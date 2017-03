Inför Juventus-Milan: Toppmatch i Turin, historiskt sett åtminstone...

Det har blivit dags för match mellan de två största lagen i Italien historiskt sett. För värdskapet står Juventus - mitt inne i den kanske mest framgångsrika perioden i klubbens historia - och gästar gör Milan som med ljus och lykta söker efter sin förlorade identitet som topplag.

Jag blev juventino i början av nittiotalet. Det handlade om spelare som Peruzzi, Ferrara, Kohler, Fortunato (1971-1995) och Torricelli. Längre fram i banan fladdrade en gudomlig hästsvans omkring, flankerad av en silverräv och en yngling vid namn Del Piero. På mitten styrde Paulo Sousa spelet under en säsong innan han ersattes av en viss Zinedine Zidane - båda numera tränare.När Juventus efter några torftiga år vann ligan 1995 och därmed påbörjade en ny framgångsperiod avbröt man den prenumeration på ligatitlar Milan haft i tre år. Resten av nittiotalet var i mångt och mycket en kamp de lagen emellan. Milans vackra spel mot Juventus obarmhärtiga maskin. Maldini, Costacurta, Savicevic, Boban och Weah mot Montero, Deschamps, Zidane, Tacchinardi och Del Piero. Fantastiska spelare. Kampen fortsatte även under 00-talet tills den stoppades av juridiska processer och andra, tidigare svagare lag tillfälligt kunde ta över.Varför skriver jag om det här då? För att när Juventus och Milan möts lever dessa minnen upp, och trots Milans nuvarande fattiga period resultatmässigt vill jag se dessa matcher som en stormatch, även om det kan vara svårt. Vissa namn i Milans laguppställning ställer till det för mig, det måste jag erkänna. Färgerna på tröjorna är dock detsamma, Milan är fortfarande Milan, och Juventus är onekligen fortfarande Juventus.Milan ligger för närvarande på sjunde plats i tabellen. Tre poäng bakom Lazio på fjärdeplats och ytterligare fyra upp till Champions League - kvalplats. Montellas unga gäng har trots allt gjort det ganska bra hittills i år. Trots turerna med de kinesiska affärsmännen som köpt klubben, inte köpt klubben, köpt klubben igen, nähä, inte köpt klubben, så har man häng på topp-placeringar. Denna fars torde rimligtvis påverka spelarna negativt men på senare tid har vinsterna kommit ändå, närmare bestämt fyra vinster och en oavgjord de senaste fem matcherna.Nyförvärvet Deulofeu har imponerat och Bacca gör mål när det behövs trots vissa svackor. Milans i mina ögon bästa spelare Bonaventura är dock långtidsskadad vilket får ses som ett stort avbräck. Saknas gör också Montolivo och Abate. Det talas om att Roma gnoli något oväntat kommer spela vänsterback. Locatelli, som avgjorde höstens match lagen emellan, har dragits med feber i veckan men finns att tillgå om Montella så vill.I Juventus senaste match kom man undan med en poäng borta mot ett Udinese som imponerade. En missräkning för de svartvita från Turin, givetvis. Spelet hackade, spelarna kändes loja och håglösa. En anledning till den sämre prestationen i Udine är troligtvis det flerfrontskrig Juventus just nu befinner sig i. Slutspurt i Champions League (match mot Porto på tisdag), ligacupen och ligan. Mycket energi som går åt och säkerligen många tankar som flyger kors och tvärs. Mot Milan behövs dock full koncentration om seger ska bli ett faktum då Milanspelarnas motivation lär vara på topp.Chiellini har inte blivit kvitt sin lårskada, så mittbackar blir Bonucci plus någon av Barzagli, Rugani eller Benatia, enligt Allegri ligger Benatia närmast en startplats. Saknas gör också Cuadrado som är avstängd vilket torde bana väg för Pjaca på högerkanten, även om Allegri under torsdagens presskonferens nämnde att även Dani Alves kan spela på Cuadrados plats. Personligen hoppas jag på Pjaca som stundtals visat på bra spel, även om hans attityd på planen kan förbättras.På mitten är Sturaro fortfarande indisponibel men Lemina är redo för spel. Allegri har tidigare vilat Pjanic inför Champions League- matcher och så kan det bli även denna gången. Kanske vore det en god idé att låta givne Khedira få sällskap av Marchisio, en spelare som på grund av sin bakgrund som lång och trogen Juventino bör förstå vikten av att vinna över Juventus historiskt sett främsta rival. Triaden Dybala, Mandzukic och Higuain där framme rubbar ingen på, däremot nämnde Allegri att unge anfallaren Kean, som lovordades av vår sluge tränare, finns som ett alternativ på bänken.Vi har ett fullsatt Juventus Stadium att se fram emot, publiken kommer göra sitt för att göra det här till en minnesvärd match. Även om man helst skulle vilja vara på plats får det duga med att se matchen på tv. Viasat Premium Sport sänder matchen och givetvis även Viaplay som bekant visar samtliga matcher i Serie A Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Benatia, Alex Sandro ; Khedira, Marchisio; Pjaca, Dybala, Mandzukic; Higuain.Milan: Donnarumma; De Sciglio, Paletta, Zapata, Romagnoli; Pasalic, Sosa, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu...Dybala, hans vänsterdoja är Gandalfmagisk......och Deulofeu, blink and you'll miss him.Trevlig underhållning och må det bästa laget vinna!