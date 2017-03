Buffon

Inför lottningen i Champions League: De lag som vi kan ställas mot

Inspirerad av Barcelonaredaktionens fina summering av möjliga motståndare i kvartsfinalspelet i Champions League bestämde jag mig för att slänga ihop en egen. Vill på förhand säga att alla lagen som är kvar är bra och bör respekteras, vissa ter sig dock starkare än andra.

2017-03-16 17:56:25

Atletico MadridEtt av Europas bästa lag. Efter flera år av fint spel båda i ligan och i Champions League har det röd-vita laget från Madrid blivit ett lag att respektera. Med sin kompromisslösa defensiv och sitt raka och effektiva anfallsspel är de ett hot för vilket lag som helst. Man får ingenting gratis av dem, förutom blåmärken och mardrömmar om deras ständiga flåsandet i nacken. Ingen bör dock göra misstaget att tro att de bara är ett kämparlag. Den tekniska kvalitén finns också där. Namn som Griezmann, Carrasco, Koke, Saul med flera skulle de flesta tränare vilja ha möjligheten att skriva in i sina startelvor.Skulle vi lottas mot Atletico skulle jag känna att det var en jobbig lottning. Samtidigt skulle vi ha två intensiva och taktiskt oerhört intressanta drabbningar att se fram emot.BarcelonaVad säger man om ett lag som krossar PSG med 6-1 i en Champions League- match? Fantastiskt helt enkelt. Det finns inget lag i världen som straffar ett undermåligt försvar lika vackert och samtidigt hänsynslöst som Barcelona. Något ett oorganiserat och räddhågset PSG fick erfara på jobbigast möjliga vis. Samtidigt måste man påminna sig om deras första match i åttondelsfinalen mot, där vi fick se prov på Barcelonas brister. När anfallsspelet och den höga pressen inte funkar (vilket inte brukar hända överdrivet ofta) finns brister i försvarsspelet att utnyttja. PSG lyckades med just detta och vann med 4-0. Någonstans där i mitten hamnar väl Barcelona. Mellan dessa två matcher, mellan fotbollskonst av högsta art och ett försvarsspel som vissa dagar kan läcka. Sedan måste Messi nämnas. Han är så läskigt bra så man vill inte möta Barcelona bara på grund av det.Att lottas mot Barcelona vill inget lag, inte heller Juventus . Kanske är de dock något mänskligare i år än de varit tidigare. Iniesta känns inte lika genial som tidigare och högerbacksplatsen lämnar en del att önska. Deras anfallsspel är dock yppersta världsklass.Bayern MünchenPå Europas fotbollssavann står tre elefanter, Barcelona, Real Madrid och just Bayern München. Dessa tre lagen är snäppet bättre än lagen bakom, även om det känns som att avståndet minskat en aning till en del lag, däribland Juventus. Tyskarna har ett komplett lag individuellt sett. Är dessutom en obarmhärtig lagmaskin med välbekante (särskilt för oss Juventinos) Vidal som outtröttlig motor på mitten. Där framme sprutar Lewandowski in mål och längst bak finner vi världens näst bästa målvakt, endast överträffad av Buffon. Jo, jag är partisk, jag erkänner.Bayern känns som min allra största mardrömsmotståndare. De har både ett bra lag som enhet, men har dessutom enskilda spelare med det där lilla extra som kan avgöra när som helst. Vi var dock väldigt nära att slå ut dem förra året, och med lite större tur detta år skulle det kunna gå.DortmundJag har fortfarande Lars Rickens fantastiska lobbmål över Peruzzi i Champions League- finalen mellan Dortmund och Juventus -97 färskt i minnet. Del Piero hade reducerat och hoppet hade kommit tillbaka till mig, men dog ut helt efter Rickens 3-1- mål. 2015 fick vi svartvita lite revansch när Dortmund åkte på pumpen mot oss, 5-1 totalt. I årets Champions League- spel sticker väl främst den senaste matchen mot normalt defensivt starka Benfica ut. 4-0 slutade matchen, onekligen imponerande. Trots att energiske Klopp lämnat klubben har Dortmunds fartfyllda spel fortsatt att skörda framgångar. Man är ständigt ett lag att räkna med i Europa, och i Tyskland tillhör man toppskiktet bakom omöjliga Bayern München. Kollektivet är det viktigaste i Dortmund skulle jag säga, men det finns gott om spetskompetens i namn som Aubameyang, Reus och Dembele bland annat.På vägen mot semifinalen finns betydligt lättare hinder än den gula väggen att passera, men skulle det behövas tror jag att det kan gå vägen.LeicesterLyckades mot de flestas förväntan med konststycket att slå ut Sevilla, vilket är imponerande. Utöver Champions League har annars Leicester haft en katastrofal säsong. Man är inblandade i bottenstriden i ligan, ligger tre poäng över nedflyttningsplats med en match mindre spelad än Hull, som just nu ligger närmast strecket. Ranieri, förra årets tränare alla kategorier, har fått sparken och Craig Shakespeare har tagit över. Tragedi eller komedi, välj själv, personligen lider jag med Ranieri som med ligatiteln förra året åstadkom något extraordinärt.Leicester kommer kämpa till sista blodsdroppen, och sådant kan räcka långt. Jag