Inför Udinese-Juventus: En svartvit uppgörelse

När ligans två svartvitrandiga lag möts på söndag är förutsättningarna solklara. För hemmalaget ser allting nattsvart ut just nu, medan gästerna seglar fram på vitskimrande moln på alla fronter. Vi förväntar oss en kontrasternas match, och tre nya poäng att hämta hem till Turin i jakten på den sjätte raka scudetton.





Juventus inför:

Juventus form är däremot det rakt motsatta då man ståtar med tio rakar segrar, coppan och CL inräknat. Dessutom har man en



Buffon förväntas återvända till målet efter två matchers vila till förmån för Neto och högerkanten kommer troligtvis utgöras av den sydamerikanska duon Alves/Cuadrado som hittat ett framgångsrikt samspel på senare tid. I övrigt förväntas Allegri ställa sitt bästa lag på planen med Pjanic/Khedira centralt och hela anfallstrion Dybala, Higuain och Mandzukic från start, där Mandzukic kommer fortsätta slita till vänster och Dybala släpa precis bakom sin landsman på topp.



Udinese inför:

Efter att ha misslyckats med en 4-4-2-formation kommer Udineses tränare Luigi Del Neri troligtvis att gå tillbaka till att mönstra en 4-3-3-uppställing mot Juventus. Vi kommer troligtvis se hela tre brassar, Felipe, Danilo och Samir i försvaret, kompletterade av den offensivt duktige Widmer till höger. Dessa kommer säkerligen att få det svettigt mot Dybala och co, men en ännu svårare uppgift står kanske Udinelagts offensiv inför då de möter en av världens mest kompetenta försvarslinjer. Det råder inget tvivel om att det visst finns kompetens hos anfallstrion och fransmannen Théréau har gjort inte mindre än nio mål under säsongen, vilket förutom Higuain är fler än samtliga Juventusspelare. Men på senaste tiden har målskyttet trytit rejält då man bara gjort fyra mål på de senaste nio ligamatcherna, samtidigt som Juventus hållit nollan i sex av de senaste sju ligamatcherna.



Matchen:

All respekt för det andra svartvitrandiga laget, men sett till form och statistik så ska det oerhört mycket till för att hemmalaget ska lyckas få med sig en enda poäng i det här mötet. Juventus är inne i den period av säsongen då man alltid varit som bäst under de senaste succéartade säsongerna samtidigt som all luft verkar ha gått ur Udinese. Även om allt kan hända i den här sporten så kan jag inte se något som tyder på ett trendbrott just nu då Juventus visar upp ett måttlöst självförtroende och en obändig karaktär. Allt talar för Juve på söndag, och allt annat än tre poäng måste betraktas som en dunderskräll.



Preliminära laguppställningar:

Udinese: Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Badu, Hallfredsson, Fofana; De Paul, Zapata, Théréau



Juventus: Buffon;



Matchinfo:

När: Söndag 5/3, 15:00

Var: Stadio Friuli (Dacia Arena), Udine

TV: Viaplay

0 KOMMENTARER 126 VISNINGAR 0 KOMMENTARER126 VISNINGAR ADAM YNGVESSON

2017-03-03 17:32:36

