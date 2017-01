Inför (lite grann): Juventus-Atalanta

Italienska cupen. Juventus. Atalanta. Snöstorm där ute. Ryska från datorhögtalarna. Några reserver. Något nyförvärv. Någon tillbaka från skada. Hemmavinst? Skräll? Vi får se.





Juventus: Neto; Lichtsteiner, Rugani, Barzagli, Asamoah; Rincon, Hernanes, Marchisio; Pjanic; Dybala, Mandzukic



Atalanta: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Freuler, Grassi, Spinazzola, Kurtic; Petagna, D’Alessandro



Så, gott folk, hitta en stream och njut av italiensk fotboll.



Ciao



0 KOMMENTARER 140 VISNINGAR 0 KOMMENTARER140 VISNINGAR CHRISTIAN DAHLGREN

2017-01-11 20:14:57

Italienska cupen. Juventus. Atalanta. Snöstorm där ute. Ryska från datorhögtalarna. Några reserver. Något nyförvärv. Någon tillbaka från skada. Hemmavinst? Skräll? Vi får se.