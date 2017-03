Inför Juventus-Porto: Bra utgångsläge inför åttondelsfinal nummer två

Juventus har 2-0 med sig från bortamötet då de välkomnar FC Porto till hemmaborgen Juventus Stadium. Porto är, precis som Juventus, i god form och portugiserna lär dessutom vara anfallsvilliga då de behöver göra minst två mål. Det är med andra ord upplagt för en bra match klockan 20.45 på tisdag kväll.

Porto

Den portugisiska storklubben går som ett spett i ligan, med nio raka vinster och fem raka hållna nollor. Formen är således mycket god, vilket naturligtvis är en absolut förutsättning för att laget överhuvudtaget ska ha någon chans att nå avancemang till Champions Leagues kvartsfinalspel. Laget har tagit sig till åttondelsfinal genom att först besegra Roma i ett dramatiskt play-off-möte och därefter sluta tvåa i en grupp med Leicester, Club Brügge och FC Köpenhamn. Porto tränas av Nuno Espírito Santo, som tidigare haft ansvaret för bland andra Valencia. Han är extremt flexibel när det kommer till val av formation. I hemmamatchen mot Juventus ställde han upp med en 4-1-3-2-uppställning, men han kan precis lika gärna komma att matcha såväl ett 4-3-3-system som en 4-2-3-1-uppställning i mötet på tisdag.

Lagets största stjärnor är målvaktslegendaren Iker Casillas, balansmittfältaren Danilo, spelfördelaren Hector Herrera, yttern Yacine Brahimi och lagets skyttekung André Silva. Dessvärre för portugiserna är både Herrera och Danilo osäkert startande på grund av skador, även om båda två är inkluderade i truppen mot Juventus, vilket gör det troligt att de trots allt kommer spela. Joao Costa saknas i matchtruppen på grund av skada, samtidigt som vänsterbacken Alex Telles naturligtvis är avstängd efter sin milt uttryckt onödiga utvisning i första mötet med Juve.



Juventus

Italiens dominanta fotbollsmakt kommer närmast från en dramaturgiskt perfekt uddamålsseger mot Milan, där Dybala slog in 2-1 på straff i den 97:e matchminuten. Bortsett från 1-1-resultatet borta mot Udinese i omgången dessförinnan och det faktum att spelet har sett lite haltande ut i de två nämnda matcherna, så är Juventus i god form. Ligaledningen är hela åtta poäng stor och Den gamla damen går av allt att döma mot en sjätte ligaseger i följd. Tränare Max Allegri har som bekant tillämpat en 4-2-3-1-uppställning den senaste tiden och kommer ha tillgång till en nästa helt frisk trupp mot Porto. Stefano Sturaro är det enda skadeavbräcket och några avstängningar finns inte.

Med detta i åtanke skulle jag tro att Allegri väljer att ställa upp med en backlinje som från vänster utgörs av Asamoah, Bonucci, Benatia och Dani Alves. Visserligen gick Benatia ut med en eventuell skadekänning i matchen mot Milan, men då han spelade så bra som han gjorde och det inte har rapporterats ytterligare om någon skada så tror och hoppas jag på marockanen från start. Chiellini kan givetvis finnas med, men hans skadeproblem den senaste veckan gör att jag tror att han börjar på bänken. De två defensiva mittfältarna brukar och lär vara Khedira och Pjanic, men med tanke på att Juve spelar på resultat och att Pjanic dessutom var ganska dålig mot Milan, så är det inte omöjligt att Allegri väljer Marchisio istället för den bosniske eleganten och därmed en något defensivare framtoning. Higuaín är lika given på topp som Buffon är mellan stolparna, Dybala i rollen som trequartista känns självklart och även Cuadrado lär starta ute på sin högerkant, men vem som håller till ute på den vänstra motsvarigheten är inte fullt lika givet. Här skulle Pjaca kunna starta, likaväl som Alex Sandro och man kan även tänka sig en rockad där Asamoah spelar här och Alex Sandro som vänsterback. Min gissning är ändå att Alex Sandro spelar här, då Pjaca var väldigt trubbig mot Milan och Asamoah saknar sin brasilianske kollegas offensiva egenskaper. Mandzukic är visserligen uttagen till matchen, men då han rapporterades ha magsjukeliknande symptom så sent som i fredags känns det tveksamt om han är pigg nog för att spela från start.



