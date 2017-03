2017-03-19 15:00

Inför Sampdoria-Juventus: Status Quo

Idag är det söndag och det är återigen dags att fokusera på match. Men det känns som att tankarna stannat kvar i fredagens lottning i Champions League. Nu ska vi ställa om mot ta en bekväm vinst mot nioplacerade Sampdoria på besöket i Genua.

Sampdoria

Sampdoria är ett tydligt praktexempel på upp-och-ned lag i Serie A. Blandar och ger, bra resultat och sämre resultat. Under 2017 har det gått betydligt bättre än vad man kan tänka sig. I allafall för oss Juventini då Sampdoria besegrade både Roma och Milan och tog en stark vinst senast mot Genoa i Derby della Lanterna. Sampdoria tränas av den 49-årige Marco Giampaoli som varit i klubben sedan säsongen drog igång och kom från Empoli. Utan något vidare CV så har han tagit över klubben på ett makabert bra sätt då han verkligen börjar få spelarna att fungera tillsammans. Sampdoria har dessutom en bra form just nu, med sina 17 poäng på de 7 senaste matcherna så ska försöka klå besökande Juve.Sampdoria har dessutom bra spets framåt, med en supertalang vid namn Patrick Schick som numera jämförs med självaste Zlatan Ibrahimovic.

Juventus

Juventus kommer in till denna match efter en extremt behaglig vinst i Champions League mot Porto och kunde därefter avancera till kvartsfinal. I lottningen så fanns Nedved och pamparna på plats och fick bevittna att Juventus kommer ställas mot Barcelona i ett dubbelmöte i kvartsfinalen. För mig personligen gör det inte så mycket. Vi får konstantera att det endast finns bra lag kvar i turneringen. Det viktiga är att vi presterar bra hemma i första mötet, och ännu bättre borta, i andra mötet.

Åter till matchen, Juventus kommer möjligen lufta lite i truppen om man känner för det. Man har haft en del matcher på den senaste tiden och man har dessutom fått kämpat en del, även, är det landslagsuppehåll inom kort. Matchen senast mot Porto fick vi se ett Juventus som inte tog i till 100% p.g.a. att man inte riktigt behövde det, men utförde fina kombinationer och var lite påhittig. Denna match mot Sampdoria förväntar jag mig bättre struktur och bättre avslut. Saknas idag är Benatia som står över p.g.a. skada. Sturaro ser ut att möjligtvis vara tillbaka på planen i eftermiddag.

Matchen

Matchen spelas 15.00 på Stadio Luigi Ferraris och sänds på Viasat samt Viaplay. Jag hoppas att Allegri har talat väl till sina spelare om vad som krävs och vad som gäller. Minns ni matchen mot Genoa senast? Jag känner lite vibbar inför dagens match. Det kommer bli en match då man kommer tvingas kriga i 90 minuter, men förhoppningsvis så håller man fokus och grejar det. Mina föväntningar är att Juventus kommer vinna matchen med 1-3.

Troliga startelvor:

Juventus:

Neto; Lichtsteiner-Rugani-Bonucci-Sandro; Khedira-Marchisio; Cuadrado-Dybala-Pjaca;Higuain

Sampdoria:

Viviano; Sala-Silvestre-Skriniar-Regini; Linetty-Torreira-Barreto; Fernandes; Quagliarella-Muriel

