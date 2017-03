Juventus-Milan 2-1: ”They have been complaining about Juventus for six years, try something else…”

Mästarnas derby, eller il derby dei campioni som det så vackert heter på italienska, slutade till slut med vinst efter en het och fartfylld tillställning på Juventus Stadium. Den Gamla Damen fick sin revansch från förlusten på San Siro i höstas efter väl genomförd insats med extra plus för La Joya Paulo Dybala.

Första halvlek

Om det var ett trögt och ointresserat Juventus som senast gästade Udinese så var det ett helt annat lag som ställde upp på Juventus Stadium denna fredagskväll. Bianconeri öppnade matchen fartfyllt med en extrem anfallslust. Redan under matchens inledande 15 minuter lyckades man skapa ett par heta målchanser genom Gonzalo Higuain, Paulo Dybala och Marko Pjaca gånger två. Samtliga gånger stod dock Milans superlöfte Gigio Donnarumma i vägen, någonting som skulle visa sig vara återkommande under kvällen. Efter en halvtimme var det så dags för hemmalaget att få göra ledningsmålet. Dani Alves stod för en helt magisk assist där han lyfter bollen över Milans backlinje till en fristående Medhi Benatia som dundrade in 1-0 bakom en chanslös Donnarumma.

I ärlighetens namn är jag osäker på om Milan över huvud taget hade bollen under kontroll på Juventus planhalva under den första halvtimmen, men från ingenstans kom trots allt kvitteringsmålet efter dryga 40 minuter spelat. Från eget straffområde lyckades Alessio Romagnoli med en lång passning hitta Gerard Deulofeu, som i sin tur drev bollen ca 40 meter innan han friställde Carlos Bacca som kunde sätta 1-1.

Andra halvlek

Juventus inledde den andra halvleken på samma sätt som i den första genom att styra och ställa över hela banan. Detta varade dock endast under de inledande 15 minuter innan Milan lyckades flytta upp sina positioner, skapa ett par halvchanser och jämna ut tillställningarna. Sista halvtimmen kändes till mångt och mycket som ett ställningskrig där chanser utbyttes åt båda håll. De vassaste chanserna hade trots allt Juventus, bland annat genom Pjaca och Dybala, men Donnarumma stod återigen i vägen.

Med endast tio minuter kvar av matchen lyckades Juventus skapa hårt tryck mot Milans mål och båda Khedira och Higuain hade riktigt vassa möjligheter att avgöra matchen, men, just det, Donnarumma ville annat. I matchens allra sista minut skedde det som kommit att prägla italiensk fotboll under de senaste tio åren (precis, sedan Farsopoli 2006). Domare Davide Massa valde att blåsa straff till Juventus fördel och hela icke-svartvita Italien reste sig upp skrek som att det var det värsta som någonsin hade hänt. Säga vad man vill om dessa trötta hands- och straff-eller-inte-straff diskussioner men lita på att de Milanobaserade tidningarna kommer att skriva om det här i flera veckor framöver. För mig är det tydligt att bollen tar på handen och hindrar Juventus från en målchans. Handen förhåller sig inte heller intill kroppen och för mig är det därför solklart. Straff.

Paulo Dybala förvaltade straffen på allra bästa sätt och satte det vinnande 2-1 målet till hemmalaget. Bianconeri fick till slut sin revansch utkrävt sedan förlusten på San Siro och i ärlighetens namn kunde den inte komma på något skönare sätt. För att avsluta med ett citat från matchens bästa spelare Paulo Dybala efter matchen: ”They have been complaining about Juventus for six years, try something else…”

Fino alla fine, forza Juventus.

Spelarbetyg

Gianluigi Buffon – 6

Kan inte göra mycket på Baccas kvitteringsmål och står utöver det för en stabil insats. Utsätts inte för några ordentliga prov och då är det svårt att ge något annat än ett godkänt betyg.

Andrea Barzagli (Ut 45’) – 5.5

Barzagli hade inte en av sina bästa dagar på jobbet. Stabil som alltid i försvarsspelet men såg seg ut och slog bort alldeles för många enkla passningar i första halvlek. Åldern börjar väl inte ta ut sin rätt?

Medhi Benatia (Ut 78’) – 6.5

Bra insats signerat Benatia. Samspelet med Bonnuci fungerade på ett stabilt sätt och Medhi får dessutom smälla in 1-0 målet. Tvingades utgå på grund av någon känning och vi får såklart hoppas att det inte är något allvarligt.

Leonardo Bonucci – 6

Samspelet med Benatia fungerade som sagt bra men utöver det så utmärker sig inte Leo på något speciellt sätt ikväll.

Kwadwo Asamoah – 5

Ingen bra kväll alls för Asamoahs del. Bidrar väldigt sällan i offensiven och ser rent ut sagt vilsen ut på sin vänsterbacks-position. Det är tydligt att den gode Kwadwo trivs bäst på innermittfältet och det är också där han bör spela i fortsättningen.

Sami Khedira – 6

Ganska anonym insats från Khediras sida. Täcker ytor på ett effektivt sätt men bidrar sällan i speluppbyggnad och i offensiven. Kommer ändå till ett par fina avslutningslägen i slutskedet av matchen vilket räddar betyget.

Miralem Pjanic – 6

Inte heller någon bländande insats från Pjanic sida. Man ser dock att Pjanic hela tiden vill ha bollen och samtidigt vill göra någonting med den. Idag lyckas han dock lite för sällan men förtjänar trots allt ett godkänt betyg.

Dani Alves – 6.5

Dani Alves fick vikariera för avstängde Juan Cuadrado och står för en helt fantastiskt assist till Benatias ledningsmål. Lyckas med ett par fina kombinationer med bland andra Dybala och Lichtsteiner.

Paulo Dybala – 7.5

La Joya vaknade uppenbarligen på helt rätt sida i morse. Hotade ständigt Milans försvar med dribblingar, instick och avslut från alla möjliga ställen. Gav inte Zapata-Palletta en enda lugn stund och avgör dessutom matchen med en väl slagen straffspark.

Marko Pjaca (Ut 89’) – 6

Jag vill verkligen ge Pjaca ett högre betyg men ikväll går det bara inte. Den unge kroaten skapar väldigt många lägen och har även fina möjligheter själv men han kan bara inte få in bollen. Krävs mer skärpa för en plats i Juventus startelva.

Gonzalo Higuain – 5.5

Halvdann insats från Higuains sida. Bidrar inte alls mycket i spelet men får heller inte överdrivet många bollar att jobba med. Nu är det dags för El Pipita att börja näta igen.

-

Stephan Lichtsteiner (In 45’) – 6

?Ersätter Barzagli på ett bra sätt och spelar stabilt under hela andra halvlek. Fixar dessutom straffen i slutminuterna.

Daniele Rugani och Moise Kean spelade för kort tid för att betygsättas.