Matchen

Matchen spelas 20.45 på tisdag kväll på Juventus Stadium. Från första mötet har Juventus med sig en 2-0-ledning, vilket ger de italienska mästarna ett ypperligt läge att gå vidare. Tillställningen går att se på Viasat Fotboll eller Viaplay. Med tanke på att Porto kommer tvingas anfalla mer eller mindre från första stund tror jag att de kommer öppna upp sig alltför mycket defensivt. Juventus är tillräckligt skickligt för att utnyttja detta, så jag gissar på en ny 2-0-seger och totalt 4-0 till Juventus. Det är verkligen ingen enkel match som väntar för de zebrarandiga, men det fina utgångsläget i kombination med Juves styrka på hemmaplan gör ändå att jag tror på en stabil seger. Troliga startelvor

Juventus (4-2-3-1): Buffon - Asamoah, Benatia, Bonucci, Dani Alves - Khedira, Pjanic - Alex Sandro, Dybala, Cuadrado - Higuaín Porto (4-1-3-2): Casillas - Layún, Marcano, Monteiro, Pereira - Danilo - Brahimi, Neves, Herrera - Silva,

0 KOMMENTARER 145 VISNINGAR 0 KOMMENTARER145 VISNINGAR HUGO OLSSON

2017-03-13 20:40:36

ANNONS:

Fler artiklar om Juventus

Juventus

2017-03-13 20:40:36

Juventus

2017-03-10 23:51:00

Juventus

2017-03-10 09:46:00

Juventus

2017-03-05 17:34:00

Juventus

2017-03-03 17:32:36

Juventus

2017-03-01 09:31:37

Juventus

2017-02-27 23:53:39

Juventus

2017-02-26 00:48:42

Juventus

2017-02-23 07:22:00

Juventus

2017-02-22 01:58:20

ANNONS:

Juventus har 2-0 med sig från bortamötet då de välkomnar FC Porto till hemmaborgen Juventus Stadium. Porto är, precis som Juventus, i god form och portugiserna lär dessutom vara anfallsvilliga då de behöver göra minst två mål. Det är med andra ord upplagt för en bra match klockan 20.45 på tisdag kväll.Mästarnas derby, eller il derby dei campioni som det så vackert heter på italienska, slutade till slut med vinst efter en het och fartfylld tillställning på Juventus Stadium. Den Gamla Damen fick sin revansch från förlusten på San Siro i höstas efter en väl genomförd insats med extra plus för La Joya Paulo Dybala.Det har blivit dags för match mellan de två största lagen i Italien historiskt sett. För värdskapet står Juventus - mitt inne i den kanske mest framgångsrika perioden i klubbens historia - och gästar gör Milan som med ljus och lykta söker efter sin förlorade identitet som topplag.Ett för dagen ofokuserat och ointresserat Juventus fick till slut med sig en poäng från Friuli efter en grisig och halvtråkig tillställning. Den Gamla Damen kom inte alls upp i nivå och efter 90 minuter var det bara att erkänna att 1-1 var ett fullt rättvist resultat.När ligans två svartvitrandiga lag möts på söndag är förutsättningarna solklara. För hemmalaget ser allting nattsvart ut just nu, medan gästerna seglar fram på vitskimrande moln på alla fronter. Vi förväntar oss en kontrasternas match, och tre nya poäng att hämta hem till Turin i jakten på den sjätte raka scudetton.Det är mycket för Juventus nu. Ligaspurt, Champions League- slutspel och, som om det inte vore nog, dessutom semifinal i ligacupen mot formstarka Napoli. På tisdagkvällen gästade napolitanarna Turin och vi som lyckades hitta en stream på internet bjöds på en underhållande match fylld av känslor.Det är dags för den första av två semifinal möten i cupen mot Napoli. Två lag som kommer in i matchen med olika uppladdningar bakom sig.Juventus har haft obegripligt svårt att komma tillbaka till ligaspel efter Champions League-matcherna och man erkände att laget var slitet inför mötet med sjuttondeplacerade Empoli. Men dessa faktorer spelade föga roll den här aftonen då Juventus utökade sitt eget rekord till 30 raka hemmasegrar efter vinst mot Empoli med två mål mot noll, då Juventus var Juventus, och Empoli var Empoli."Bang, bang", sa det och så var Alex Telles utvisad efter två gula kort. En timme senare sa det "Bang, bang" igen och så ledde Juventus med 0-2. Det blev även slutresultatet, efter mål av inhopparna Pjaca och Alves, vilket ger Juventus ett utmärkt läge att nå kvartsfinalspel i årets Champions League.Efter att ha vunnit grupp H fick Juventus en till synes enkel lottning i Porto. Men det här är åttondelsfinal i Champions League och det finns inte utrymme för underskattning. Porto är ett bra lag med inget att förlora.