Inför Juventus-Palermo: Inte ska väl Palermo kunna hota?

Ett formtoppat Juventus med nio raka segrar tar under fredagskvällen emot artonde-placerade Palermo och hemmalaget är naturligtvis skyhöga favoriter. Men även om det här är en match som på pappret ska vinnas utan några större problem så ska jobbet även göras på planen, precis som alltid.

Bianconeri kommer som sagt till match med nio raka segrar i bagaget och stämningen i truppen tycks i nuläget vara väldigt positiv. Tränare Max Allegri fick under torsdagens presskonferens många frågor angående nästa veckas Champions League batalj mot FC Porto men förklarade att man i nuläget endast fokuserar på Palermo, och att det är genom dessa matcher man vinner titlar. Sunt tänkande från allas vår Allegri. Juventus inför

Juve kommer till match utan skadade Giorgio Chiellini och Andrea Barzagli medan Mario Mandzukic är avstängd. Utöver dessa namn är truppen intakt och det ser ut som att Allegri väljer att fortsätta med sin 4-2-3-1 uppställning. Under samma presskonferens bekräftade Allegri att Buffon startar i kassen, att någon av Benatia eller Rugani kommer att spela från start i mittlåset tillsammans med Bonucci och att Sturaro kommer att medverka, antingen från start eller genom ett inhopp. Mycket mer än så valde Allegri att inte dela med sig av och med tanke på nästa veckas Champions League omgång kan man tänka sig att det blir en hel del rotation. Värt att notera är även att Leonardo Bonucci gör sin 300:e match i Juventuströjan, en spelare som växer som Juventusprofil för varje framträdande han gör vad det känns. När Leo väljer att lägga skorna på hyllan om förhoppningsvis många många år är jag säker på att han kommer att hyllas som Juventuslegend på samma sätt som exempelvis Ciro Ferrara. En äkta bandiera helt enkelt. Förmodad Juventus-elva: Juventus (4-2-3-1) : Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Sturaro, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Pjaca; Higuain. Palermo inför

Rosanero har haft det jobbigt på senare tid, eller egentligen under hela säsongen om man ska vara sådan. Laget parkerar på en svag artondeplats med hela åtta poäng upp till strecket och nästan allt tyder på att Palermo spelar i Serie B säsongen 2017/18. Som om inte det vore nog så förfogar tränare Luis López över en skadedrabbad trupp där man till matchen saknar Goldaniga, Pezzella Fulignati, Rajkovic, Giuliano, Lo Faso och det svenska nyförvärvet Stefan Silva. López tros välja någon form av 4-3-3 uppställning enligt följande: Palermo (4-3-3) : Posavec; Rispoli, Morganella, Gonzalez, Aleesami; Henrique, Jajalo, Chochev; Embalo, Nestorovski, Trajkovski. Matchen

Juventus kommer naturligtvis vara spelförande under matchens alla 90 minuter och vara det lag med de hetaste målchanserna. Palermo kommer som så många andra lag som besöker Juventus Stadium att rikta in sig på kontringar och kanske kan man skapa en och annan chans på detta sätt genom exempelvis vindsnabbe Carlos Embalo på högerkanten. Juventus är som sagt annars solklara favoriter och allt annat en tre poäng till hemmalaget i den här matchen får betraktas som en jätteskräll. Matchinfo

När: Fredag 17/2, 20.45.

Var: Juventus Stadium, Turin.

Domare: Marco Di Bello.

TV: Viaplay.

?Tips: 3-0 Bianconeri. Fino alla fine, forza Juventus!

0 KOMMENTARER 198 VISNINGAR 0 KOMMENTARER198 VISNINGAR CALLE LARSSON

På Twitter: clarsson95

2017-02-16 23:03:35

ANNONS:

Fler artiklar om Juventus

Juventus

2017-02-16 23:03:35

Juventus

2017-02-13 11:29:31

Juventus

2017-02-12 11:05:51

Juventus

2017-02-08 20:41:38

Juventus

2017-02-07 19:50:04

Juventus

2017-02-06 10:07:55

Juventus

2017-02-05 11:51:41

Juventus

2017-01-29 19:10:11

Juventus

2017-01-29 10:04:40

Juventus

2017-01-29 08:00:00

ANNONS:

Ett formtoppat Juventus med nio raka segrar tar under fredagskvällen emot artonde-placerade Palermo och hemmalaget är naturligtvis skyhöga favoriter. Men även om det här är en match som på pappret ska vinnas utan några större problem så ska jobbet även göras på planen, precis som alltid.Formen var fin men bortamatchen lurig den här söndagen. Lyckligtvis gjorde den gamla damen ett väldigt proffsigt jobb och vände hem från ön med tre friska pinnar. Det kan vi tacka 90-miljonersmannen från Argentina för.Kvällsmatch mot Italiens mest utpräglade hemmalag.Ett reservbetonat Juventus mot nästjumbon Crotone på ett sjaskigt Stadio Ezio Scida 18:00, mitt emellan kvällsmat och läggning av barnen, en blåsig och kall onsdagkväll. Det är jag som ska skriva efterrapporten? Ok, visst Arman, jag är alltid redo. Jag är Padoin.Det är dags att ta igen matchen som sköts upp på grund av Supercoppa Italiana. Juventus ställs mot bottengänget Crotone i en match som de svartvita från Turin förväntas vinna utan problem. Här har ni förutsättningarna inför onsdagens match.?Söndagskväll och italienskt derby, Serie A blir inte bättre än så här. Speciellt inte när Juventus går segrande ur striden med tre färska pinnar i bagaget. Men det var långtifrån en spikrak resa dit.Det är dags för Juventus att ta emot ärkerivalen Inter. Två lag i strålande form ska ut och visa sig från sina bästa sidor i kvällens drabbning.Juventus var starka i eftermiddagens möte med Sassuolo. Mål av Higuaín och Khedira säkrade segern och förluster för Milan och Roma gör att Juventus leder serien med större marginal än innan omgången.Idag beger sig Juventus till Mapei Stadium i Emilia Romagna för att försöka ta tre poäng mot ett Sassuolo i form. Senast lagen möttes blev det hemmaseger för den gamla damen med 3-1 efter bland annat en doppietta av Higuain. Avspark denna gång är 15:00 och förväntningarna är höga nu när Mister Allegri verkar ha hittat rätt med den nyprövade 4-2-3-1 formationen.Nyheter, uppdateringar och skvaller om Juventus. Notizie Juve uppdateras kontinuerligt med rapporter om Juventus. Eftersom artikeln kommer användas under hela säsongen har vi inget kommentarsfält, utan hänvisar diskussion och kommentarer till forumet.