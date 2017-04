Juventus 3-0 Barcelona: Grande deluxe!

Det finns inga superlativ som kan beskriva den lycka och stolthet som för närvarande råder i varje Juve-hjärta. Ikväll tog vi ett potentiellt steg närmare den ultimata CL-drömmen.

Innan jag påbörjar sammanfattningen av denna match, vill vi från Juventus -redaktionen här på Svenskafans rikta våra djupaste kondoleanser till alla som på något sätt har drabbats av någon form av attentat. Det är oerhört tråkigt, sorgligt och oroväckande att sådana typer av prekära omständigheter ska behöva vara en del av vår aktuella vardag. I fredags fick vi i huvudstaden bevittna förskräckliga scener som många tyvärr redan befarat skulle inträffa, och även idag fick den andra CL-matchen ställas in på grund av händelser som möjligen kunde ha resulterat i fruktansvärt förödande konsekvenser. Ondskan är förvisso ett fördärvligt element som dessvärre är ofrånkomlig i vår tillvaro, men det är dock med hjälp av att identifiera ondskan som vi kan definiera "godhet" och det är endast utifrån denna identifierade distinktion som vi kan lära oss att bekämpa den.--------Juventus tog tydligt över kommandot i matchen direkt efter avspark och siktet var endast inställt på att vinna. Redan i den sjunde minuten fick Dybala bollen levererad i straffområdet efter ett fint förarbete av Cuadrado. Argentinaren som stod med ryggen mot målet vände och placerade i samma kroppsrörelse bollen i Ter Stegens högra hörn. Ett mål som i själva verket ser enkelt ut att genomföra, men som de facto kräver enormt mycket teknik och spelförståelse. Kort efter ledningsmålet var bortalaget på hugget och skrapade ihop en ypperlig målchans via en fin genomskärare av Messi. Passningen ledde fram till att Iniesta ställdes fri mot Buffon, men vår för evigt unge målvakt frälste sin gamla dam från en möjlig kvittering genom att uppvisa snabba reflexer.Barcelona var minsann alltjämnt duktiga på att förfina bollinnehavsstatistiken, men lyckades dock inte tillföra något konkret; istället var det Juventus som påtagligt var klart vassast. När knappt halva tiden av den första halvleken var spelad slog Mandzukic bollen snett inåt bakåt till Dybala som med ett elegant distansskott dunkande in bollen i nät. Änglarna dansade återigen runt hans briljanta fötter, och denna bländande teknik fick mig att påminnas av mästaren själv.I inledningen av den andra halvleken tycktes gästerna till en början bjuda på en rejäl uppryckning. Även om bortalaget lyckades skapa ett par halvdana målchanser, så var Juventus alldeles för svåra att stå emot i kvällens drabbning. Tio minuter in i den andra halvleken satte Chiellini tidigt spiken i kistan genom att utöka ledningen till 3-0 efter en välplacerad nick på hörna och sedermera var Juventus närmare ytterligare en balja än vad Barca var ett reduceringsmål. Det slutade med en välförtjänt seger i svartvit favör vilket uppvisar starka indikationer på att ett eventuellt avancemang ligger inom räckhåll. Nedan finner ni kvällens spelarbetyg.--------Står för ett par fina aktioner och håller nollan matchen igenom. Visar tydligt att han är vår sanna ledare genom att höja medspelarnas självförtroende avsevärt via sin enormt betydelsefulla aura och närvaro på planen. En sann lagkapten med andra ord.Brasilianaren var taggad till tusen. Han var löpstark i alla lägen och ville visa sin forna klubb vilket misstag de begått som släppte honom till Juve. Fick sin landsman Neymar att känna sig hopplös genom att distinkt punktmarkera honom.Genomför sin arbetsuppgift med bravur. Har koll på Suarez och står för en del viktiga brytningar. Lite slarvfel i vissa moment men sammantaget klart godkänt.Ger sig in i de tuffaste av dueller utan att tveka en enda sekund och är en omöjlig spelare att skaka loss. Vinner de flesta närkamper och är ett ständigt hot under de fasta situationerna. Hittar även fram till målet via pannan, vilket är ett stort plus.Otroligt löpstark både defensivt som offensivt. Har kontroll över bollen och är alltid ett spelalternativ ute på kanten.Spelar lugnt och behärskat samt tar inga onödiga risker. Bidrar med balans på planen och täcker de flesta spelytor genom ett fläckfritt positionsspel.(Utbytt 89’)Mittfältsgeneralen stod för ett fint passningsspel och tog ett stort ansvar under speluppbyggnadsfaserna. Hittade en del luckor i Barca-försvaret vilket resulterade i farliga målchanser.(Utbytt 73’)Var ett ständigt hot på mittfältet och utmanade oavbrutet sina respektive "markörer". Förde bollen kontinuerligt framåt och jobbade stenhårt defensivt.Grinta, grinta och återigen grinta. Personligen har jag stundtals varit kritisk mot kroatens roll som yttermittfältare, men herregud vilken arbetsmoral han står för ikväll. Det han inte har i snabbhet kompenserar han med fysiska närkamper som tar kål på Barcas försvar.Detta var onekligen inte målgörarens starkaste insats. Han utgör dock en betydelsefull roll på planen då han distraherar motståndarna med sina löpningar mot mål. Lyckas trots sin hårda bevakning stundtals komma till avslut även om skotten inte resulterade i några jättefarliga målchanser.(Utbytt 81’)Matchens lirare utgör skillnaden på planen i kvällens drabbning. Förutom de två fantastiska målen, bjuder han på en bländade teknik och fantastisk spelförståelse som paralyserar motståndet totalt. En publikfavorit som precis som många andra kvällar frälser sin dam och får Juventus Stadium att explodera i sann eufori. Grazie Dybala.Barzagli, Lemina & Rincon spelade för kort tid för att tilldelas ett rättvist betyg.