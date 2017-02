Inför Porto - Juventus: Det är det här vi har väntat på!

Efter att ha vunnit grupp H fick Juventus en till synes enkel lottning i Porto. Men det här är åttondelsfinal i Champions League och det finns inte utrymme för underskattning. Porto är ett bra lag med inget att förlora.

Nu är det inte långt kvar. Juventus spelar snart åttondelsfinal och jag är lika nervös som taggad.Införsnacket har mest handlat om att Bonucci lämnas på läktaren efter konfrontationen med Allegri i fredags. Exakt vad som har sagts internt kan ingen av oss veta, men i presskonferensen tonades incidenten ner. Så klart. Det är rutin. Men faktum kvartstår, vår viktigaste back spelar inte på grund av dåligt uppförande. Det är inte en perfekt uppladdning inför säsongens viktigaste match.För det är ju det här vi alla har väntat på. Det är nu Juventus ska kliva in i slutspelet av Champions League . Det är nu vi ska bevisa att vi är redo för nästa steg. Bonucci må vara utanför startelvan men Allegri bekräftade att Cuadrado, Dybala, Mandzukic och Higuain startar. Jag känner mig optimistisk. Chansen att göra ett eller fler bortamål ökar med våra bästa offensiva spelare på planen samtidigt.I vägen för det står ett Porto som efter en trevande säsongsinledning rejält hittat formen. De har sex raka ligavinster och inte förlorat sedan september vilket tyder på att laget nu hittat balansen. Tränare Santo gillar att anpassa sitt lag efter motstånd och har bytt uppställning flertalet gånger under säsongen men en sak är säker: Porto utmanar längs kanterna. Och när de väl tagit sig runt söker de ofta 21-årige Andre Silva för avslut, portugisen har nämligen gjort 30 procent av lagets mål.Hemmalaget pressar högt för att vinna bollinnehavet och jag tror inte att de släpper det initiativet utan kamp. Alex Sando har själv vittnat om atmosfären på Estádio Dragão och kämparglöden som finns rotad i klubben. Portugiserna har inte förlorat på hemmaplan den här säsongen och kommer säkert att öppna med fullt blås. Ge dem ingen luft under vingarna i början och vi får förhoppningsvis se ett Juventus som tar över matchen mer och mer. Porto har en solid defensiv så det gäller att vi flyttar bollen snabbt men inte stressat. De spelar ganska kompakt och blir på så vis känsliga för krossbollar. Om vi dessutom hittar ytor mellan deras linjer eller vinner våra dueller kommer en chili-cheese-het Higuain hugga på allt i hans väg.Nu är du någon minut närmare åttondelsfinal nummer ett! Varsågod. Mandzukic är redo att springa livet ur sig efter avstängningen mot Palermo . Bara det kan räcka långt.FC Porto (4-3-1-2)Casillas; Pereira, Felipe, Marcano, Telles; Danilo, Oliver, Herrera; Corona; Silva, SoaresJuventus FC (4-2-3-1)Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Sandro; Marchisio, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; HiguainForza ragazzi!