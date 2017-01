2017-01-29 15:00

Sassuolo - Juventus



Inför Sassuolo – Juventus: Tre poäng är det som gäller!

Idag beger sig Juventus till Mapei Stadium i Emilia Romagna för att försöka ta tre poäng mot ett Sassuolo i form. Senast lagen möttes blev det hemmaseger för den gamla damen med 3-1 efter bland annat en doppietta av Higuain. Avspark denna gång är 15:00 och förväntningarna är höga nu när Mister Allegri verkar ha hittat rätt med den nyprövade 4-2-3-1 formationen.

Juventus till avspark från en lite mer turbulent vecka än denna söndagseftermiddag. Snarare finns det en större optimism kring laget, mycket tack vare den intressanta formation som Allegri använt sig av i vinstmatcherna mot



Sassuolo vann senast borta mot Pescara med 3-1 och med Matri i form (två mål senast) och med Berardi tillbaka i form efter skada (två assister senast) anas givetvis laget från den lilla orten Sassuolo i provinsen Modena optimism. Dessförinnan besegrades

I Sassuolo saknas vissa tunga namn som Biondini, Lirola, Missiroli och Cannavaro. I Juventus inleder Marchisio som inte verkar vara helt frisk på bänken. Rincon förväntas ta en startplats. Lemina och Benatia är borta.



Probabili formazioni:



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Antei, Letschert, Acerbi, Peluso; Aquilani, Pellegrini, Duncan; Berardi, Matri, Politano



JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini,



Matchen:

Efter en period där Juventus visserligen vunnit de flesta av sina matcher men där spelet ofta varit mediokert, ibland dåligt rent av, känns det på förhand lite roligare att kolla på I bianconer. Positionsbyten och den rörelse som uppstår när flera spelare får lite friare roller har gjort att vi sett fler möjligheter till fina kombinationsspel. Jag hoppas och tror att det är något som vi återigen får se idag. Hoppas även att Pjaca ges speltid under andra halvlek. Rollen som vänsterytter i den här formationen bör passa honom som handen i handsken. Samtidigt måste försvarna vara beredda på Sassuolos fina offensiva spelare om vi vill låta Buffon ha en fin födelsedagshelg (39 år!!) med en hålld nolla utan några gol del ex. Och det vill vi ju!



Matchinfo:

Domenica 29/1, 15:00

Mapei Stadium di Reggio Emilia

TV: Viaplay



Fino alla fine! Forza Juventus!



Förra helgen komtill avspark från en lite mer turbulent vecka än denna söndagseftermiddag. Snarare finns det en större optimism kring laget, mycket tack vare den intressanta formation som Allegri använt sig av i vinstmatcherna mot Lazio och Milan . 4-2-3-1 är den nya melodin och spelet har stundtals sett så bra ut att italienska medier pratar om formationen som sättet att nå framgångar i Europa med. Och i matcherna har vi supportrar faktiskt kunnat glädas åt en annan sorts rörelse på offensiv planhalva vilket genererat till fler målchanser än vad vi kanske är vana att se. Mandzukic har vandrat in centralt från sin vänsterkant i vissa uppspelsfaser och gett tyngd. Cuadrado har utmanat från höger. Higuain har gjort mål och Pjanic och Dybala har hittat varandra och skapat farligheter centralt i banan. Men formationen ger enligt undertecknad även utrymme för fler spelare och skiften mellan och under matcher. Dybala skulle kunna utgå från höger med Pjanic centralt i en än mer offensiv roll än den haft mot Lazio och Milan. Pjaca får i formationen äntligen en naturlig utgångsposition. Khedira och Pjanic har fungerat bra som de mer defensiva mittfältarna men en av de positionerna skulle även passa Marchisio utmärkt.vann senast borta mot Pescara med 3-1 och med Matri i form (två mål senast) och med Berardi tillbaka i form efter skada (två assister senast) anas givetvis laget från den lilla orten Sassuolo i provinsen Modena optimism. Dessförinnan besegrades Palermo på hemmaplan och laget har stabiliserat sig på en fjortondeplats. Med tanke på det stora gapet mellan de tre bottenlagen och den övriga tabellen ser den närmaste tiden för Di Francescos manskap relativt lugn ut. Drömmarna om Europa får noga leva kvar även till nästa säsong men risken att åka ur är återigen mycket liten. Det är känslan just nu i alla fall.I Sassuolo saknas vissa tunga namn som Biondini, Lirola, Missiroli och Cannavaro. I Juventus inleder Marchisio som inte verkar vara helt frisk på bänken. Rincon förväntas ta en startplats. Lemina och Benatia är borta.Probabili formazioni:SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Antei, Letschert, Acerbi, Peluso; Aquilani, Pellegrini, Duncan; Berardi, Matri, PolitanoJUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro ; Rincon, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; HiguainEfter en period där Juventus visserligen vunnit de flesta av sina matcher men där spelet ofta varit mediokert, ibland dåligt rent av, känns det på förhand lite roligare att kolla på I bianconer. Positionsbyten och den rörelse som uppstår när flera spelare får lite friare roller har gjort att vi sett fler möjligheter till fina kombinationsspel. Jag hoppas och tror att det är något som vi återigen får se idag. Hoppas även att Pjaca ges speltid under andra halvlek. Rollen som vänsterytter i den här formationen bör passa honom som handen i handsken. Samtidigt måste försvarna vara beredda på Sassuolos fina offensiva spelare om vi vill låta Buffon ha en fin födelsedagshelg (39 år!!) med en hålld nolla utan några gol del ex. Och det vill vi ju!Matchinfo:Domenica 29/1, 15:00Mapei Stadium di Reggio EmiliaTV: ViaplayFino alla fine! Forza Juventus!

