunda mot Milan och när det kommer till stormatcher brukar Juventus höja sig ett par nivåer.



Allegri sa tidigare på presskonferensen att Pjaca inte kommer starta och att Juventus kommer rotera lite inför matchen pga det tighta spelschemat då det väntas en tuff match mot Sassuolo på söndag. Vidare sa mister att Chiellini är ett frågetecken inför matchen men att Bonucci kommer att spela. Han poängterade även att det är dumt att ifrågasätta Buffons kram och lovord över domare Tagliavento och att i Italien fokuserar man inte mycket på spelarnas insatser utan mer på det som händer utanför matchen. Bra sagt Allegri!

Hur Allegri vill köra för formation eller startelva framgick inte direkt på presskonferensen. Det pratas om 4-3-3, 3-5-2 eller 4-2-3-1 med Pjanic offensivt. Jag tror inte längre på 3-5-2 och det verkar som att Allegri kommer skrota den taktiken i framtiden.



Juventus har tagit ut följande trupp:

Chiellini, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Higuain, Hernanes, Alex Sandro, Mattiello, Barzagli, Mandzukic, Bonucci, Pjaca, Dybala, Asamoah, Dani Alves, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Rincon, Audero, Del Favaro, Muratore.



Milan

Milan kommer senast från en seger mot Torino i cupen (2-1) och nu har man även tagit in Deulofeu på lån. Han är uttagen till truppen och det återstår att se om han kommer att spela från start. Niang finns inte med i truppen och det ryktas att han kan vara på väg bort. Montella sa tidigare på presskonferensen att han hoppas Juventus kommer vara arga och revanschsugna efter senaste mötet då det är då Juventus kan vara sårbara. Milan kommer dock få det tufft då Juventus är så himla hemmastarka. Men allt kan hända då detta är som en ”final”.

Milan har tagit ut följande spelare till matchen:

Målvakter; Donnarumma, Plizzari, Storari

Försvarare; Abate, Antonelli, Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

Mittfältare; Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa, Mati Fernandez

Anfallare; Bacca, Deulofeu, Lapadula, Suso



Juventus (4-3-3): Neto; Barzagli, Rugani, Bonucci, Alex Sandro, Rincon, Pjanic, Sturaro, Cuadrado, Mandzukic, Dybala.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Calabria; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura.



Matchen

Jag hoppas att Juventus kan fortsätta på den inslagna vägen och avancera till Semifinal. Självklart får Juventus ses som favoriter men som Allegri sa kan allt hända då detta är en som en final som kan pågå i 120 minuter. Det gäller för spelarna att visa god kondition samt att hålla huvudet högt hela vägen. Juventus kommer att behöva rotera och kommer inte kunna ställa upp med starkaste laget på pappret. Med tanke på det och att Milan vann senaste mötet kan det finnas risk för psykologiskt övertag för Milan (sett från Juventus-ögon). Hur som helst kommer det bli ytterst spännande och det är nu TIM CUP går in i den spännande fasen. Vinnare i matchen kommer möta Napoli i semifinal.



Matchinfo

När? Onsdag 25/1 kl 20:45

Var? Juventus Stadium

Domare? Massimiliano Irrati

