2017-03-14 20:45

Juventus - Porto

1-0



Juventus-Porto 1-0: Nu väntar kvartsfinal

Juventus som hade 2-0 med sig från mötet i Portugal gjorde vad som skulle göras och skickade ut Porto ur Champions League och avancerar därmed till kvartsfinal.



Om man som JUVE-supporter inför matchen var rädd för att spelarna, med tanke på bortasegern med 2-0, skulle ta det aningen försiktigt så blev man relativt fort aningen lugnare. Allegris manskap spelade på och visade från start att man inte tänkt att enbart backa hem. Tio minuter in i matchen hade den gamla damen skapat ett par farligheter och defensivt såg det precis sådär lugnt och tryggt ut som man som supporter vill att det ska göra. Porto hade svårt att skapa några riktigt vassa chanser under hela halvleken samtidigt som



Betyg:

Att belysa varje Juventusspelare efter en sådan här match känns både svårt och aningen poänglöst. Buffon har inte allt för mycket att göra men det han tvingas göra, det gör han bra. I backlinjen finns det inte heller mycket att anmärka på. Både Khedira och Marchisio gör vad de ska. Framför dem var det framförallt, enligt undertecknad, Mandzukic som utmärkte sig. Återigen misslyckas vår Supermario med att göra mål men herregud vad bra han är. I defensiven ger han mer än 100% och vinner som vanligt mycket boll. I offensiven medför han flera alternativ för laget i såväl uppspelsfaser som i komplicerade anfallsmönster och lyckas i princip i varje boll som kommer till honom sätta en medspelare i målfarligheter. Bravo Mario! Bravi ragazzi!



Juventus vinner matchen utan tveksamheter och är klara för kvartsfinal. Vem som väntar där får vi se på fredag!

Juventus-Porto Gianluigi Buffon

Dani Alves

Leonardo Bonucci

Medhi Benatia

Alex Sandro

Sami Khedira

Claudio Marchisio

Juan Cuadrado

Paulo Dybala

Mario Mandzukic

Gonzalo Higuain



Avbytare

Andrea Barzagli

Giorgio Chiellini

Stephan Lichtsteiner

Neto

Marko Pjaca

Miralem Pjanic

Tomas Rincon

Iker Casillas

Maxi Pereira

Felipe

Ivan Marcano

Miguel Layun

Danilo Pereira

Andre Andre

Oliver Torres

Yacine Brahimi

Francisco Soares

Andre Silva



Avbytare

Willy Boly

Laurent Depoitre

Hector Herrera

Jose Sa

Diogo Jota

Ruben Neves

Otavio



2017-03-15 01:19:33