0 KOMMENTARER 48 VISNINGAR 0 KOMMENTARER48 VISNINGAR LEONARD GULLBERG

2017-01-29 10:04:40

ANNONS:

Fler artiklar om Juventus

Juventus

2017-01-29 10:04:40

Juventus

2017-01-25 23:28:45

Juventus

2017-01-24 22:53:00

Juventus

2017-01-24 15:14:00

Juventus

2017-01-22 18:32:48

Juventus

2017-01-21 23:54:26

Juventus

2017-01-15 23:38:44

Juventus

2017-01-12 12:56:00

Juventus

2017-01-11 20:14:57

Juventus

2017-01-08 23:37:33

ANNONS:

Idag beger sig Juventus till Mapei Stadium i Emilia Romagna för att försöka ta tre poäng mot ett Sassuolo i form. Senast lagen möttes blev det hemmaseger för den gamla damen med 3-1 efter bland annat en doppietta av Higuain. Avspark denna gång är 15:00 och förväntningarna är höga nu när Mister Allegri verkar ha hittat rätt med den nyprövade 4-2-3-1 formationen.Det var en match med två ansikten. En första halvlek där Juventus körde över Milan och en andra halvlek där Milan jobbade sig tillbaka in i matchen. Men slutresultatet skrevs till 2-1 och därmed avancerar Juventus vidare i cupen.Juventus ställs mot Milan i den italienska cupen utan ett par tongivande spelare. En match som har redan sålt ut tre dagar i förväg och en match som kommer ha det där lilla extra! Juventus visade fin form senast mot Lazio, men nu är det cupmatch och då kan allt hända. Snacka om spänning!Nyheter, uppdateringar och skvaller om Juventus. Notizie Juve uppdateras kontinuerligt med rapporter om Juventus. Eftersom artikeln kommer användas under hela säsongen har vi inget kommentarsfält, utan hänvisar diskussion och kommentarer till forumet.Juventus tog en komfortabel seger mot ett fantasilöst Lazio som inte hade mycket att komma med. Den gamla damen var minst sagt på spelhumör efter fiaskot mot Fiorentina.På söndag är det lunchmatch som gäller. Avspark klockan 12:30 på Juventus Stadium. Gästerna är fjärdeplacerade Lazio som änsålänge har en väldigt fin säsong bakom sig. Efter det senaste debaclet mot Fiorentina är seger det enda som räknas.Stadio Artemio Franchi var mötesplatsen där ärkerivalerna skulle slå samman, prestige och eld. Ett stormöte där Allegri skulle vinna mot sin (enligt rykten) potentiella framtidsarvtagare Paulo Sousa. Juventus är alltid favoriten, men Fiorentina skulle inte bli en enkel munsbit och stod upp i 96 minuter mot ligaettan.På onsdagkvällen var tränare Gasperini och hans mannar från Bergamo på besök i Turin för att försöka besegra storfavoriten Juventus i italienska cupen. Vilket de var inte alldeles långt ifrån att lyckas med.Italienska cupen. Juventus. Atalanta. Snöstorm där ute. Ryska från datorhögtalarna. Några reserver. Något nyförvärv. Någon tillbaka från skada. Hemmavinst? Skräll? Vi får se.En säker seger och en fin inledning på det nya året var ett faktum. Nu gäller det bara att fortsätta i samma stil.