har dock svårt att se hur de skulle kunna slå ut Juventus, därför ser jag Englands bidrag till kvartsfinalspelet som en av två lag jag gärna ser att vi får möta.MonacoDet andra laget jag gärna ser att vi lottas mot är Monaco. Monaco slog för andra gången på tre år ut ett engelsk lag i åttondelsfinalen. Sist var det Arsenal, i år Manchester City. Ingen trodde på dem mot Arsenal, få trodde på dem i mot City. Härligt när lag kan överraska. Jag såg endast andra halvlek av matchen hemma mot City, och slogs då över hur deras försvar lämnade en del att önska. Efter 2-0 i första halvlek för fransmännen tog City över mer och mer och hade gott om möjligheter att reducera och lyckades till slut få in målet som skulle ta dem vidare i turnereringen. Monaco visade dock prov på fin laganda och tryckte in 3-1, som blev slutresultat. Juventus och Monaco möttes för två år sedan i Champions League, då gick Juventus segrande ur striden efter strikt och rätt tråkigt spel från båda håll, där Juventus till slut var mest effektiva.Liksom fallet är med Leicester ser jag nog att Juventus är numret större och i händelse av att vi lottas mot varandra bör vi kunna ta oss vidare.Real MadridRegerande Champions League- mästare, rätt så överlägsna serieledare i Spanien och med världens kanske främste fotbollsspelare i laget - Alvaro Morata. Eh, Ronaldo menar jag. Vore det inte för att vi lyckats bra mot Real Madrid de senaste åren, vi lyckades bland annat besegra dem i semifinalen 2015 (efter mål av bland annat Morata), skulle de nästan kännas ännu mer skrämmande än Bayern München. Zidane har lyckats bra som tränare i sitt Real Madrid. Spelet hans lag visar upp är kanske inte så bländande som hans det spel han bjöd på när han själv var aktiv spelare, men ingen kan klaga på effektiviteten och resultaten. Han ser till att laget vinner. Fuskar inte med defensiven och låter hans anfallsstjärnor stänka in målen bäst de vill.Även om vi slog ut dem senast, ser jag gärna att vi slipper Real Madrid så länge det går. Lägg på revanschlust till fantastisk kvalité och vinnarvilja och vi får en mycket jobbig potentiell motståndare.Lottningen äger rum imorgon, fredag 12:00. Spektaklet sänds av Eurosport och Viasat för den som vill se. Personligen letar jag mig in på Juventus forum här på Svenskafans runt 15:00 för att få reda på vilka vi kommer möta. Vill på förhand säga att alla lagen som är kvar är bra och bör respekteras, vissa ter sig dock starkare än andra.Juventus som hade 2-0 med sig från mötet i Portugal gjorde vad som skulle göras och skickade ut Porto ur Champions League och avancerar därmed till kvartsfinal.Juventus har 2-0 med sig från bortamötet då de välkomnar FC Porto till hemmaborgen Juventus Stadium. Porto är, precis som Juventus, i god form och portugiserna lär dessutom vara anfallsvilliga då de behöver göra minst två mål. Det är med andra ord upplagt för en bra match klockan 20.45 på tisdag kväll.Mästarnas derby, eller il derby dei campioni som det så vackert heter på italienska, slutade till slut med vinst efter en het och fartfylld tillställning på Juventus Stadium. Den Gamla Damen fick sin revansch från förlusten på San Siro i höstas efter en väl genomförd insats med extra plus för La Joya Paulo Dybala.Det har blivit dags för match mellan de två största lagen i Italien historiskt sett. För värdskapet står Juventus - mitt inne i den kanske mest framgångsrika perioden i klubbens historia - och gästar gör Milan som med ljus och lykta söker efter sin förlorade identitet som topplag.Ett för dagen ofokuserat och ointresserat Juventus fick till slut med sig en poäng från Friuli efter en grisig och halvtråkig tillställning. Den Gamla Damen kom inte alls upp i nivå och efter 90 minuter var det bara att erkänna att 1-1 var ett fullt rättvist resultat.När ligans två svartvitrandiga lag möts på söndag är förutsättningarna solklara. För hemmalaget ser allting nattsvart ut just nu, medan gästerna seglar fram på vitskimrande moln på alla fronter. Vi förväntar oss en kontrasternas match, och tre nya poäng att hämta hem till Turin i jakten på den sjätte raka scudetton.Det är mycket för Juventus nu. Ligaspurt, Champions League- slutspel och, som om det inte vore nog, dessutom semifinal i ligacupen mot formstarka Napoli. På tisdagkvällen gästade napolitanarna Turin och vi som lyckades hitta en stream på internet bjöds på en underhållande match fylld av känslor.Det är dags för den första av två semifinal möten i cupen mot Napoli. Två lag som kommer in i matchen med olika uppladdningar bakom sig.Juventus har haft obegripligt svårt att komma tillbaka till ligaspel efter Champions League-matcherna och man erkände att laget var slitet inför mötet med sjuttondeplacerade Empoli. Men dessa faktorer spelade föga roll den här aftonen då Juventus utökade sitt eget rekord till 30 raka hemmasegrar efter vinst mot Empoli med två mål mot noll, då Juventus var Juventus, och Empoli var Empoli.