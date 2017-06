2017-06-03 20:45

Juventus - Real Madrid



Inför Juventus-Real Madrid: Vinna är inte viktigt, det är det enda som betyder något

Nu är den snart här, säsongens sista och överlägset viktigaste match. På andra sidan står regerande och mesta mästarna Real Madrid. Är det nu vi dräper finaldraken?







Om några timmar ska jag ta tåget till min hemstad Kumla för att se matchen med gamla vänner. En av dem är juventino som jag. Han kan vara nervös i veckor innan en match. Innan vi ens hade spelat hemmamatchen mot Barca hade han ångest inför den två veckor långa väntan till returen. Tänk om vi hade fått med oss ett dåligt resultat? Han och jag brukar skämta om att det tar slut på Internet när





Jag vill inte se Buffon svälja klumpen i halsen och lyfta upp snyftande medspelare från marken igen. Han är inte värd det. Det vet alla som vet vad fotboll är. Många sa det förvisso inför finalen 2015 också, men nu känns det som Gigis sista chans att lägga sina legendariska målvaktsnävar på pokalen alla fotbollsspelare strävar efter. Om galningen som skriver det stora fotbollsmanuset har någon som helst känsla för dramaturgi blir det ettornas nummer ett som lyfter Ol' Big Ears mot himlen i Cardiff ikväll. Allt annat vore en skymf.





Men det ska ju spelas en match också. Förhoppningsvis en bra sådan men det är svårt att sia om. Finaler i fotboll är lite som ett svart hål, ingen vet vad som sker men allt kan hända. För Juventus del handlar det om att strypa bollarna till Reals anfall och dra ner på tempot när de inte har bollen. Som enhet är vi världens bästa försvar, ställs Ronaldo ensam mot Barzagli kan det bli åka av. Här får Pjanic och framförallt Khedira ta stort defensivt ansvar och tvinga marängerna att spela omständigt så våra yttrar hinner hem i försvaret. Offensivt kommer det att finnas ytor, Real är inte i final för att de håller tätt bakåt. Om trianglarna mellan spelare som Pjanic-





Nu är klockan 02.38 och jag känner mig som en bortskämd snorunge innan julafton. Trött men för pirrig för att sova. Krävande. Om jag inte får det jag vill ha kommer jag ställa till med en scen. Det vill ingen vara med om. Så snälla ragazzi, vinn den här jävla titeln för alla oss som inte klarar av att förlora igen.





Förmodade startelvor

Juventus (4-2-3-1/3-4-3):

Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini,



Real Madrid (4-3-3):

Navas; Danilo, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo





2017-06-03 02:39:29

